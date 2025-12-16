Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летом торг на вторичном рынке стал менее активным
Банки активно внедряют оплату частями для повседневных расходов
Корни балконных растений утепляют в мороз — Mein Schoener Garten
Николай Цискаридзе возмутился фотографиями Марии Григорьевой
Звукоизоляцию спальни можно улучшить без капитального ремонта — Idealista
Глава Сбера Греф раскрыл идеальный способ распорядиться "тринадцатой зарплатой"
Калистеника развивает силу и выносливость без тренажёров — тренер Валентина Счастье
Росаккредитация заявила, что запрета на праворульные автомобили в России нет
Пробка снижает влажность и запахи в холодильнике — La République des Pyrénées

Шоколад с подвохом: новогодние конфеты, которые тихо бьют по печени, пока праздник в разгаре

Алкогольные конфеты усиливают нагрузку на печень - Холдин психиатр-нарколог
Здоровье

Новогодние праздники традиционно ассоциируются со сладостями и угощениями, среди которых нередко встречаются конфеты с алкогольной начинкой. Многие воспринимают их как безобидное дополнение к столу, не задумываясь о возможных последствиях. Между тем такие лакомства могут оказаться куда коварнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

конфеты
Фото: freepik
конфеты

Почему алкоголь в сладостях — не такая мелочь

Алкогольные конфеты часто считают "баловством", особенно если речь идёт о коньяке или ликёре в шоколадной оболочке. Однако даже небольшое количество спирта способно повлиять на организм, особенно детский. Для ребёнка нескольких конфет может быть достаточно, чтобы появились неприятные симптомы — от головокружения до боли в животе.

Взрослые тоже не застрахованы от последствий. Сочетание сахара, жиров и алкоголя создаёт дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу, которые и без того активно работают в период праздничных застолий.

Мнение специалиста

Эксперт подчёркивает, что проблема заключается не только в самом алкоголе, но и в формате его употребления — "незаметном" и неконтролируемом.

"Конфеты с коньяком или другим алкоголем воспринимаются как баловство, однако в случае с детьми для наступления негативных последствий достаточно нескольких штук. Даже маленькая доза спиртного может оказать воздействие на неокрепший организм: у кого-то начинается головокружение, тошнота, боль в животе. Взрослым тоже не стоит перебарщивать с такими конфетами: сочетание шоколада с коньяком/ликером бьет по печени и поджелудочной железе", — объяснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Праздники без перегрузки для организма

Предновогодний период и длинные выходные — это время, когда желудочно-кишечный тракт работает в усиленном режиме. Обилие жирной пищи, сладкого и алкоголя может привести к обострению хронических проблем и общему ухудшению самочувствия.

Специалисты советуют сместить акцент с застолий на более активные и приятные форматы отдыха. Прогулки на свежем воздухе, поездки, встречи с друзьями без привязки к еде и напиткам помогают сохранить энергию и настроение на протяжении всех праздников, сообщает "Вести Подмосковья".

Сравнение: алкогольные конфеты и обычные сладости

Алкогольные конфеты отличаются от классических десертов не только вкусом, но и воздействием на организм. В обычных шоколадных изделиях основную роль играют сахар и какао-продукты. В конфетах с начинкой из ликёра или коньяка добавляется этанол, который усиливает нагрузку на печень и может вызывать реакции, нехарактерные для стандартных сладостей. Особенно это важно учитывать при выборе угощений для детей и пожилых людей.

Советы: как выбрать безопасные сладости к празднику

  1. Внимательно читайте состав и обращайте внимание на наличие алкоголя.
  2. Для детского стола выбирайте конфеты без начинок и ароматизаторов.
  3. Ограничивайте количество даже "взрослых" сладостей с ликёром.
  4. Чередуйте десерты с фруктами и лёгкими закусками.
  5. Делайте упор на активный отдых — прогулки, поездки, СПА или зимние развлечения.

Популярные вопросы о конфетах с алкоголем

Можно ли давать такие конфеты детям?

Нет, даже небольшое количество алкоголя может негативно сказаться на детском организме.

Сколько конфет с алкоголем допустимо взрослому?

Безопасной нормы не существует: всё зависит от состояния здоровья и общего рациона в праздники.

Что лучше выбрать для подарка вместо алкогольных конфет?

Хорошей альтернативой станут качественный шоколад, наборы безалкогольных сладостей или полезные десерты.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Красота и стиль
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
8-клапанный мотор Lada остаётся актуальным в 2025
Авто
8-клапанный мотор Lada остаётся актуальным в 2025
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно-шикарным
Шуба на каждый день — реально: один приём убирает нарядность и делает образ небрежно-шикарным
Последние материалы
Садовые цветы объединяют декоративную и пищевую функции
Подлёдные водовороты ускоряют таяние Антарктиды — исследователь Маттиа Пуэнелли
Сложные углеводы поддерживают энергию на сушке
Летом торг на вторичном рынке стал менее активным
Банки активно внедряют оплату частями для повседневных расходов
Рыбы и Близнецы чаще принимают интуитивно верные решения
Чёрное пальто остается самой универсальной покупкой зимы — ELLE
Корни балконных растений утепляют в мороз — Mein Schoener Garten
Въездной турпоток в Россию не достиг уровня 2019 года — вице-президент Ромашкин
Под Бермудой обнаружен 20-км аномальный слой коры — исследователь Уильям Фрейзер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.