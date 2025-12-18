Деньги разрушают браки тише измен: ошибка, с которой начинается семейный кризис

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Финансовые споры остаются одной из самых частых причин напряжённости в семейной жизни. Деньги затрагивают не только быт, но и вопросы доверия, безопасности и совместных планов на будущее.

Фото: freepik by cookie_studio
Как выстроить устойчивые финансовые отношения между супругами, рассказал психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский. Об этом он сообщил в комментарии изданию MoneyTimes.

Почему деньги становятся источником конфликтов

По словам эксперта, именно финансовая сфера чаще всего провоцирует скрытые и открытые конфликты в семье. Неопределённость в доходах и расходах, недоговорённости и попытки скрыть траты со временем подрывают доверие между супругами. В результате бытовые вопросы начинают восприниматься острее, чем есть на самом деле.

Зберовский подчёркивает, что проблему легче предотвратить, чем решать последствия. Чёткие и заранее оговорённые правила обращения с деньгами позволяют избежать подозрений и взаимных претензий. При этом ключевым элементом он называет максимальную открытость.

Прозрачность и общий бюджет

Эксперт выступает за модель, при которой финансовая картина в семье полностью понятна обоим партнёрам.

"Я выступаю за то, чтобы был прозрачен доход и расход в семье", — отметил Андрей Зберовский.

По его мнению, супруги должны знать, сколько зарабатывает каждый и на что уходят средства.

Единый семейный бюджет, по словам специалиста, формирует ощущение команды. Когда деньги поступают в общую "копилку", они перестают быть инструментом контроля или давления. Вместо этого финансы начинают работать на общие цели и потребности семьи.

Роль накоплений и долгосрочных планов

Отдельное значение Зберовский придаёт совместным накоплениям. Они создают чувство стабильности и позволяют супругам планировать будущее без постоянной тревоги. Общий финансовый резерв снижает страх перед неожиданными тратами и усиливает ощущение защищённости.

"Крепкие семейные отношения всегда стоят на этих правилах", — подчеркнул эксперт.

Прозрачность, понятность и совместные накопления, по его словам, становятся фундаментом доверия. В противоположность этому раздельный бюджет и скрытность в финансовых вопросах часто приводят к обидам, эмоциональному отдалению и, в конечном счёте, к серьёзным кризисам в отношениях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
