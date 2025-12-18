Сладкие пузырьки с последствиями: почему детское шампанское не так безобидно, как кажется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

С приближением новогодних праздников в магазинах появляется множество продуктов, ставших привычными атрибутами праздничного стола, среди которых "детское шампанское".

Бокал шампанского
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Бокал шампанского

Однако, как предупредила педиатр "СМ-Клиника" Анастасия Мальцева, этот напиток не так безобиден, как кажется на первый взгляд. Она рассказала о возможных рисках его употребления для детей.

Вредный состав детского шампанского

По словам Мальцевой, основная проблема заключается в составе напитка.

"Детское шампанское включает в себя большое содержание сахара, красителей и прочих вредных консервантов", — пояснила педиатр.

Регулярное или даже эпизодическое употребление таких напитков может привести к различным заболеваниям, таким как избыточная масса тела и нарушение баланса сахара в крови, что повышает риск развития сахарного диабета у детей.

Влияние на зубы и желудок

Кроме сахара, детское шампанское содержит лимонную кислоту, которая, по словам специалиста, может негативно повлиять на здоровье зубной эмали. Кислотность напитка разрушает эмаль, а сахар способствует образованию кариеса.

"Кислота разрушает зубную эмаль, а сахар может вызвать образование кариозных полостей", — добавила Мальцева.

Также углекислый газ и пищевые кислоты в составе напитка могут нарушить кислотно-щелочной баланс в желудке, что приводит к дискомфорту, изжоге и вздутию. У чувствительных детей это может спровоцировать обострение гастрита или воспалительные реакции в кишечнике, пишет Газета.Ru.

Аллергические реакции и долгосрочные последствия

Мальцева также отметила, что искусственные красители в составе детского шампанского часто становятся причиной аллергических реакций. Эти добавки могут вызвать сыпь, зуд и в редких случаях — анафилактический шок у чувствительных детей.

Кроме того, привычка пить детское шампанское может стать основой для формирования отношения к алкоголю в будущем. Педиатр предупреждает, что имитация взрослого поведения на детских праздниках может повлиять на дальнейшие пищевые и питьевые привычки ребёнка.

Здоровая альтернатива

Вместо детского шампанского Мальцева рекомендует предлагать детям здоровые напитки, такие как компоты или морсы домашнего приготовления. Эти напитки не только безопасны для здоровья, но и полны витаминов, которые особенно полезны в зимнее время.

"Пищевые привычки, сформированные в детстве, во многом определяют здоровье во взрослой жизни", — заключила педиатр.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
