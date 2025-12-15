Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подземные туннели в Южной Америке могли вырыть древние ленивцы — Earth
Мама и свекровь Натали вместе с ней потеряли своих мужей
Оскорбления и обобщения разрушают отношения — психолог Метелина
Озеро Тахо сохраняет видимость дна на глубине 20 метров — учёные
Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина
Сатиновые и увлажняющие матовые помады вошли в тренды рождественского макияжа
Китайские бренды обошли корейские по оснащению моделей
Потепление в Арктике сохранится на уровне 1,5 °C — климатолог Майкл Мередит
Онбординг в компаниях выстроен для снижения рисков адаптации — эксперт Булкина

Голодовка перед курантами обернётся катастрофой: организм может жёстко отомстить

Прием пищи за 3 часа до Нового года спасет от переедания — диетолог Кованова
Здоровье

Новый год легко превращается в марафон закусок, когда праздничные блюда сменяют друг друга без пауз. В какой-то момент вкус остаётся, а чувство меры — нет, и уже после полуночи хочется только "переждать". Но переедание не обязано быть частью традиции: его чаще провоцируют голод до застолья и хаотичный выбор блюд.

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Что сделать до начала застолья

Главная идея — не садиться за стол "с пустым баком". Если весь день держаться на чае и мандаринах, мозг воспринимает праздник как редкий шанс "добрать своё", и контроль становится слабее — на это обращают внимание многие специалисты по питанию, включая рекомендации к праздничному сезону.

По словам Софьи Ковановой, лучше поесть заранее и спокойно, чтобы не догонять калории за первые десять минут.

"Не переесть в Новый год помогает поесть правильно перед новогодним застольем — примерно за 3 часа. Потом необходимо начать с овощного салата с добавлением масла и лимонного сока. Затем по чуть-чуть можно попробовать всего, чего хочется", — отметила диетолог Софья Кованова в беседе с aif.ru.

Как собирать тарелку и не терять темп

Старт с овощей — рабочая тактика: клетчатка и объём еды помогают быстрее почувствовать насыщение, а масло в заправке добавляет вкуса и делает салат более "сытым". Дальше проще придерживаться принципа "по чуть-чуть", а не накладывать горку сразу. Похожие подходы — делать упор на более полезные блюда и следить за порциями — встречаются и в рекомендациях профильных организаций.

Ещё один практичный ход — замедлиться. Сытость приходит не мгновенно, поэтому, если делать паузы, разговаривать, пить воду и не спешить за добавкой, шанс "проскочить" свой сигнал насыщения заметно ниже. Об этом сообщает aif.ru.

Почему алкоголь часто ведёт к лишней еде

Кованова ранее называла одной из самых вредных привычек за столом сочетание салатов и алкоголя. И дело не только в "лишних калориях" — исследования показывают, что алкоголь способен повышать общий энергетический итог за счёт того, что после него люди хуже компенсируют съеденное и могут съесть больше.

Если напитки всё же планируются, полезно хотя бы держать умеренный темп, чередовать с безалкогольными вариантами и не превращать тосты в гонку — так проще сохранить ясную голову и лучше слышать собственное "уже достаточно".

В итоге стратегия выглядит просто: прийти к столу без сильного голода, начать с овощного салата и затем пробовать любимые блюда небольшими порциями. Праздник от этого не становится "строже" — наоборот, появляется шанс запомнить вкус, а не тяжесть. И если уделить чуть больше внимания алкоголю и темпу еды, новогодняя ночь проходит легче, а утро — приятнее.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Деньги
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Первый этап похудения направлен на выявление слабых зон — Ибраимов
Новости спорта
Первый этап похудения направлен на выявление слабых зон — Ибраимов
Популярное
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето

Быстрорастущая лиана способна всего за три недели закрыть забор плотной фиолетовой изгородью. Почему долихос выбирают дачники и как добиться лучшего результата.

Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин Зуб мозазавра найден в пресноводных отложениях Монтаны — BMC Zoology Игорь Буккер Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Последние материалы
Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина
Сатиновые и увлажняющие матовые помады вошли в тренды рождественского макияжа
Китайские бренды обошли корейские по оснащению моделей
Потепление в Арктике сохранится на уровне 1,5 °C — климатолог Майкл Мередит
Корица ускоряет метаболизм за счёт термогенного эффекта — Dumazahrada
Бархатцы используют для защиты посадок от вредителей — Сiceksel
Фитнес-мифы для снижения веса опровергли — тренер Гуфранова
Онбординг в компаниях выстроен для снижения рисков адаптации — эксперт Булкина
Бытовая техника может создает помехи работе Wi-Fi роутера
Взрослым можно съедать до пяти мандаринов в день — диетолог Писарева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.