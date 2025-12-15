Тело включает обогрев: неожиданные причины температуры без симптомов простуды

Температура может подниматься из-за стресса и усталости — терапевт Чернышова

Температура без кашля и насморка не всегда сигнал болезни — иногда это естественная реакция организма на стресс или усталость. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

По словам терапевта, чаще всего повышение температуры сопровождает инфекционные заболевания — вирусные или бактериальные, такие как простуда, ангина, воспаление дыхательных путей, почек или мочевыводящих путей. Однако бывает и так, что температура повышается без видимых симптомов, и это не всегда признак болезни.

"Многие микробы и вирусы гибнут при температуре выше 38 градусов, а такая температура включает иммунные реакции. Это сигнал для организма, что надо вырабатывать защитные белки иммуноглобулина и активизировать клеточный иммунитет. Так что, в принципе, температура — это хорошо, это то, что нам природа создала для помощи в борьбе с инфекциями", — пояснила Чернышова.

Врач отметила, что если повышение температуры не сопровождается кашлем, насморком или другими признаками недомогания, оно может быть связано со стрессом, переутомлением, недосыпом или эмоциональным перенапряжением. У детей такие колебания температуры встречаются особенно часто из-за несовершенной системы терморегуляции.

"Если температура не превышает 37,5 градусов и появляется на фоне усталости или стресса, достаточно просто отдохнуть — организм сам восстановится. Но если температура держится выше 38 градусов более трех дней или выше 37,5 в течение недели, это уже повод обратиться к врачу. Важно, чтобы специалист провел обследование и выяснил истинную причину состояния", — подчеркнула она.

Чернышова добавила, что длительное или немотивированное повышение температуры может быть связано с хроническими воспалительными процессами, нарушением функции щитовидной железы или даже онкологическими заболеваниями, поэтому в таких случаях необходима консультация специалиста.