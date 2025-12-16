Сухость рук — лишь начало: даже привычный уход перестаёт работать в самый неподходящий момент

Частое мытьё рук разрушает защитный барьер кожи зимой — дерматолог

Зимой кожа рук первой реагирует на холод, ветер и сухой воздух в помещениях. Шелушение, ощущение стянутости и трещины появляются даже у тех, кто не сталкивался с такими проблемами раньше. Ситуацию усугубляют частое мытьё рук и отсутствие перчаток.

Почему зимой кожа рук страдает сильнее

В холодное время года защитный барьер кожи ослабевает. На улице на неё влияет низкая температура и ветер, а в помещениях — сухой воздух из-за отопления. В результате кожа быстрее теряет влагу, становится более уязвимой и хуже восстанавливается.

Дополнительную нагрузку создают бытовые факторы. Контакт с водой, мылом и антисептиками разрушает липидный слой, который отвечает за удержание влаги. Если не восполнять его регулярно, сухость может перейти в раздражение и болезненные трещины.

"Базовый уход за кожей рук в зимнее время заключается в постоянном нанесении увлажняющих кремов на руки", — отмечает врач-дерматолог, косметолог, трихолог Яна Шацкая.

Какие средства подходят для холодного сезона

Для зимнего ухода специалисты советуют делать ставку не на обычные косметические кремы, а на дерматокосметику. Такие средства разрабатываются с учётом медицинских требований и продаются в аптеках. Они не только смягчают кожу, но и помогают восстановить её защитные функции.

"Я прежде всего советую использовать дерматокосметику. Эти кремы созданы для решения конкретных проблем кожи и обладают не только увлажняющими, но и лечебными свойствами", — говорит Яна Шацкая.

Отдельную категорию составляют колд-кремы. Они образуют плотный защитный слой и подходят тем, у кого зимой появляются трещины на пальцах и ладонях. Такие средства часто выбирают спортсмены, занимающиеся зимними видами спорта, а также родители маленьких детей.

Как часто нужно увлажнять руки

Зимой крем для рук перестаёт быть "дополнительным" средством и становится частью базового ухода. Его рекомендуется наносить после каждого мытья рук, а при выраженной сухости — до 10 раз в день и чаще.

"При необходимости средства можно использовать до 20 раз в день. Особенно важно наносить крем после контакта с водой", — подчёркивает врач.

Перед выходом на улицу стоит делать паузу 20-30 минут после нанесения крема, чтобы он успел впитаться и не усилил ощущение холода.

Сравнение: обычный крем и дерматокосметика

Обычные косметические кремы чаще направлены на быстрое смягчение кожи и комфортные ощущения. Они подходят для тёплого времени года или при отсутствии выраженных проблем.

Дерматокосметика работает глубже. Такие средства восстанавливают липидный барьер, уменьшают воспаление и помогают коже справляться с агрессивными условиями холода, сухого воздуха и ветра.

Колд-кремы отличаются самой плотной текстурой. Их задача — не столько увлажнять, сколько защищать кожу от внешних факторов, создавая дополнительный барьер.

Советы по уходу за кожей рук зимой

Мойте руки тёплой, а не горячей водой, используя мягкое мыло. Промокайте кожу полотенцем, не растирая её. Сразу после мытья наносите увлажняющий или питательный крем. Перед выходом на улицу используйте колд-крем и надевайте перчатки. На ночь можно наносить более плотное средство и хлопковые перчатки.

Популярные вопросы о зимнем уходе за кожей рук

Как выбрать крем для рук на зиму?

Лучше отдавать предпочтение дерматокосметике с пометкой "для сухой и чувствительной кожи" и плотной текстурой.

Сколько стоит хороший аптечный крем?

Цена зависит от бренда и состава, но такие средства обычно стоят дороже обычных косметических кремов из-за лечебных компонентов.

Что лучше: крем или сыворотка для рук?

Зимой крем предпочтительнее, так как он создаёт защитный слой. Сыворотки можно использовать дополнительно, но не вместо крема.