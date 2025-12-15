Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Завтрак, который запускает пищеварение с первой ложки: утренний ритуал долгожителей

Овощной суп на завтрак улучшает пищеварение — диетолог Соломатина
Здоровье

Начинать утро с овощного супа не только допустимо, но и полезно для пищеварения и обмена веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Суп
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп

Ранее издание Daily Mail сообщило, что 64-летний исследователь долголетия Дэн Буэттнер считает ежедневный завтрак итальянским супом минестроне секретом своего здоровья и молодости.

По словам Соломатиной, теплый овощной суп является хорошим вариантом для начала дня, поскольку он мягко запускает работу пищеварительной системы и помогает избежать переедания. Она отметила, что такая еда быстро снижает уровень гормона голода и способствует выработке ферментов.

"Начинать день с овощного супа очень даже неплохо. Теплое первое блюдо быстро подавляет выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода, и за счет этого человек не переедает. Кроме того, теплая пища стимулирует выработку ферментов, необходимых для нормального пищеварения. Это благотворно влияет на обмен веществ и общее самочувствие", — пояснила диетолог.

Эксперт подчеркнула, что овощи играют ключевую роль в поддержании здорового микробиома кишечника, от которого зависит состояние иммунной системы и даже эмоциональный фон.

"У большинства людей сейчас проблемы с микробиомом. А ведь от его состояния зависит до 80% иммунитета, а также настроение и устойчивость к стрессу. Овощи, богатые пищевыми волокнами, способствуют росту полезных бактерий и снижают уровень воспаления в организме. Это прямым образом связано с долголетием и снижением риска хронических заболеваний", — отметила Соломатина.

Она добавила, что суп должен быть частью сбалансированного рациона: его можно дополнять белковыми продуктами — мясом, яйцами или сыром, особенно при высокой физической нагрузке. Кроме того, диетолог напомнила, что суп помогает восполнять жидкость в организме, что особенно важно с возрастом, когда чувство жажды снижается.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
