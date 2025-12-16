Погоня за молодостью: какие популярные ритуалы красоты наносят коже непоправимый вред

Чрезмерные пилинги, раннее использование антивозрастных кремов и злоупотребление косметикой способны ускорить старение кожи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.
По словам дерматолог, многие распространенные привычки ухода за лицом приводят к повреждению естественных защитных механизмов кожи и ускоряют процессы старения. В частности, ошибка молодых женщин — слишком рано начинать использовать средства с активными компонентами, рассчитанными на зрелый возраст.
"Частые пилинги и применение кремов с ретинолом в раннем возрасте негативно сказываются на состоянии кожи, нарушают ее естественные защитные функции и могут привести к повышенной чувствительности и шелушению. Средства с ретинолом стоит вводить не раньше 45 лет, когда кожа действительно нуждается в такой стимуляции. Однако некоторые начинают использовать их уже в 25–30 лет, полагая, что таким образом смогут предотвратить старение", — пояснила Егорова.
Врач подчеркнула, что избыточный загар и злоупотребление декоративной косметикой также ускоряют появление признаков старения. Постоянное воздействие ультрафиолета вызывает фотостарение, а плотный макияж мешает коже дышать и нарушает питание клеток. Особенно вредно часто использовать спиртовые лосьоны, которые пересушивают кожу и ухудшают кровообращение.
"Молодой коже достаточно качественного очищения и хорошего увлажнения. Важно помнить, что красота зависит не только от внешнего ухода — если в организме есть анемия, дефицит железа, витамина В12 или белка, ни одно косметическое средство не поможет. Нужно корректировать состояние изнутри, а уже потом поддерживать кожу снаружи", — отметила косметолог.
Егорова порекомендовала подбирать уходовые средства совместно с врачом, чтобы точно определить тип кожи и выбрать оптимальные продукты. По ее словам, важным элементом профилактики старения является регулярное использование солнцезащитных средств и прием антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от разрушительного воздействия ультрафиолета и свободных радикалов.
