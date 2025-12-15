Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древесная зола зимой применяется как удобрение и бытовое средство
Температура может подниматься из-за стресса и усталости — терапевт Чернышова
Эксперт Бархота спрогнозировал снижение ключевой ставки на 0,5%
Массовая гибель каспийских тюленей зафиксирована на побережье Дагестана — Newsbomb
Лариса Долина оставила себе пианино при продаже квартиры
Хронический недосып сокращает продолжительность жизни в США — врачи
Путешественники активнее посещают храмы Бали — гиды
Чистые полотенца, лимон и проветривание помогают поддерживать свежесть в ванной
Не стоит бояться "долгоиграющих" вакансий — хедхантер Никольская

Регулярный сон важнее таблеток: как мозг расплачивается за хронический недосып

Мозг очищается от токсинов только во сне — невролог Соков
Здоровье

Долговременная нехватка сна ухудшает работу мозга и мешает ему восстанавливаться. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Девушка после пробуждения
Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка после пробуждения

Невролог отметил, что одно из ключевых открытий последних лет связано с глимфатической системой мозга. Она выполняет роль "дренажа", очищая мозг от продуктов обмена и токсинов, которые образуются в процессе работы нервных клеток. Эта система активнее всего функционирует именно во время сна, поэтому полноценный отдых крайне важен для здоровья.

"Глимфатическая система позволяет мозгу очищаться от переработанных токсинов, продуктов обмена, которые были использованы мозгом. Она работает преимущественно активно именно во время сна. Если человек спит достаточно, эта дренажная система функционирует нормально и успевает за ночь эвакуировать все продукты метаболитов, которые были использованы мозгом", — объяснил Соков.

Он подчеркнул, что при хроническом недосыпе происходит нарушение питания и работы мозга, что сказывается не только на самочувствии, но и на когнитивных способностях. Чтобы восстановить нормальное функционирование всех систем, важно соблюдать регулярный режим сна — в среднем не менее семи часов в сутки.

"Последние исследования показывают, что и чрезмерное пересыпание, когда человек спит дольше нормы, тоже негативно влияет на качество жизни — так же, как и недостаток сна. Кроме того, неправильная работа глимфатической системы некоторыми авторами рассматривается как один из начальных этапов развития болезни Альцгеймера", — добавил врач.

Соков отметил, что выспаться "впрок" невозможно — даже если после недосыпа спать по 12 часов подряд, мозг не компенсирует накопленную усталость. Он подчеркнул, что важен именно регулярный здоровый сон: только при таком режиме глимфатическая система работает эффективно, поддерживая нормальное состояние мозга и предотвращая развитие серьезных неврологических заболеваний.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Первый этап похудения направлен на выявление слабых зон — Ибраимов
Новости спорта
Первый этап похудения направлен на выявление слабых зон — Ибраимов
Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей
Экономика и бизнес
Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей
Популярное
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить

Хищная рыба с необычной выносливостью неожиданно изменила экосистемы США. Как пришелец из Азии стал угрозой для местных водоёмов — подробности внутри.

Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева Глубоководная добыча сократила численность фауны на 37% — Nature Ecology & Evolution Игорь Буккер Украина расформировывает интернациональные легионы — BBC Russian Юрий Бочаров
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Последние материалы
Древесная зола зимой применяется как удобрение и бытовое средство
Температура может подниматься из-за стресса и усталости — терапевт Чернышова
2026 год станет временем внутренней перестройки знаков зодиака
Макияж с цветными тенями и графическими элементами дополняют фигурные серьги
Эксперт Бархота спрогнозировал снижение ключевой ставки на 0,5%
Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog
Массовая гибель каспийских тюленей зафиксирована на побережье Дагестана — Newsbomb
В СССР использовались сезонные моторные масла АСп
Лариса Долина оставила себе пианино при продаже квартиры
Шоколад вызывает отравление у собак и кошек — ветврач Екатерина Смолицкая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.