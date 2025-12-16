Ложный огонь внутри: почему на морозе нельзя греться спиртным и чем это опасно для организма

Алкоголь дает ложное ощущение тепла — нарколог Тюрин

Морозы традиционно провоцируют рост бытовых мифов о "быстром согреве", и один из самых устойчивых связан с алкоголем. Однако медицинская практика показывает обратное: подобный способ не только не работает, но и усугубляет риски для организма. Об этом сообщает издание Tagilсity. ru.

Фото: freepik is licensed under public domain имбирный чай

Почему алкоголь не согревает

Врач-нарколог Андрей Тюрин обращает внимание, что употребление алкоголя в холодную погоду создает ложное ощущение тепла. Это связано не с реальным повышением температуры тела, а с нарушением механизмов терморегуляции. Организм теряет способность адекватно сохранять тепло, что особенно опасно при длительном пребывании на улице.

Алкоголь, по словам специалиста, вмешивается в работу сосудистой системы. В результате внутренние ресурсы организма расходуются быстрее, а риск переохлаждения возрастает. Такой эффект может быть незаметен на первых этапах, но именно он делает алкоголь одним из самых небезопасных способов "согреться" зимой.

Безопасные альтернативы в морозную погоду

В качестве замены алкоголю Андрей Тюрин рекомендует горячие напитки, которые действительно помогают организму справляться с холодом. Горячий чай и вода с лимоном оказывают тонизирующее действие, способствуют повышению температуры тела и восполняют потерю жидкости. Эти напитки работают за счет естественной активации внутренних процессов.

Отдельно врач выделяет имбирный чай с медом. Имбирь мягко стимулирует кровообращение, а мед обеспечивает организм быстрой энергией. Такое сочетание поддерживает теплообразование без вмешательства в систему терморегуляции.

Еще один вариант — горячий морс с апельсином и корицей. Он дает выраженный согревающий эффект и помогает организму самостоятельно вырабатывать тепло. Все перечисленные напитки, подчеркивает специалист, объединяет одно: они запускают естественные механизмы согревания, в отличие от алкоголя, который приводит к сбоям в работе организма.