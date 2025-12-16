Шоколад с подвохом: новогодние конфеты, которые тихо бьют по печени, пока праздник в разгаре

Новогодние праздники традиционно ассоциируются со сладостями и угощениями, среди которых нередко встречаются конфеты с алкогольной начинкой. Многие воспринимают их как безобидное дополнение к столу, не задумываясь о возможных последствиях. Между тем такие лакомства могут оказаться куда коварнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
Алкогольные конфеты часто считают "баловством", особенно если речь идёт о коньяке или ликёре в шоколадной оболочке. Однако даже небольшое количество спирта способно повлиять на организм, особенно детский. Для ребёнка нескольких конфет может быть достаточно, чтобы появились неприятные симптомы — от головокружения до боли в животе.
Взрослые тоже не застрахованы от последствий. Сочетание сахара, жиров и алкоголя создаёт дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу, которые и без того активно работают в период праздничных застолий.
Эксперт подчёркивает, что проблема заключается не только в самом алкоголе, но и в формате его употребления — "незаметном" и неконтролируемом.
"Конфеты с коньяком или другим алкоголем воспринимаются как баловство, однако в случае с детьми для наступления негативных последствий достаточно нескольких штук. Даже маленькая доза спиртного может оказать воздействие на неокрепший организм: у кого-то начинается головокружение, тошнота, боль в животе. Взрослым тоже не стоит перебарщивать с такими конфетами: сочетание шоколада с коньяком/ликером бьет по печени и поджелудочной железе", — объяснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
Предновогодний период и длинные выходные — это время, когда желудочно-кишечный тракт работает в усиленном режиме. Обилие жирной пищи, сладкого и алкоголя может привести к обострению хронических проблем и общему ухудшению самочувствия.
Специалисты советуют сместить акцент с застолий на более активные и приятные форматы отдыха. Прогулки на свежем воздухе, поездки, встречи с друзьями без привязки к еде и напиткам помогают сохранить энергию и настроение на протяжении всех праздников, сообщает "Вести Подмосковья".
Алкогольные конфеты отличаются от классических десертов не только вкусом, но и воздействием на организм. В обычных шоколадных изделиях основную роль играют сахар и какао-продукты. В конфетах с начинкой из ликёра или коньяка добавляется этанол, который усиливает нагрузку на печень и может вызывать реакции, нехарактерные для стандартных сладостей. Особенно это важно учитывать при выборе угощений для детей и пожилых людей.
Можно ли давать такие конфеты детям?
Нет, даже небольшое количество алкоголя может негативно сказаться на детском организме.
Сколько конфет с алкоголем допустимо взрослому?
Безопасной нормы не существует: всё зависит от состояния здоровья и общего рациона в праздники.
Что лучше выбрать для подарка вместо алкогольных конфет?
Хорошей альтернативой станут качественный шоколад, наборы безалкогольных сладостей или полезные десерты.
Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.