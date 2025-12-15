Регулярный сон важнее таблеток: как мозг расплачивается за хронический недосып

Мозг очищается от токсинов только во сне — невролог Соков

Долговременная нехватка сна ухудшает работу мозга и мешает ему восстанавливаться. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка после пробуждения

Невролог отметил, что одно из ключевых открытий последних лет связано с глимфатической системой мозга. Она выполняет роль "дренажа", очищая мозг от продуктов обмена и токсинов, которые образуются в процессе работы нервных клеток. Эта система активнее всего функционирует именно во время сна, поэтому полноценный отдых крайне важен для здоровья.

"Глимфатическая система позволяет мозгу очищаться от переработанных токсинов, продуктов обмена, которые были использованы мозгом. Она работает преимущественно активно именно во время сна. Если человек спит достаточно, эта дренажная система функционирует нормально и успевает за ночь эвакуировать все продукты метаболитов, которые были использованы мозгом", — объяснил Соков.

Он подчеркнул, что при хроническом недосыпе происходит нарушение питания и работы мозга, что сказывается не только на самочувствии, но и на когнитивных способностях. Чтобы восстановить нормальное функционирование всех систем, важно соблюдать регулярный режим сна — в среднем не менее семи часов в сутки.

"Последние исследования показывают, что и чрезмерное пересыпание, когда человек спит дольше нормы, тоже негативно влияет на качество жизни — так же, как и недостаток сна. Кроме того, неправильная работа глимфатической системы некоторыми авторами рассматривается как один из начальных этапов развития болезни Альцгеймера", — добавил врач.

Соков отметил, что выспаться "впрок" невозможно — даже если после недосыпа спать по 12 часов подряд, мозг не компенсирует накопленную усталость. Он подчеркнул, что важен именно регулярный здоровый сон: только при таком режиме глимфатическая система работает эффективно, поддерживая нормальное состояние мозга и предотвращая развитие серьезных неврологических заболеваний.