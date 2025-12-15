Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древесная зола зимой применяется как удобрение и бытовое средство
Эксперт Бархота спрогнозировал снижение ключевой ставки на 0,5%
Массовая гибель каспийских тюленей зафиксирована на побережье Дагестана — Newsbomb
Лариса Долина оставила себе пианино при продаже квартиры
Хронический недосып сокращает продолжительность жизни в США — врачи
Путешественники активнее посещают храмы Бали — гиды
Мозг очищается от токсинов только во сне — невролог Соков
Чистые полотенца, лимон и проветривание помогают поддерживать свежесть в ванной
Не стоит бояться "долгоиграющих" вакансий — хедхантер Никольская

Тело включает обогрев: неожиданные причины температуры без симптомов простуды

Температура может подниматься из-за стресса и усталости — терапевт Чернышова
Здоровье

Температура без кашля и насморка не всегда сигнал болезни — иногда это естественная реакция организма на стресс или усталость. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

По словам терапевта, чаще всего повышение температуры сопровождает инфекционные заболевания — вирусные или бактериальные, такие как простуда, ангина, воспаление дыхательных путей, почек или мочевыводящих путей. Однако бывает и так, что температура повышается без видимых симптомов, и это не всегда признак болезни.

"Многие микробы и вирусы гибнут при температуре выше 38 градусов, а такая температура включает иммунные реакции. Это сигнал для организма, что надо вырабатывать защитные белки иммуноглобулина и активизировать клеточный иммунитет. Так что, в принципе, температура — это хорошо, это то, что нам природа создала для помощи в борьбе с инфекциями", — пояснила Чернышова.

Врач отметила, что если повышение температуры не сопровождается кашлем, насморком или другими признаками недомогания, оно может быть связано со стрессом, переутомлением, недосыпом или эмоциональным перенапряжением. У детей такие колебания температуры встречаются особенно часто из-за несовершенной системы терморегуляции.

"Если температура не превышает 37,5 градусов и появляется на фоне усталости или стресса, достаточно просто отдохнуть — организм сам восстановится. Но если температура держится выше 38 градусов более трех дней или выше 37,5 в течение недели, это уже повод обратиться к врачу. Важно, чтобы специалист провел обследование и выяснил истинную причину состояния", — подчеркнула она.

Чернышова добавила, что длительное или немотивированное повышение температуры может быть связано с хроническими воспалительными процессами, нарушением функции щитовидной железы или даже онкологическими заболеваниями, поэтому в таких случаях необходима консультация специалиста.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Первый этап похудения направлен на выявление слабых зон — Ибраимов
Новости спорта
Первый этап похудения направлен на выявление слабых зон — Ибраимов
Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей
Экономика и бизнес
Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей
Популярное
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить

Хищная рыба с необычной выносливостью неожиданно изменила экосистемы США. Как пришелец из Азии стал угрозой для местных водоёмов — подробности внутри.

Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева Глубоководная добыча сократила численность фауны на 37% — Nature Ecology & Evolution Игорь Буккер Украина расформировывает интернациональные легионы — BBC Russian Юрий Бочаров
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Последние материалы
Древесная зола зимой применяется как удобрение и бытовое средство
Температура может подниматься из-за стресса и усталости — терапевт Чернышова
2026 год станет временем внутренней перестройки знаков зодиака
Макияж с цветными тенями и графическими элементами дополняют фигурные серьги
Эксперт Бархота спрогнозировал снижение ключевой ставки на 0,5%
Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog
Массовая гибель каспийских тюленей зафиксирована на побережье Дагестана — Newsbomb
В СССР использовались сезонные моторные масла АСп
Лариса Долина оставила себе пианино при продаже квартиры
Шоколад вызывает отравление у собак и кошек — ветврач Екатерина Смолицкая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.