Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Насекомые избегают поверхностей после обработки уксусным спреем — modenavoltapagina
Регулярное кардио повышает уровень энергии в холодный сезон — тренеры
Ниацинамид и кислоты снижают жирность кожи лица при регулярном уходе — Be Beautiful
Недосып увеличивает риск микросна в дальней поездке
Кремы и воски перед сезоном снижают износ кожаной обуви – мастера по обуви
Остаточное тепло доводит омлет до нужной готовности — The Spruce Eats
Тщательная сушка картофеля перед духовкой создает хрустящую корку — кулинары
Мальдивы вошли в пик сухого сезона в январе — гиды
Избыток шампуня и стайлинга ухудшает состояние коротких волос — Be Beautiful

Не просто больное горло: три скрытые угрозы, при которых миндалины превращаются в тикающую бомбу для сердца и сна

Храп и апноэ сна из-за миндалин требуют операции — врач Лесков
Здоровье

Решение об удалении нёбных миндалин, некогда распространённое едва ли не при любой простуде, сегодня врачи принимают с большой осторожностью, основываясь на строгих медицинских критериях. О ключевых показаниях к этой операции и оптимальном возрасте для её проведения рассказал агентству NewsInfo врач-отоларинголог Иван Лесков.

Осмотр эндокринолога
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осмотр эндокринолога

Когда консервативное лечение бессильно

Главной причиной для тонзиллэктомии — операции по удалению миндалин — остаётся хронический тонзиллит, вызванный бета-гемолитическим стрептококком. Речь идёт не о единичных случаях ангины, а о ситуации, когда инфекция становится персистирующей, то есть постоянной. Консервативная терапия, включающая курсы антибиотиков и промывания лакун миндалин, в таких случаях может не давать результата.

Организм продолжает бороться с инфекцией, что находит отражение в лабораторных показателях.

"Если мы пытаемся лечить антибиотиками хронический тонзиллит и при этом всё равно становится хуже, несмотря на все наши усилия, несмотря на то, что мы лечим антибиотиками, промываем миндалины, титр антител к стрептококковому токсину все равно растет", — отметил врач.

Именно стойкость инфекции и неэффективность других методов становятся веским аргументом для хирургического вмешательства.

Осложнения, выходящие за пределы горла

Вторая группа показаний связана не с локальным воспалением в глотке, а с системным воздействием стрептококковой инфекции на организм. Хронический тонзиллит может стать очагом, откуда токсины и бактерии распространяются по кровеносной и лимфатической системе. Это состояние опасно развитием так называемых метатонзиллярных осложнений, которые затрагивают жизненно важные органы.

Как пояснил Иван Лесков, наиболее серьёзным из таких осложнений является токсическое поражение сердечной мышцы. Кроме того, операция необходима при выраженном храпе и синдроме обструктивного апноэ сна, которые вызваны критическим увеличением размеров миндалин. Когда гипертрофированные гланды смыкаются в центре глотки, они физически перекрывают поток воздуха, что приводит к опасным остановкам дыхания во сне.

Возрастные особенности операции

Чаще всего вопрос об удалении миндалин встаёт в детском возрасте. По словам отоларинголога, пиковым периодом для рассмотрения операции является возраст от четырёх до шести лет. Именно в это время часто манифестируют как хронические инфекции, так и выраженная гипертрофия лимфоидной ткани, приводящая к апноэ.

В медицинской практике встречаются и случаи проведения тонзиллэктомии у детей младшего возраста, если того требуют жизненные показания. Однако у взрослых пациентов эта операция выполняется значительно реже. Объясняется это просто: большинство людей, имевших строгие показания к удалению миндалин, проходят через эту процедуру ещё в детские или подростковые годы, что решает проблему в долгосрочной перспективе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей
Экономика и бизнес
Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Популярное
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку

Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Длинная шуба — зима в стиле люкс: как носить классику, чтобы каждый выход был эффектным
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Куст, что не сдаётся зиме: фиолетовые ягоды сияют на снегу, а растёт он где угодно и без капризов
Советский метод, который выжигал клеща подчистую: ИСО возвращается и спасает смородину снова
Советский метод, который выжигал клеща подчистую: ИСО возвращается и спасает смородину снова
Последние материалы
Работать без испытательного срока можно только по срочному контракту — Cornerstone
Ниацинамид и кислоты снижают жирность кожи лица при регулярном уходе — Be Beautiful
Фруктоза не вызывает воспаление у здоровых людей — диетолог Филипп Кузьменко
Недосып увеличивает риск микросна в дальней поездке
Следуя Лунному календарю, можно повысить урожайность томатов
Кремы и воски перед сезоном снижают износ кожаной обуви – мастера по обуви
Остаточное тепло доводит омлет до нужной готовности — The Spruce Eats
Тщательная сушка картофеля перед духовкой создает хрустящую корку — кулинары
Мальдивы вошли в пик сухого сезона в январе — гиды
Избыток шампуня и стайлинга ухудшает состояние коротких волос — Be Beautiful
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.