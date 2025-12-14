Не просто больное горло: три скрытые угрозы, при которых миндалины превращаются в тикающую бомбу для сердца и сна

Храп и апноэ сна из-за миндалин требуют операции — врач Лесков

Решение об удалении нёбных миндалин, некогда распространённое едва ли не при любой простуде, сегодня врачи принимают с большой осторожностью, основываясь на строгих медицинских критериях. О ключевых показаниях к этой операции и оптимальном возрасте для её проведения рассказал агентству NewsInfo врач-отоларинголог Иван Лесков.

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осмотр эндокринолога

Когда консервативное лечение бессильно

Главной причиной для тонзиллэктомии — операции по удалению миндалин — остаётся хронический тонзиллит, вызванный бета-гемолитическим стрептококком. Речь идёт не о единичных случаях ангины, а о ситуации, когда инфекция становится персистирующей, то есть постоянной. Консервативная терапия, включающая курсы антибиотиков и промывания лакун миндалин, в таких случаях может не давать результата.

Организм продолжает бороться с инфекцией, что находит отражение в лабораторных показателях.

"Если мы пытаемся лечить антибиотиками хронический тонзиллит и при этом всё равно становится хуже, несмотря на все наши усилия, несмотря на то, что мы лечим антибиотиками, промываем миндалины, титр антител к стрептококковому токсину все равно растет", — отметил врач.

Именно стойкость инфекции и неэффективность других методов становятся веским аргументом для хирургического вмешательства.

Осложнения, выходящие за пределы горла

Вторая группа показаний связана не с локальным воспалением в глотке, а с системным воздействием стрептококковой инфекции на организм. Хронический тонзиллит может стать очагом, откуда токсины и бактерии распространяются по кровеносной и лимфатической системе. Это состояние опасно развитием так называемых метатонзиллярных осложнений, которые затрагивают жизненно важные органы.

Как пояснил Иван Лесков, наиболее серьёзным из таких осложнений является токсическое поражение сердечной мышцы. Кроме того, операция необходима при выраженном храпе и синдроме обструктивного апноэ сна, которые вызваны критическим увеличением размеров миндалин. Когда гипертрофированные гланды смыкаются в центре глотки, они физически перекрывают поток воздуха, что приводит к опасным остановкам дыхания во сне.

Возрастные особенности операции

Чаще всего вопрос об удалении миндалин встаёт в детском возрасте. По словам отоларинголога, пиковым периодом для рассмотрения операции является возраст от четырёх до шести лет. Именно в это время часто манифестируют как хронические инфекции, так и выраженная гипертрофия лимфоидной ткани, приводящая к апноэ.

В медицинской практике встречаются и случаи проведения тонзиллэктомии у детей младшего возраста, если того требуют жизненные показания. Однако у взрослых пациентов эта операция выполняется значительно реже. Объясняется это просто: большинство людей, имевших строгие показания к удалению миндалин, проходят через эту процедуру ещё в детские или подростковые годы, что решает проблему в долгосрочной перспективе.