Пьют годами — и не замечают опасность: чем грозит приём витаминов без контроля

Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин

Регулярный приём витаминов часто воспринимается как безусловная польза для здоровья, однако медицинская практика показывает обратную сторону такого подхода.

Фото: unsplash.com by Raimond Klavins is licensed under Free to use under the Unsplash License Витамины и добавки

Даже распространённые добавки могут нанести вред, если принимать их без контроля. На это обращает внимание врач-терапевт Juvi Clinic Виктор Лишин. Об этом он рассказал в беседе с изданием MosTimes.

Почему витамины нельзя принимать вслепую

По словам специалиста, идея постоянного приёма витаминов без анализов и врачебного наблюдения является ошибочной. Организм по-разному усваивает добавки, и предсказать реакцию без оценки показателей невозможно. Это касается даже тех веществ, которые считаются базовыми и "безопасными".

Лишин подчёркивает, что контроль необходим и при приёме витамина D.

"Даже витамин D надо контролировать, есть понятие гипервитаминоз", — отметил врач-терапевт.

Передозировка, по его словам, может привести к негативным последствиям для здоровья, а не к ожидаемому укреплению организма.

Нагрузка на почки и печень

Особую опасность бесконтрольный приём добавок представляет при длительном использовании. Не все витамины и минералы полностью усваиваются, и их избыток вынужден выводиться через внутренние органы. Это создаёт дополнительную нагрузку, которая со временем может стать критичной.

По словам терапевта, в первую очередь страдают почки.

"На почки будет большая нагрузка, осадки могут провоцироваться", — пояснил Виктор Лишин.

Риски особенно высоки у людей с хроническими заболеваниями, для которых даже незначительное превышение дозировок может иметь серьёзные последствия.

Есть ли исключения из правил

Говоря о добавках, которые допускают более длительный приём, специалист упомянул Омега-3. Однако и здесь, по его словам, важны условия. Решающую роль играют качество препарата и соблюдение дозировки, а также рацион человека.

"Омегу можно пить долго, если она качественная", — отметил терапевт.

При этом он подчеркнул, что при регулярном употреблении рыбы потребность в добавке может отпадать. В остальных случаях Омега-3 может рассматриваться как вспомогательный вариант, но не как универсальное решение.

В целом, по мнению Лишина, любые витамины и минералы требуют контроля. Анализы и наблюдение врача остаются ключевыми условиями их безопасного и оправданного применения.