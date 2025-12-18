Сладкие пузырьки с последствиями: почему детское шампанское не так безобидно, как кажется

С приближением новогодних праздников в магазинах появляется множество продуктов, ставших привычными атрибутами праздничного стола, среди которых "детское шампанское".
Однако, как предупредила педиатр "СМ-Клиника" Анастасия Мальцева, этот напиток не так безобиден, как кажется на первый взгляд. Она рассказала о возможных рисках его употребления для детей.
По словам Мальцевой, основная проблема заключается в составе напитка.
"Детское шампанское включает в себя большое содержание сахара, красителей и прочих вредных консервантов", — пояснила педиатр.
Регулярное или даже эпизодическое употребление таких напитков может привести к различным заболеваниям, таким как избыточная масса тела и нарушение баланса сахара в крови, что повышает риск развития сахарного диабета у детей.
Кроме сахара, детское шампанское содержит лимонную кислоту, которая, по словам специалиста, может негативно повлиять на здоровье зубной эмали. Кислотность напитка разрушает эмаль, а сахар способствует образованию кариеса.
"Кислота разрушает зубную эмаль, а сахар может вызвать образование кариозных полостей", — добавила Мальцева.
Также углекислый газ и пищевые кислоты в составе напитка могут нарушить кислотно-щелочной баланс в желудке, что приводит к дискомфорту, изжоге и вздутию. У чувствительных детей это может спровоцировать обострение гастрита или воспалительные реакции в кишечнике, пишет Газета.Ru.
Мальцева также отметила, что искусственные красители в составе детского шампанского часто становятся причиной аллергических реакций. Эти добавки могут вызвать сыпь, зуд и в редких случаях — анафилактический шок у чувствительных детей.
Кроме того, привычка пить детское шампанское может стать основой для формирования отношения к алкоголю в будущем. Педиатр предупреждает, что имитация взрослого поведения на детских праздниках может повлиять на дальнейшие пищевые и питьевые привычки ребёнка.
Вместо детского шампанского Мальцева рекомендует предлагать детям здоровые напитки, такие как компоты или морсы домашнего приготовления. Эти напитки не только безопасны для здоровья, но и полны витаминов, которые особенно полезны в зимнее время.
"Пищевые привычки, сформированные в детстве, во многом определяют здоровье во взрослой жизни", — заключила педиатр.
