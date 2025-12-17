Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки тяжело переносят шумные праздники и суету – ветеринар Шеляков
Сухой посол делает куриную корочку хрустящей — кулинары
Микси, боб и кроп вошли в тренды коротких стрижек для седых волос в 2026 году
Киргизская компания Meadi LLC судится с МИД Азербайджана из-за долга в $3 млн
После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова
Тест драйв выявил проблемы трансмиссии без подъёмника
Тренировки по принципам SEAL развивают силу и выносливость — menshealth
Праздничные траты стоит планировать заранее – финансовый советник Карпычева
Во французской деревне нашли три кувшина с римскими монетами — нумизмат Женевьев

Пьют годами — и не замечают опасность: чем грозит приём витаминов без контроля

Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин
Здоровье

Регулярный приём витаминов часто воспринимается как безусловная польза для здоровья, однако медицинская практика показывает обратную сторону такого подхода.

Витамины и добавки
Фото: unsplash.com by Raimond Klavins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Витамины и добавки

Даже распространённые добавки могут нанести вред, если принимать их без контроля. На это обращает внимание врач-терапевт Juvi Clinic Виктор Лишин. Об этом он рассказал в беседе с изданием MosTimes.

Почему витамины нельзя принимать вслепую

По словам специалиста, идея постоянного приёма витаминов без анализов и врачебного наблюдения является ошибочной. Организм по-разному усваивает добавки, и предсказать реакцию без оценки показателей невозможно. Это касается даже тех веществ, которые считаются базовыми и "безопасными".

Лишин подчёркивает, что контроль необходим и при приёме витамина D.

"Даже витамин D надо контролировать, есть понятие гипервитаминоз", — отметил врач-терапевт.

Передозировка, по его словам, может привести к негативным последствиям для здоровья, а не к ожидаемому укреплению организма.

Нагрузка на почки и печень

Особую опасность бесконтрольный приём добавок представляет при длительном использовании. Не все витамины и минералы полностью усваиваются, и их избыток вынужден выводиться через внутренние органы. Это создаёт дополнительную нагрузку, которая со временем может стать критичной.

По словам терапевта, в первую очередь страдают почки.

"На почки будет большая нагрузка, осадки могут провоцироваться", — пояснил Виктор Лишин.

Риски особенно высоки у людей с хроническими заболеваниями, для которых даже незначительное превышение дозировок может иметь серьёзные последствия.

Есть ли исключения из правил

Говоря о добавках, которые допускают более длительный приём, специалист упомянул Омега-3. Однако и здесь, по его словам, важны условия. Решающую роль играют качество препарата и соблюдение дозировки, а также рацион человека.

"Омегу можно пить долго, если она качественная", — отметил терапевт.

При этом он подчеркнул, что при регулярном употреблении рыбы потребность в добавке может отпадать. В остальных случаях Омега-3 может рассматриваться как вспомогательный вариант, но не как универсальное решение.

В целом, по мнению Лишина, любые витамины и минералы требуют контроля. Анализы и наблюдение врача остаются ключевыми условиями их безопасного и оправданного применения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Водостойкие панели Senso Wall обновляют ванную без ремонта — ouest-france
Недвижимость
Водостойкие панели Senso Wall обновляют ванную без ремонта — ouest-france
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Недвижимость
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports
Микси, боб и кроп вошли в тренды коротких стрижек для седых волос в 2026 году
Киргизская компания Meadi LLC судится с МИД Азербайджана из-за долга в $3 млн
После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова
Макрон пообещал дать отпор ЕС из-за торгового соглашения с Южной Америкой
Вытянутые побеги указывают на дефицит освещения в доме — RHS
Тест драйв выявил проблемы трансмиссии без подъёмника
Тренировки по принципам SEAL развивают силу и выносливость — menshealth
Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин
Праздничные траты стоит планировать заранее – финансовый советник Карпычева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.