Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкции Евросоюза против русофилов косвенно затронули и граждан ЕС
Правительство готовит ударный план для борьбы с теневой экономикой
Подземные туннели в Южной Америке могли вырыть древние ленивцы — Earth
Мама и свекровь Натали вместе с ней потеряли своих мужей
Оскорбления и обобщения разрушают отношения — психолог Метелина
Озеро Тахо сохраняет видимость дна на глубине 20 метров — учёные
Прием пищи за 3 часа до Нового года спасет от переедания — диетолог Кованова
Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина
Сатиновые и увлажняющие матовые помады вошли в тренды рождественского макияжа

Съел лишний мандарин — и поплатился: удар приходится не только по желудку

Взрослым можно съедать до пяти мандаринов в день — диетолог Писарева
Здоровье

Мандарины полезны для иммунитета, но при чрезмерном употреблении могут вызвать раздражение желудка и аллергию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Мандариновые корки и очищенные мандарины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мандариновые корки и очищенные мандарины

По словам диетолога, оптимальная норма для взрослого человека составляет 3–5 мандаринов в день, а для детей — не более 1–2. Этот фрукт считается полезным зимним продуктом, так как поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с воспалениями.

"Мандарины — это настоящий суперфуд, особенно в зимний сезон. Они содержат большое количество антиоксидантов, в том числе витамина С, который помогает укреплять иммунитет, улучшает состояние кожи и повышает устойчивость к инфекциям. Кроме того, мандарины богаты пищевыми волокнами и пектином, которые улучшают работу кишечника и поддерживают здоровую микрофлору. Благодаря бета-каротину и флавоноидам эти фрукты также способствуют здоровью глаз и обладают противовоспалительным действием", — отметила Писарева.

Она подчеркнула, что, несмотря на пользу, злоупотреблять мандаринами не стоит. При чрезмерном потреблении кислоты и сахара в их составе раздражают слизистую желудка, вызывают изжогу, метеоризм и аллергию. В больших количествах мандарины могут дать нагрузку на печень и даже привести к временному пожелтению кожи.

"Если съесть слишком много мандаринов, возможны кожные высыпания, зуд, вздутие живота и спазмы кишечника. Большое количество клетчатки может вызвать послабление стула, а переизбыток каротиноидов — нагрузку на печень и временное пожелтение кожи ладоней или стоп. Такие симптомы не опасны, но свидетельствуют о том, что организму тяжело справляться с избытком веществ, поступающих из пищи", — пояснила диетолог.

Писарева добавила, что мандарины не вредят фигуре при умеренном употреблении, однако при переедании из-за фруктозы возможны скачки сахара в крови и набор веса. Специалист советует есть мандарины как перекус после основного приема пищи, сочетая их с орехами для более медленного усвоения сахаров и стабильного уровня энергии. Она отметила, что перед сном мандарины есть не рекомендуется.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Деньги
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Популярное
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето

Быстрорастущая лиана способна всего за три недели закрыть забор плотной фиолетовой изгородью. Почему долихос выбирают дачники и как добиться лучшего результата.

Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Колумб загрузил около 1000 тонн бискотти для экспедиций — историк Лоуренс В. Мотт Игорь Буккер Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Последние материалы
Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина
Сатиновые и увлажняющие матовые помады вошли в тренды рождественского макияжа
Китайские бренды обошли корейские по оснащению моделей
Потепление в Арктике сохранится на уровне 1,5 °C — климатолог Майкл Мередит
Корица ускоряет метаболизм за счёт термогенного эффекта — Dumazahrada
Бархатцы используют для защиты посадок от вредителей — Сiceksel
Фитнес-мифы для снижения веса опровергли — тренер Гуфранова
Онбординг в компаниях выстроен для снижения рисков адаптации — эксперт Булкина
Бытовая техника может создает помехи работе Wi-Fi роутера
Взрослым можно съедать до пяти мандаринов в день — диетолог Писарева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.