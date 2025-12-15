Съел лишний мандарин — и поплатился: удар приходится не только по желудку

Взрослым можно съедать до пяти мандаринов в день — диетолог Писарева

Мандарины полезны для иммунитета, но при чрезмерном употреблении могут вызвать раздражение желудка и аллергию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Мандариновые корки и очищенные мандарины

По словам диетолога, оптимальная норма для взрослого человека составляет 3–5 мандаринов в день, а для детей — не более 1–2. Этот фрукт считается полезным зимним продуктом, так как поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с воспалениями.

"Мандарины — это настоящий суперфуд, особенно в зимний сезон. Они содержат большое количество антиоксидантов, в том числе витамина С, который помогает укреплять иммунитет, улучшает состояние кожи и повышает устойчивость к инфекциям. Кроме того, мандарины богаты пищевыми волокнами и пектином, которые улучшают работу кишечника и поддерживают здоровую микрофлору. Благодаря бета-каротину и флавоноидам эти фрукты также способствуют здоровью глаз и обладают противовоспалительным действием", — отметила Писарева.

Она подчеркнула, что, несмотря на пользу, злоупотреблять мандаринами не стоит. При чрезмерном потреблении кислоты и сахара в их составе раздражают слизистую желудка, вызывают изжогу, метеоризм и аллергию. В больших количествах мандарины могут дать нагрузку на печень и даже привести к временному пожелтению кожи.

"Если съесть слишком много мандаринов, возможны кожные высыпания, зуд, вздутие живота и спазмы кишечника. Большое количество клетчатки может вызвать послабление стула, а переизбыток каротиноидов — нагрузку на печень и временное пожелтение кожи ладоней или стоп. Такие симптомы не опасны, но свидетельствуют о том, что организму тяжело справляться с избытком веществ, поступающих из пищи", — пояснила диетолог.

Писарева добавила, что мандарины не вредят фигуре при умеренном употреблении, однако при переедании из-за фруктозы возможны скачки сахара в крови и набор веса. Специалист советует есть мандарины как перекус после основного приема пищи, сочетая их с орехами для более медленного усвоения сахаров и стабильного уровня энергии. Она отметила, что перед сном мандарины есть не рекомендуется.