Шоколад с подвохом: новогодние конфеты, которые тихо бьют по печени, пока праздник в разгаре

Алкогольные конфеты усиливают нагрузку на печень - Холдин психиатр-нарколог

Новогодние праздники традиционно ассоциируются со сладостями и угощениями, среди которых нередко встречаются конфеты с алкогольной начинкой. Многие воспринимают их как безобидное дополнение к столу, не задумываясь о возможных последствиях. Между тем такие лакомства могут оказаться куда коварнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Фото: freepik конфеты

Почему алкоголь в сладостях — не такая мелочь

Алкогольные конфеты часто считают "баловством", особенно если речь идёт о коньяке или ликёре в шоколадной оболочке. Однако даже небольшое количество спирта способно повлиять на организм, особенно детский. Для ребёнка нескольких конфет может быть достаточно, чтобы появились неприятные симптомы — от головокружения до боли в животе.

Взрослые тоже не застрахованы от последствий. Сочетание сахара, жиров и алкоголя создаёт дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу, которые и без того активно работают в период праздничных застолий.

Мнение специалиста

Эксперт подчёркивает, что проблема заключается не только в самом алкоголе, но и в формате его употребления — "незаметном" и неконтролируемом.

"Конфеты с коньяком или другим алкоголем воспринимаются как баловство, однако в случае с детьми для наступления негативных последствий достаточно нескольких штук. Даже маленькая доза спиртного может оказать воздействие на неокрепший организм: у кого-то начинается головокружение, тошнота, боль в животе. Взрослым тоже не стоит перебарщивать с такими конфетами: сочетание шоколада с коньяком/ликером бьет по печени и поджелудочной железе", — объяснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Праздники без перегрузки для организма

Предновогодний период и длинные выходные — это время, когда желудочно-кишечный тракт работает в усиленном режиме. Обилие жирной пищи, сладкого и алкоголя может привести к обострению хронических проблем и общему ухудшению самочувствия.

Специалисты советуют сместить акцент с застолий на более активные и приятные форматы отдыха. Прогулки на свежем воздухе, поездки, встречи с друзьями без привязки к еде и напиткам помогают сохранить энергию и настроение на протяжении всех праздников, сообщает "Вести Подмосковья".

Сравнение: алкогольные конфеты и обычные сладости

Алкогольные конфеты отличаются от классических десертов не только вкусом, но и воздействием на организм. В обычных шоколадных изделиях основную роль играют сахар и какао-продукты. В конфетах с начинкой из ликёра или коньяка добавляется этанол, который усиливает нагрузку на печень и может вызывать реакции, нехарактерные для стандартных сладостей. Особенно это важно учитывать при выборе угощений для детей и пожилых людей.

Советы: как выбрать безопасные сладости к празднику

Внимательно читайте состав и обращайте внимание на наличие алкоголя. Для детского стола выбирайте конфеты без начинок и ароматизаторов. Ограничивайте количество даже "взрослых" сладостей с ликёром. Чередуйте десерты с фруктами и лёгкими закусками. Делайте упор на активный отдых — прогулки, поездки, СПА или зимние развлечения.

Популярные вопросы о конфетах с алкоголем

Можно ли давать такие конфеты детям?

Нет, даже небольшое количество алкоголя может негативно сказаться на детском организме.

Сколько конфет с алкоголем допустимо взрослому?

Безопасной нормы не существует: всё зависит от состояния здоровья и общего рациона в праздники.

Что лучше выбрать для подарка вместо алкогольных конфет?

Хорошей альтернативой станут качественный шоколад, наборы безалкогольных сладостей или полезные десерты.