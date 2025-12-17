Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Холодный сезон с горячим стартом: почему грипп А начинается резко и валит с ног буквально за часы

Заболеваемость гриппом в России выросла в 1,7 раза — rostovgazeta.ru
Здоровье

Резкий рост температуры, озноб и потеря сил за считаные часы — именно так сегодня начинается болезнь у многих жителей Ростовской области. В регионе в разгаре сезон ОРВИ, и подавляющее большинство лабораторно подтверждённых случаев связано с вирусом гриппа А.

Больная девушка в маске
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Больная девушка в маске

Пора больничных и нервов

Осенне-зимний период традиционно становится испытанием для офисов, транспорта и поликлиник. В Ростове-на-Дону и области грипп уверенно вернул себе статус главной причины временной нетрудоспособности. Врачи фиксируют рост обращений с высокой температурой и выраженной интоксикацией, а в коллективах все чаще говорят о затяжной череде больничных.

При этом часть заболевших продолжает переносить инфекцию "на ногах", что лишь ускоряет распространение вируса. Такая модель поведения увеличивает риски осложнений и усиливает нагрузку на медучреждения. Особенно уязвимыми остаются дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, для которых даже сезонный грипп может развиваться по неблагоприятному сценарию.

Что на самом деле происходит с вирусом

По данным врачей ростовских поликлиник, эпидемиологическая ситуация в текущем сезоне не выходит за рамки прошлогодних показателей. Около 80% всех случаев гриппа приходится на вирус А, при этом доминирующим подтипом остается H3N2, известный как "гонконгский".

"Из 100% заболевших гриппом людей, у 80% — грипп вируса А", — отмечает врач одной из ростовских поликлиник.

Специалисты подчеркивают, что современный H3N2 — это уже изменившийся вирус, далекий от варианта конца 1960-х годов. За десятилетия циркуляции он накопил мутации, но одновременно утратил прежнюю агрессивность за счет сформировавшегося у населения иммунитета.

Исторический шлейф и реальные риски

Гонконгский грипп получил свое название по месту первого выявления. В сезоне 1968-1969 годов он стал причиной мировой эпидемии, унесшей до четырех миллионов жизней. Основную смертность тогда обеспечили осложнения у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Сегодняшняя клиническая картина выглядит мягче, однако риск осложнений сохраняется. Наиболее опасным считается период через неделю после начала болезни, когда возможно присоединение бактериальных инфекций. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать симптомы и не заниматься самолечением, особенно при высокой температуре и выраженной слабости. 

Официальные данные и тревожный фон

Роспотребнадзор опровергает сообщения о циркуляции "сверхагрессивного" штамма гриппа, устойчивого к вакцинам. По данным ведомства, роста госпитализаций с тяжелыми формами заболевания в стране не зафиксировано. При этом в ряде регионов H3N2 уже признан доминирующим, на него приходится более 80% всех выявленных образцов.

С 1 по 7 декабря в России зарегистрировано 23,4 тысячи случаев гриппа — показатель вырос в 1,7 раза. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 17 субъектах РФ уровень заболеваемости превысил сезонную норму. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Молниеносное начало болезни

Ключевая особенность нынешнего гриппа — стремительное развитие симптомов. Инкубационный период может занимать менее суток, после чего заболевание начинается с резкого подъема температуры до 39-40 градусов, сильной головной боли и озноба.

"Человек был полностью здоровым и вдруг ночью появляется озноб с резкой головной болью и температурой под 40 градусов", — поясняет врач ростовской поликлиники.

Катаральные проявления при этом минимальны, а пик осложнений чаще всего приходится на 7-8-й день болезни, когда ослабленный организм становится уязвимым для вторичной инфекции.

Прививки, коронавирус и общий фон

Штамм H3N2 включен в состав сезонных вакцин, и именно вакцинация остается основным инструментом профилактики. В Ростовской области прививочная кампания уже завершена, но при наличии вакцины в поликлиниках привиться все еще возможно.

Параллельно в регионе продолжают выявлять коронавирус, представленный штаммами "Стратус" и "Нимбус". По словам врачей, они протекают в легкой форме и не приводят к тяжелым осложнениям, что позволяет системе здравоохранения сосредоточиться на сезонном гриппе.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
