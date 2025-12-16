Холодные руки и ноги — не просто дискомфорт: какие сбои в организме мешают вам согреться

Постоянное чувство холода говорит о нарушении кровообращения — терапевт Лапа

Постоянное ощущение холода может быть связано с нарушением сосудистой регуляции или проблемами со щитовидной железой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Врач отметила, что частое чувство холода, даже когда другим тепло, нередко сигнализирует о нарушениях сосудистой регуляции и микроциркуляции крови. В таких случаях важно не откладывать визит к врачу, чтобы выявить причину и подобрать корректное лечение.

"Терморегуляция напрямую связана с состоянием сосудистой системы, от которой зависит полноценное кровоснабжение тканей и органов. Нарушения в этой системе могут проявляться постоянным чувством холода, особенно в конечностях. Второй распространенной причиной становятся сбои в работе щитовидной железы, которые влияют на обмен веществ и теплообмен. Поэтому необходимо обратиться к терапевту, который проведет первичную диагностику и направит к нужным специалистам для коррекции состояния", — пояснила Лапа.

По ее словам, своевременная коррекция позволяет восстановить кровоток и нормализовать микроциркуляцию, благодаря чему уже в первые недели терапии возвращаются комфортные ощущения и ощущается тепло в конечностях.

"Холодные руки и ноги — это прямое следствие нарушений микроциркуляции, а ведь именно она обеспечивает полноценное питание и функционирование тканей. Если этот процесс страдает, постепенно начинают развиваться разрушительные изменения в организме. Поэтому крайне важно пройти корректирующее лечение и строго соблюдать рекомендации специалиста. Уже через десять дней после начала терапии пациенты отмечают, что конечности становятся теплыми и возвращается ощущение комфорта", — заключила она.