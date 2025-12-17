Детские игровые комнаты превращаются в рассадник вирусов: что родители упускают из виду

Закрытые детские площадки повышают риск заражения инфекциями — педиатр Константинов

Закрытые детские игровые зоны стали привычной частью торговых центров и семейных пространств, но за внешней безопасностью скрываются факторы, которые редко учитываются при повседневных решениях.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети играют

Врачебное сообщество обращает внимание на эпидемиологические риски таких площадок, особенно в периоды сезонных всплесков заболеваний. Об этом рассказал педиатр, кандидат медицинских наук Кирилл Константинов в беседе с изданием MosTimes.

Контакт как ключевой фактор риска

По словам специалиста, основная угроза связана не с самим помещением, а с интенсивностью и плотностью общения между детьми. В условиях закрытого пространства любой физический контакт становится потенциальным каналом передачи инфекции. Это особенно критично в периоды распространения воздушно-капельных заболеваний, включая грипп и COVID-19.

Кирилл Константинов подчёркивает, что сама концепция детских игровых площадок не несёт негативной нагрузки. Проблема возникает тогда, когда такие зоны продолжают активно использоваться во время эпидемиологического подъёма.

"Сама идея детских площадок она нормальная и адекватная. Но, любой контакт является передачей инфекции. Особенно в период подъёма воздушно-капельной инфекции, такой как грипп и ковид. Все это передаётся воздушно-капельным путём. Поэтому любого контакта в такие периоды надо избегать", — отметил Кирилл Константинов.

Врач также обращает внимание на то, что дети в игровых зонах редко соблюдают дистанцию. Совместные игры, активное движение и обмен предметами создают условия, при которых контроль за гигиеной становится практически невозможным.

Не только респираторные угрозы

Отдельную обеспокоенность, по словам медика, вызывают контактные поверхности и игрушки. Пластиковые конструкции, элементы лабиринтов и игровые аксессуары используются десятками детей в течение дня. При этом родители, как правило, не имеют информации о частоте и качестве их дезинфекции.

Константинов указывает, что в таких условиях возрастает риск передачи не только респираторных, но и других инфекций, включая заболевания, распространяющиеся контактным путём. Слюна, загрязнённые руки и общие предметы формируют цепочку, разорвать которую крайне сложно в реальном игровом процессе.

Дополнительным фактором неопределённости врач называет отсутствие системной статистики по заражениям, связанным именно с закрытыми игровыми площадками. Это затрудняет объективную оценку рисков и переносит ответственность за решения на родителей и владельцев подобных пространств.