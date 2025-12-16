Свет перед сном работает против вас: одна ошибка мешает уснуть даже уставшим

Холодное освещение вечером подавляет выработку мелатонина — врач Врублевский

Искусственный свет всё чаще становится незаметным, но серьёзным препятствием для полноценного сна. Даже при усталости организму бывает сложно перейти в режим отдыха, если окружающая среда продолжает "подталкивать" его к активности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Музыка перед сном

О влиянии освещения на засыпание и гормональные процессы рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

Свет как регулятор биологических ритмов

По словам специалиста, здоровье напрямую зависит от баланса между периодами активности и восстановления. Когда режим сна нарушается, организм быстрее истощается, а уровень стресса растёт. Одним из ключевых факторов, мешающих восстановлению, остаётся искусственное освещение, особенно в вечернее время, уточняет Газета.Ru.

Врублевский поясняет, что этот процесс связан с работой гормональной системы.

"Мелатонин вырабатывается в темноте и отвечает за засыпание и глубину сна", — отметил врач.

Яркий свет, особенно холодного и синего спектра, подавляет его выработку и мешает естественному переходу ко сну.

Почему экраны мешают уснуть

Антагонистом мелатонина является кортизол — гормон бодрствования. По словам врача, ночное освещение и свет от экранов могут стимулировать его выработку в неподходящее время. В результате активируется симпатическая нервная система, и организм воспринимает происходящее как сигнал тревоги.

Особенно выражен этот эффект при использовании гаджетов перед сном. Синий свет экранов напрямую блокирует выработку мелатонина, из-за чего даже при физической усталости мозг остаётся в активном состоянии. Именно поэтому специалист рекомендует отказаться от телефонов и планшетов как минимум за два часа до сна.

Как создать условия для засыпания

Вместо холодного света Врублевский советует использовать тёплое и приглушённое освещение. Оно имитирует естественный закат и помогает организму постепенно переключаться в режим отдыха.

"С помощью такого света мы искусственно создаём "закат”", — пояснил специалист.

Дополнительно врач рекомендует спокойные вечерние ритуалы — чтение бумажной книги или тёплую ванну. По его словам, управление световым режимом — это базовая инвестиция в качество сна, дневную энергию и ясность мышления. Особенно актуален такой подход для регионов с длительным дефицитом естественного света, включая периоды полярной ночи.