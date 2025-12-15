Чайная ловушка здоровья: выбор, за который организм расплачивается со временем и без предупреждений

Регулярное употребление чая укрепляет сердце — диетолог Наталья Павлюк

Чай давно перестал быть просто согревающим напитком и всё чаще рассматривается как часть здорового образа жизни. Разные сорта отличаются вкусом, ароматом и воздействием на организм, поэтому вопрос выбора остаётся актуальным. Особенно он встаёт в дни, когда внимание к напитку повышается на мировом уровне. Обо это сообщает "Радио 1".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт чай для похудения

Какой чай считается самым полезным

Вокруг пользы чая существует немало исследований, и большинство из них склоняются в пользу зелёного сорта. Он традиционно ценится за мягкое воздействие и насыщенный состав, который хорошо вписывается в ежедневный рацион наряду с витаминами и другими элементами здорового питания. Зелёный чай часто рекомендуют тем, кто следит за самочувствием и состоянием сердечно-сосудистой системы.

"Здесь обычно идёт разделение, что можно и чёрный, и зелёный, но по количеству пользы: одна чашка чёрного чая в день стоит двух-трех чашек зелёного", — объяснила диетолог Наталья Павлюк.

Антиоксиданты и кофеин: в чём разница

Одним из ключевых аргументов в пользу зелёного чая остаётся высокая концентрация антиоксидантов. Эти вещества участвуют в защите клеток и нередко упоминаются в контексте профилактики возрастных изменений. Дополнительным плюсом считается более низкое содержание кофеина, что важно для людей, чувствительных к стимуляторам, особенно во второй половине дня.

"Также в зелёном чае меньше кофеина. Но все чаи имеют уникальный состав, по которому отличаются. У них разные минорные вещества", — сказала диетолог Наталья Павлюк.

Не только зелёный: что ещё стоит учитывать

Эксперты обращают внимание, что зацикливаться на одном сорте не стоит. Красный чай из гибискуса, а также белые и жёлтые виды имеют собственные полезные свойства и вкусовые особенности. Они могут дополнять рацион так же органично, как сбалансированное питание, СПА-процедуры или приём витаминных комплексов.

"Не стоит забывать про гибискус, например, это красный чай. В белом и жёлтом тоже много полезного", — отметила специалист.

Регулярность как фактор здоровья

По словам диетолога, важен не только выбор сорта, но и привычка регулярного употребления. Чай может стать частью повседневных ритуалов, которые работают на перспективу и поддерживают организм в долгосрочной перспективе. Особенно это актуально для людей, уделяющих внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

"Чаи полезны в том числе для сердечно-сосудистой системы. Они укрепляют здоровье и помогают его подольше сохранить", — резюмировала Наталья Павлюк.

Сравнение зелёного, чёрного и красного чая

Зелёный чай чаще выбирают за высокое содержание антиоксидантов и мягкий тонизирующий эффект. Чёрный чай отличается более насыщенным вкусом и бодрящим действием, но при этом содержит больше кофеина. Красный чай (гибискус) не относится к классическим чайным листьям, зато ценится за яркий вкус и отсутствие кофеина, что делает его подходящим для вечернего времени.

Популярные вопросы о пользе чая

Как выбрать чай для ежедневного употребления?

Лучше ориентироваться на зелёный или белый чай и чередовать их с другими сортами.

Что полезнее — зелёный или чёрный чай?

Зелёный чаще выигрывает по содержанию антиоксидантов, но чёрный тоже имеет свои преимущества.

Сколько чашек чая можно пить в день?

Умеренное количество — несколько чашек, с учётом общего потребления кофеина.