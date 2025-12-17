Пьют годами — и не замечают опасность: чем грозит приём витаминов без контроля

Регулярный приём витаминов часто воспринимается как безусловная польза для здоровья, однако медицинская практика показывает обратную сторону такого подхода.
Даже распространённые добавки могут нанести вред, если принимать их без контроля. На это обращает внимание врач-терапевт Juvi Clinic Виктор Лишин. Об этом он рассказал в беседе с изданием MosTimes.
По словам специалиста, идея постоянного приёма витаминов без анализов и врачебного наблюдения является ошибочной. Организм по-разному усваивает добавки, и предсказать реакцию без оценки показателей невозможно. Это касается даже тех веществ, которые считаются базовыми и "безопасными".
Лишин подчёркивает, что контроль необходим и при приёме витамина D.
"Даже витамин D надо контролировать, есть понятие гипервитаминоз", — отметил врач-терапевт.
Передозировка, по его словам, может привести к негативным последствиям для здоровья, а не к ожидаемому укреплению организма.
Особую опасность бесконтрольный приём добавок представляет при длительном использовании. Не все витамины и минералы полностью усваиваются, и их избыток вынужден выводиться через внутренние органы. Это создаёт дополнительную нагрузку, которая со временем может стать критичной.
По словам терапевта, в первую очередь страдают почки.
"На почки будет большая нагрузка, осадки могут провоцироваться", — пояснил Виктор Лишин.
Риски особенно высоки у людей с хроническими заболеваниями, для которых даже незначительное превышение дозировок может иметь серьёзные последствия.
Говоря о добавках, которые допускают более длительный приём, специалист упомянул Омега-3. Однако и здесь, по его словам, важны условия. Решающую роль играют качество препарата и соблюдение дозировки, а также рацион человека.
"Омегу можно пить долго, если она качественная", — отметил терапевт.
При этом он подчеркнул, что при регулярном употреблении рыбы потребность в добавке может отпадать. В остальных случаях Омега-3 может рассматриваться как вспомогательный вариант, но не как универсальное решение.
В целом, по мнению Лишина, любые витамины и минералы требуют контроля. Анализы и наблюдение врача остаются ключевыми условиями их безопасного и оправданного применения.
