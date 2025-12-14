Улыбка в кредит: почему после домашних экспериментов зубы темнеют ещё сильнее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Стремление быстро улучшить улыбку всё чаще подталкивает людей к экспериментам, которые выглядят безобидно только на экране смартфона. Советы из соцсетей обещают осветление эмали за считанные дни и без визита к врачу. На практике такие методы нередко заканчиваются осложнениями, которые сложно и дорого исправлять. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург и стоматолог-хирург научной стоматологии "Наудент" Кирилл Поляков. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Зубы
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

Почему "домашнее отбеливание" вызывает тревогу у врачей

В последние годы в интернете сформировался устойчивый тренд на самостоятельное отбеливание зубов. Блогеры советуют использовать подручные средства, уверяя, что они "натуральные", безопасные и ничем не хуже профессиональных процедур. По словам стоматологов, именно эта кажущаяся простота и становится ключевой проблемой.

Эмаль зуба — не возобновляемая ткань. Любое агрессивное воздействие на неё может дать краткосрочный визуальный эффект, но при этом запустить процессы, которые приведут к повышенной чувствительности, кариесу и необходимости сложного лечения. При этом последствия часто проявляются не сразу, из-за чего человек долго не связывает проблему с "безобидными" экспериментами.

"В роликах уверяют, что сода — простое и "натуральное" средство от желтизны. Но врач объясняет: для эмали сода — как грубая шкурка. Она счищает верхний защитный слой, делая зубы рыхлыми и чувствительными. Легкое осветление действительно бывает, но только потому, что эмаль истончается. В итоге появляется чувствительность, темные пятна и прямой путь к лечению, которое точно обойдется дороже любой отбеливающей пасты", — пояснил стоматолог-хирург Кирилл Поляков.

Самые опасные советы из интернета

Один из наиболее популярных "лайфхаков" — чистка зубов пищевой содой. Этот метод часто преподносят как щадящий и эффективный, однако по своей сути сода является мощным абразивом. Она механически повреждает поверхность зуба, создавая микротрещины, в которые затем быстрее проникают пигменты от кофе, чая и других продуктов.

Не меньшую опасность представляют советы протирать зубы лимоном или уксусом. Кислоты буквально разъедают эмаль, делая её мягкой и уязвимой. Врач отмечает, что после таких процедур пациенты нередко жалуются на болезненную реакцию дёсен, резкую чувствительность к холодному и горячему, а восстановление может растянуться на месяцы.

""Домашнее отбеливание", которым любят делиться блогеры, на самом деле наносит сильный удар по эмали: кислоты буквально разъедают её, появляются микротрещины, зубы становятся мягче, а дёсны реагируют болезненностью", — подчеркнул эксперт Кирилл Поляков.

Отдельного внимания заслуживает тренд на так называемые "домашние" брекеты и виниры, которые фиксируются на клей. По словам Полякова, это один из самых абсурдных и рискованных экспериментов: неправильное давление на зубы, дешёвые материалы и отсутствие контроля специалиста могут привести к воспалению дёсен, нарушению прикуса и даже потере зубов.

Ещё один распространённый метод — чистка зубов активированным углём. Несмотря на популярность, уголь работает по тому же принципу, что и сода: он царапает эмаль. В образовавшиеся микроповреждения быстрее забивается налёт, из-за чего зубы со временем выглядят ещё темнее, а поверхность становится уязвимой для бактерий и воспаления.

Чем это оборачивается для здоровья в долгосрочной перспективе

Повреждённая эмаль — это не только эстетическая проблема. Нарушение естественного барьера ускоряет образование зубного камня и хронического воспаления дёсен, что напрямую связано с общим состоянием организма. Врачи всё чаще напоминают, что здоровье полости рта влияет не только на улыбку, но и на сердечно-сосудистую систему, что подтверждают исследования о связи межзубных отложений и риска инсульта.

Пятый вредный совет — не посещать стоматолога, пока ничего не болит. Поляков подчёркивает, что многие заболевания зубов и дёсен долгое время протекают бессимптомно. Человек, который ориентируется только на боль, чаще всего приходит к врачу уже с осложнениями, требующими серьёзного вмешательства и длительного восстановления.

Сравнение: домашние методы и профессиональное отбеливание

Домашние способы привлекают доступностью и нулевой стоимостью, но их эффект непредсказуем. Они не учитывают состояние эмали, наличие скрытого кариеса или воспаления дёсен. Профессиональное отбеливание проводится только после осмотра и диагностики, с подбором концентрации средств и обязательной защитой тканей.

Если самостоятельные эксперименты дают кратковременное осветление за счёт разрушения эмали, то клинические методы направлены на удаление пигмента без повреждения структуры зуба. Разница становится особенно заметной спустя несколько месяцев, когда последствия домашнего "отбеливания" начинают проявляться в виде пятен, чувствительности и ускоренного образования налёта.

Плюсы и минусы быстрых решений

Желание получить результат "здесь и сейчас" понятно, но у такого подхода есть обратная сторона. Быстрые методы выглядят привлекательно, пока не приходится сталкиваться с их последствиями.

К условным плюсам относят доступность, минимальные затраты и простоту. Однако минусов значительно больше: истончение эмали, рост чувствительности, воспаление дёсен, ускоренное образование зубного камня и необходимость последующего лечения. В итоге "бесплатное" отбеливание нередко обходится дороже профессиональной помощи.

Советы по уходу за улыбкой шаг за шагом

Чтобы сохранить здоровье зубов и при этом улучшить их внешний вид, стоматологи рекомендуют действовать последовательно. Регулярная профессиональная гигиена помогает удалить налёт и камень без вреда для эмали. Использование сертифицированных средств под контролем врача снижает риск осложнений. Важно также понимать, как формируются отложения и почему они появляются даже при ежедневной чистке.

Популярные вопросы о отбеливании зубов

Можно ли безопасно отбелить зубы дома?

В домашних условиях допустимо использовать только средства, рекомендованные стоматологом. Самодельные рецепты с кислотами и абразивами безопасными не считаются.

Сколько стоит профессиональное отбеливание?

Цена зависит от метода и клиники, но в любом случае она ниже, чем лечение повреждённой эмали и дёсен после экспериментов.

Что лучше: отбеливающая паста или клиническая процедура?

Пасты подходят для поддержания эффекта и удаления поверхностного налёта. Для заметного и устойчивого результата эффективнее профессиональные методы.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
