Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыбий жир признали необязательной добавкой для детей — педиатр Хатшуков
Алкоголь включили в праздничное меню 76 процентов россиян — SimpleWine и OMI
Максим Глушенков стал лучшим игроком Зенита в ноябре и декабре — ФК Зенит
Ксения Собчак спросила сына, готов ли он жить беднее
Констан Пелят поделился опытом уникального пешего путешествия по Словении
Обнаружена экзопланета, вращающаяся вокруг двух звёзд — Astrophysical Journal Letters
Для выращивания клубники в горшках подходят ремонтантные сорта и рыхлая почва
Прирост икр зависит от амплитуды движений — бразильские исследователи
Запрет поставок нефтепродуктов по ценовому потолку действует до 30 июня

Чайная ловушка здоровья: выбор, за который организм расплачивается со временем и без предупреждений

Регулярное употребление чая укрепляет сердце — диетолог Наталья Павлюк
Здоровье

Чай давно перестал быть просто согревающим напитком и всё чаще рассматривается как часть здорового образа жизни. Разные сорта отличаются вкусом, ароматом и воздействием на организм, поэтому вопрос выбора остаётся актуальным. Особенно он встаёт в дни, когда внимание к напитку повышается на мировом уровне. Обо это сообщает "Радио 1".

Девушка пьёт чай для похудения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт чай для похудения

Какой чай считается самым полезным

Вокруг пользы чая существует немало исследований, и большинство из них склоняются в пользу зелёного сорта. Он традиционно ценится за мягкое воздействие и насыщенный состав, который хорошо вписывается в ежедневный рацион наряду с витаминами и другими элементами здорового питания. Зелёный чай часто рекомендуют тем, кто следит за самочувствием и состоянием сердечно-сосудистой системы.

"Здесь обычно идёт разделение, что можно и чёрный, и зелёный, но по количеству пользы: одна чашка чёрного чая в день стоит двух-трех чашек зелёного", — объяснила диетолог Наталья Павлюк.

Антиоксиданты и кофеин: в чём разница

Одним из ключевых аргументов в пользу зелёного чая остаётся высокая концентрация антиоксидантов. Эти вещества участвуют в защите клеток и нередко упоминаются в контексте профилактики возрастных изменений. Дополнительным плюсом считается более низкое содержание кофеина, что важно для людей, чувствительных к стимуляторам, особенно во второй половине дня.

"Также в зелёном чае меньше кофеина. Но все чаи имеют уникальный состав, по которому отличаются. У них разные минорные вещества", — сказала диетолог Наталья Павлюк.

Не только зелёный: что ещё стоит учитывать

Эксперты обращают внимание, что зацикливаться на одном сорте не стоит. Красный чай из гибискуса, а также белые и жёлтые виды имеют собственные полезные свойства и вкусовые особенности. Они могут дополнять рацион так же органично, как сбалансированное питание, СПА-процедуры или приём витаминных комплексов.

"Не стоит забывать про гибискус, например, это красный чай. В белом и жёлтом тоже много полезного", — отметила специалист.

Регулярность как фактор здоровья

По словам диетолога, важен не только выбор сорта, но и привычка регулярного употребления. Чай может стать частью повседневных ритуалов, которые работают на перспективу и поддерживают организм в долгосрочной перспективе. Особенно это актуально для людей, уделяющих внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

"Чаи полезны в том числе для сердечно-сосудистой системы. Они укрепляют здоровье и помогают его подольше сохранить", — резюмировала Наталья Павлюк.

Сравнение зелёного, чёрного и красного чая

Зелёный чай чаще выбирают за высокое содержание антиоксидантов и мягкий тонизирующий эффект. Чёрный чай отличается более насыщенным вкусом и бодрящим действием, но при этом содержит больше кофеина. Красный чай (гибискус) не относится к классическим чайным листьям, зато ценится за яркий вкус и отсутствие кофеина, что делает его подходящим для вечернего времени.

Популярные вопросы о пользе чая

Как выбрать чай для ежедневного употребления?

Лучше ориентироваться на зелёный или белый чай и чередовать их с другими сортами.

Что полезнее — зелёный или чёрный чай?

Зелёный чаще выигрывает по содержанию антиоксидантов, но чёрный тоже имеет свои преимущества.

Сколько чашек чая можно пить в день?

Умеренное количество — несколько чашек, с учётом общего потребления кофеина.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Красота и стиль
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление

Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.

Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Госдолг России вырос почти до 33 трлн рублей. Много это или мало
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Последние материалы
Максим Глушенков стал лучшим игроком Зенита в ноябре и декабре — ФК Зенит
Ксения Собчак спросила сына, готов ли он жить беднее
Старые сувениры усиливают чувство грусти после 50 лет — PsychologyToday
Констан Пелят поделился опытом уникального пешего путешествия по Словении
Обнаружена экзопланета, вращающаяся вокруг двух звёзд — Astrophysical Journal Letters
После 50 лет мышцы уменьшаются на 3–8 процентов за десятилетие
16 декабря: Бостонское чаепитие, театр Ромэн и евро
Для выращивания клубники в горшках подходят ремонтантные сорта и рыхлая почва
Супы в медленной плите удобны для повторного разогрева — Allrecipes
Прирост икр зависит от амплитуды движений — бразильские исследователи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.