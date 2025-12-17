Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Желание выжить не всегда главное: что заставляет людей рисковать жизнью

Риск ради спасения других подавляет страх смерти — психотерапевт Файнзильберг
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Инстинкт самосохранения считается одним из самых устойчивых механизмов человеческой психики, однако практика показывает, что в критических обстоятельствах он может отступать. Люди сознательно идут на смертельный риск, жертвуя собой ради других или ради идеи.

Пожарный
Фото: commons.wikimedia.org by Graham Crumb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пожарный

О природе этого механизма и причинах его "отключения" рассказал доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. Об этом он сообщил в беседе с изданием EcoSever.

Биологическая основа инстинкта

По словам специалиста, инстинкт самосохранения присущ всем живым существам и выполняет фундаментальную задачу — поддержание жизнедеятельности организма. Он обеспечивает работу базовых функций и активируется прежде всего в ситуациях прямой угрозы жизни. При этом его роль не сводится к простым рефлексам.

Файнзильберг подчёркивает, что данный механизм связан с работой головного мозга.

"Этот инстинкт направлен на сохранение жизни. Это функция нашего головного мозга", — пояснил психотерапевт.

Именно мозг, по его словам, отвечает за приоритет сохранения жизненно важных процессов.

Формирование личности и влияние среды

Эксперт отмечает, что инстинкт самосохранения не является исключительно врождённым. Помимо генетической основы, он развивается в процессе воспитания, социализации и формирования личности. Жизненный опыт, нормы поведения и ценности влияют на то, как человек реагирует на опасность.

В обычных условиях этот механизм работает автоматически, заставляя избегать угроз. Однако в сложных социальных и моральных ситуациях он может вступать в конфликт с другими психическими установками. Тогда на первый план выходят чувство долга, ответственность или личные убеждения.

Почему люди идут на смертельный риск

В экстремальных обстоятельствах, по словам психотерапевта, инстинкт самосохранения способен притупляться. Это происходит в ситуациях, когда риск для собственной жизни воспринимается как оправданный или необходимый. Особенно часто это связано с профессиями и обстоятельствами, где под угрозой оказываются другие люди.

"Когда на карту поставлены жизни других людей, человек может жертвовать собой ради высших соображений", — пояснил Владимир Файнзильберг.

В таких моментах сохранение собственной жизни временно отходит на второй план, уступая месту моральному выбору и осознанному риску.

Эксперт подчёркивает, что подобные решения не являются отсутствием инстинкта самосохранения. Речь идёт о сложной работе психики, в которой биологические механизмы подчиняются социальным и личностным смыслам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
