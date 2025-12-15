Голодовка перед курантами обернётся катастрофой: организм может жёстко отомстить

Прием пищи за 3 часа до Нового года спасет от переедания — диетолог Кованова

Новый год легко превращается в марафон закусок, когда праздничные блюда сменяют друг друга без пауз. В какой-то момент вкус остаётся, а чувство меры — нет, и уже после полуночи хочется только "переждать". Но переедание не обязано быть частью традиции: его чаще провоцируют голод до застолья и хаотичный выбор блюд.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain новогодний стол

Что сделать до начала застолья

Главная идея — не садиться за стол "с пустым баком". Если весь день держаться на чае и мандаринах, мозг воспринимает праздник как редкий шанс "добрать своё", и контроль становится слабее — на это обращают внимание многие специалисты по питанию, включая рекомендации к праздничному сезону.

По словам Софьи Ковановой, лучше поесть заранее и спокойно, чтобы не догонять калории за первые десять минут.

"Не переесть в Новый год помогает поесть правильно перед новогодним застольем — примерно за 3 часа. Потом необходимо начать с овощного салата с добавлением масла и лимонного сока. Затем по чуть-чуть можно попробовать всего, чего хочется", — отметила диетолог Софья Кованова в беседе с aif.ru.

Как собирать тарелку и не терять темп

Старт с овощей — рабочая тактика: клетчатка и объём еды помогают быстрее почувствовать насыщение, а масло в заправке добавляет вкуса и делает салат более "сытым". Дальше проще придерживаться принципа "по чуть-чуть", а не накладывать горку сразу. Похожие подходы — делать упор на более полезные блюда и следить за порциями — встречаются и в рекомендациях профильных организаций.

Ещё один практичный ход — замедлиться. Сытость приходит не мгновенно, поэтому, если делать паузы, разговаривать, пить воду и не спешить за добавкой, шанс "проскочить" свой сигнал насыщения заметно ниже. Об этом сообщает aif.ru.

Почему алкоголь часто ведёт к лишней еде

Кованова ранее называла одной из самых вредных привычек за столом сочетание салатов и алкоголя. И дело не только в "лишних калориях" — исследования показывают, что алкоголь способен повышать общий энергетический итог за счёт того, что после него люди хуже компенсируют съеденное и могут съесть больше.

Если напитки всё же планируются, полезно хотя бы держать умеренный темп, чередовать с безалкогольными вариантами и не превращать тосты в гонку — так проще сохранить ясную голову и лучше слышать собственное "уже достаточно".

В итоге стратегия выглядит просто: прийти к столу без сильного голода, начать с овощного салата и затем пробовать любимые блюда небольшими порциями. Праздник от этого не становится "строже" — наоборот, появляется шанс запомнить вкус, а не тяжесть. И если уделить чуть больше внимания алкоголю и темпу еды, новогодняя ночь проходит легче, а утро — приятнее.