Произносят в порыве злости — а потом жалеют годами: фразы, убивающие доверие в паре

Оскорбления и обобщения разрушают отношения — психолог Метелина

Некоторые фразы, сказанные во время конфликта, способны подорвать доверие и привести к разрыву отношений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог и эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

По словам психолога, в ссорах важно следить за формулировками. Есть выражения, которые нельзя произносить ни при каких обстоятельствах, если отношения действительно дороги. В первую очередь это касается обобщающих фраз со словами "всегда" и "никогда", которые полностью обесценивают прошлый опыт пары и все хорошее, что происходило между партнерами.

"Когда мы говорим партнеру "никогда" или "всегда" — например, "ты никогда за собой не убираешь" или "ты всегда мной пренебрегаешь", — мы тем самым обесцениваем все хорошее, что было в отношениях. Эти слова действуют разрушительно, потому что обобщают конкретную ситуацию и сводят на нет все, что было сделано ранее. Если во время ссоры мы обесцениваем прошлое, то словно говорим, что нам не за что больше бороться, и отношения теряют смысл", — пояснила Метелина.

Она отметила, что не менее опасны личные оскорбления, ведь они наносят глубокие эмоциональные раны и подрывают самооценку человека. Такие слова надолго остаются в памяти, формируя у партнера чувство собственной неполноценности и неуверенности в отношениях.

"Когда мы используем уничижительные слова, мы разрушаем в человеке его хорошее представление о себе рядом с нами. Ни один человек не хочет жить с тем, кто видит в нем только худшее и постоянно это подчеркивает. Мы все стремимся быть рядом с тем, кто вдохновляет нас и помогает расти, а не с тем, кто унижает. Поэтому любые прямые оскорбления должны быть табуированы", — подчеркнула эксперт.

Метелина добавила, что особенно опасно во время ссоры произносить фразы, связанные с проклятиями или пожеланиями смерти. По ее словам, даже сказанные в аффекте, такие слова воспринимаются как угроза и наносят глубокую психологическую травму.

"Фразы вроде "лучше бы ты умер" или "лучше бы тебя не было" — страшные слова, даже если они произнесены в состоянии злости. Подсознательно партнер воспринимает их как угрозу, и после этого доверие восстановить крайне трудно. С человеком, которого считают врагом, невозможно строить близость и любовь. Поэтому подобные выражения недопустимы ни при каких обстоятельствах", — отметила психолог.

Она подчеркнула, что угроза расставания во время конфликта — тоже опасный инструмент. Такое поведение разрушает чувство безопасности и провоцирует эмоциональную нестабильность в паре. По словам Метелиной, подобные слова можно произносить только тогда, когда ссора уже закончилась и решение принято осознанно, а не под воздействием эмоций.