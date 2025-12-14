Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Грипп разгоняется к праздникам, но январь готовит резкий поворот: что ждёт страну после каникул

Здоровье

Конец года традиционно сопровождается ростом сезонных инфекций, и текущий эпидемиологический сезон не стал исключением. Специалисты фиксируют увеличение числа заболевших гриппом и предупреждают о повышенной нагрузке на систему здравоохранения в декабре. При этом эксперты отмечают, что ситуация может измениться уже в начале января.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как изменится ситуация с гриппом после праздников

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что после новогодних каникул уровень заболеваемости гриппом пойдет на спад. По его словам, решающую роль сыграет изменение привычного ритма жизни большинства людей. В первые недели января многие не посещают рабочие места и учебные заведения, сокращают количество контактов и больше времени проводят дома.

"В первые две недели января пойдет значительный спад, так как люди перестанут ходить на работу и учебу", — пояснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Эксперт подчеркивает, что временное снижение социальной активности фактически работает как форма естественной самоизоляции. Это приводит к разрыву цепочек передачи вируса, что особенно важно для таких инфекций, как грипп, распространяющихся воздушно-капельным путем. В результате, по оценке специалиста, интенсивность распространения заболевания может заметно снизиться.

Почему декабрь остается напряженным периодом

Несмотря на оптимистичный прогноз на январь, до конца года эпидемиологическая обстановка остается сложной. Сергей Вознесенский отмечает, что в декабре количество заболевших продолжит увеличиваться. Причины этого хорошо известны врачам: плотный график работы, предновогодние мероприятия, активные поездки и массовые собрания людей.

В этот период люди чаще пользуются общественным транспортом, посещают торговые центры, корпоративные встречи и праздничные события. Все это создает благоприятные условия для распространения вирусов. Дополнительным фактором становится зимняя погода, из-за которой люди проводят больше времени в закрытых помещениях с недостаточной вентиляцией.

Какой штамм гриппа преобладает в этом сезоне

По данным Роспотребнадзора, в текущем сезоне доминирует штамм гриппа A (H3N2). На него приходится более 80 процентов всех выявленных случаев заражения. Этот вариант вируса хорошо известен специалистам и ранее уже вызывал масштабные эпидемии.

Врач-инфекционист Светлана Звонцова ранее обращала внимание на особенности этого штамма. Она отмечала, что грипп A (H3N2) нередко протекает тяжелее у людей старшего возраста и может сопровождаться высоким риском осложнений. Речь идет о поражении дыхательных путей, обострении хронических заболеваний и необходимости госпитализации.

Кому стоит быть особенно внимательным

Медики подчеркивают, что в период активного распространения гриппа особую осторожность следует соблюдать людям из групп риска. К ним относятся пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также люди с ослабленным иммунитетом.

Для этой категории населения особенно важно соблюдать профилактические меры, включая своевременное обращение к врачу при первых симптомах. Использование противовирусных препаратов, витаминов и средств для поддержания иммунитета должно осуществляться только по рекомендации специалиста.

Сравнение: грипп A (H3N2) и другие сезонные штаммы

Грипп A (H3N2) часто сравнивают с другими циркулирующими штаммами, такими как грипп B или A (H1N1). Основное отличие заключается в характере течения заболевания и группе наибольшего риска. Если грипп B чаще поражает детей и подростков, то H3N2 считается более опасным для пожилых пациентов.

Кроме того, при заражении H3N2 нередко наблюдаются более выраженные симптомы интоксикации, высокая температура и длительный период восстановления. Это делает профилактику и раннюю диагностику особенно важными в сезон его распространения.

Советы по профилактике гриппа шаг за шагом

  1. Соблюдайте гигиену рук, особенно после посещения общественных мест и транспорта.
  2. Проветривайте помещения и по возможности используйте увлажнители воздуха.
  3. Поддерживайте иммунитет с помощью сбалансированного питания, витаминов и полноценного сна.
  4. Избегайте контактов с заболевшими и не занимайтесь самолечением при первых симптомах.

Популярные вопросы о сезонной заболеваемости гриппом

Почему грипп чаще распространяется зимой?

В холодное время года люди больше времени проводят в закрытых помещениях, а вирусы дольше сохраняют активность в сухом и прохладном воздухе.

Что лучше для профилактики — вакцина или витамины?

Вакцинация считается наиболее эффективным способом профилактики гриппа, тогда как витамины и добавки играют вспомогательную роль и поддерживают общее состояние организма.

Когда стоит обращаться к врачу при симптомах гриппа?

Обратиться за медицинской помощью рекомендуется при высокой температуре, выраженной слабости, кашле и ухудшении самочувствия, особенно если речь идет о пожилых людях или пациентах с хроническими заболеваниями.

