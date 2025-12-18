Подсчёт калорий загоняет в стресс: почему вес не уходит даже при строгом контроле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Постоянный контроль калорийности рациона всё чаще становится частью повседневной жизни, но такой подход не всегда приносит пользу. За стремлением всё посчитать может скрываться хроническое напряжение, которое отражается не только на психике, но и на работе организма.

Женщина стоит на весах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина стоит на весах

О том, что в питании действительно важно, рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. Об этом она сообщила в беседе с изданием NewsInfo.

Почему калории — не главный ориентир

По словам специалиста, зацикленность на цифрах способна сместить фокус с качества питания на формальный контроль. В результате человек начинает воспринимать еду как источник тревоги, а не энергии. Такой подход, отмечает эксперт, редко приводит к устойчивым результатам.

Шарапова подчёркивает, что в основе здорового рациона должна быть сбалансированная тарелка.

"Одна вторая тарелки — это клетчатка и овощи", — пояснила нутрициолог.

Остальная часть, по её словам, должна равномерно распределяться между белками, углеводами и полезными жирами.

Когда подсчёт калорий оправдан

Эксперт допускает, что в ряде случаев контроль калорий может быть полезен. Речь идёт о людях с избыточным весом, которым важно на начальном этапе понять реальные объёмы потребляемой пищи. В таком формате подсчёт становится инструментом осознания, а не постоянным ограничением.

"Какое-то время надо понимать, какое количество калорий человек ест", — отметила Шарапова.

При этом она подчёркивает, что речь идёт именно о временной мере, а не о пожизненной стратегии питания.

Стресс и пищеварение

Отдельное внимание нутрициолог уделяет влиянию эмоционального состояния на усвоение пищи. Постоянные размышления о калорийности создают напряжение, которое напрямую отражается на работе пищеварительной системы. В таком состоянии организм хуже вырабатывает ферменты, а значит, еда усваивается менее эффективно.

"Постоянно задумываться о калорийности — не совсем здоровая история для мозга", — пояснила специалист.

Даже при низкой калорийности рациона стресс может свести потенциальную пользу к минимуму.

Краткий анализ вместо постоянного контроля

По мнению Шараповой, для ориентира достаточно ограниченного периода наблюдений. Нескольких дней или недели хватает, чтобы понять структуру своего питания и сделать выводы. После этого рацион можно скорректировать самостоятельно или с помощью специалиста.

Нутрициолог подчёркивает, что постоянное использование весов и подсчётов превращает питание в источник напряжения. Такой подход, по её словам, не способствует ни физическому, ни психологическому благополучию.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
