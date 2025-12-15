Рыбий жир потерял статус спасителя: почему советская панацея сегодня больше не нужна

Рыбий жир признали необязательной добавкой для детей — педиатр Хатшуков

В советское время рыбий жир был почти обязательной частью детского рациона и воспринимался как универсальное средство для укрепления здоровья. Его давали в детских садах и школах, связывая с профилактикой рахита и общим развитием организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рыбий жир

Однако сегодня отношение к этому продукту заметно изменилось.

Почему рыбий жир был так важен

В СССР рыбий жир рассматривался прежде всего как массовый источник витамина D, дефицит которого был распространён среди детей. Кроме того, продукт содержал омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для роста, развития нервной системы и обменных процессов. В условиях ограниченного ассортимента продуктов он действительно выполнял важную профилактическую функцию.

По словам ассистента кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства РНИМУ им. Н. И. Пирогова Заура Хатшукова, со временем значение рыбьего жира начало снижаться.

"Популярность этого продукта стала снижаться к 70-м годам прошлого века по нескольким причинам: были выявлены проблемы с качеством из-за токсинов в сырье, что привело к временному запрету", — отметил врач.

Утрата статуса и новые альтернативы

Хотя позже технологии очистки были улучшены, рыбий жир уже не смог вернуть прежние позиции. Дополнительным фактором стало появление чистых препаратов витамина D, которые позволили восполнять его дефицит более точно и безопасно. Существенную роль сыграло и расширение ассортимента продуктов питания, благодаря чему рацион стал более разнообразным.

Как подчеркнул специалист, на отношение к продукту повлиял и его вкус.

"Немалую роль сыграл и его специфический вкус, который многие помнят до сих пор", — добавил Заур Хатшуков.

В результате рыбий жир перестал восприниматься как обязательный элемент профилактики и постепенно ушёл на второй план, сообщает Газета.Ru.

Современный взгляд медицины

С точки зрения современной медицины рыбий жир больше не считается необходимой добавкой. Основной компонент, ради которого его принимали, — витамин D — сегодня доступен в виде отдельных препаратов, назначаемых по показаниям. Потребность же в омега-кислотах, по словам врача, легко покрывается за счёт питания.

"Ключевой элемент его ценности — витамин D — сегодня мы можем получать целенаправленно. Потребность же в омега-кислотах отлично покрывается при сбалансированном питании: достаточно 1-2 порций жирной морской рыбы в неделю", — заключил доктор.

В итоге рыбий жир остался скорее историческим продуктом, сыгравшим важную роль в прошлом, но утратившим статус обязательного средства для здоровья.