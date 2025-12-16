Точка невозврата ближе, чем кажется: бытовой стресс уничтожает главный женский гормон

Длительное нервное напряжение мешает зачатию ребенка — врач Салаева

Диагноз "бесплодие" для многих звучит как точка невозврата, хотя иногда причина оказывается не в анатомии и не в "поломке" репродуктивной системы.

Об этом сообщает "Радио 1": по словам специалиста, длительное нервное перенапряжение может вмешиваться в гормональные механизмы, влияющие на способность пары зачать ребенка.

Когда стресс становится медицинским фактором

Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог и гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева подчёркивает: стресс относится к временным процессам, а значит, при правильном подходе может быть обратимым. В этой логике ключевым остаётся не само переживание, а его длительность и то, насколько быстро человек обращается за помощью.

"Если мы вовремя возьмемся за лечение, то, конечно, можно пролечить. Но бездействие опасно. Новые научные данные показывают, что хронический стресс может ускорять истощение овариального резерва", — сказала врач Гюнай Салаева / "Радио 1".

Что происходит с овариальным резервом и гормонами

По словам Салаевой, хронический стресс способен ускорять истощение овариального резерва — показателя, который отражает запас фолликулов в яичниках. Речь идёт не о разовом эмоциональном всплеске, а о состоянии, которое сохраняется долго и становится фоном повседневной жизни.

Специалист также указывает на связь хронического стресса со снижением уровня антимюллерова гормона (АМГ). Если АМГ падает, уменьшается и количество фолликулов, а значит, меняются перспективы наступления беременности. Чем выраженнее снижение, тем осторожнее приходится быть в прогнозах.

Как выглядит восстановление: медицина плюс психология

Салаева отмечает, что работа по восстановлению организма включает два этапа — медицинский и психологический. На первом важно не откладывать визит к гинекологу-эндокринологу и пройти обследование, чтобы понять, какие показатели могли измениться на фоне переживаний. В числе анализов врач называет ТТГ, кортизол и пролактин, а затем — медикаментозную коррекцию выявленных нарушений.

После этого, по её словам, логично подключать психолога или психотерапевта, чтобы работать с первопричиной стресса. Такой подход помогает не только "выравнивать" анализы, но и снижать риск возвращения проблемы, если напряжение остаётся постоянным.