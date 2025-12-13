Корпоратив с шампанским пошёл не по плану: одна таблетка превратила праздник в реанимацию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Обычная корпоративная вечеринка в Москве внезапно обернулась серьезным медицинским инцидентом для одной из участниц. То, что начиналось как стандартное праздничное мероприятие, закончилось экстренной госпитализацией и тревогой среди коллег. Ситуация привлекла внимание не только медиков, но и специалистов по лекарственной безопасности.

скорая помощь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
скорая помощь

Как развивались события на корпоративе

Корпоратив проходил в привычном для столичных компаний формате и не предполагал никаких эксцессов. По информации источников, одна из сотрудниц испытывала сильное эмоциональное напряжение еще до начала мероприятия. Чтобы справиться с тревогой, она заранее приняла антидепрессанты, назначенные ей ранее.

Когда официальная часть сменилась неформальным общением, девушка позволила себе несколько бокалов алкоголя. После этого она вместе с коллегой направилась в туалетную комнату, где внезапно потеряла сознание. У нее начался эпилептический приступ, который потребовал немедленного вмешательства медиков.

Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала тахикардию, пониженное артериальное давление и дезориентацию. Пострадавшую срочно доставили в стационар, где ей оказали необходимую помощь и начали наблюдение за состоянием.

Сочетание лекарств и алкоголя может быть опасным

Подобные случаи, по словам специалистов, не являются редкостью, особенно в период праздников и корпоративных мероприятий. Алкоголь способен усиливать или искажать действие многих препаратов, влияя на сердечно-сосудистую и нервную системы.

"Иногда даже один бокал вина может привести к фатальным последствиям, если выпить его при приеме некоторых лекарств", — отмечает нарколог Рафаэль Хакимзанов.

Эксперт подчеркивает, что особенно рискованно сочетать спиртное с антидепрессантами, транквилизаторами и нейролептиками. Под угрозой также оказываются люди, принимающие антибиотики и даже привычные обезболивающие вроде парацетамола. Такие комбинации могут вызывать резкие скачки давления, нарушения сердечного ритма, судороги и потерю сознания.

Рост популярности антидепрессантов в России

Контекст произошедшего становится понятнее, если учитывать общую ситуацию на фармацевтическом рынке. В начале 2025 года в России был зафиксирован рекордный за последние пять лет рост продаж антидепрессантов. По данным аналитиков, только за январь и февраль жители страны потратили на такие препараты 2,8 миллиарда рублей, приобретя более 3,2 миллиона упаковок.

Эксперты связывают эту тенденцию с высоким уровнем стресса, нестабильной социальной обстановкой и ростом внимания к ментальному здоровью. Однако вместе с этим увеличивается и число рисков, связанных с неправильным приемом лекарств, особенно в сочетании с алкоголем.

Ответственность организаторов и личная осознанность

Корпоративы традиционно ассоциируются с расслабленной атмосферой и неформальным общением. Однако подобные инциденты напоминают о необходимости личной ответственности и внимательного отношения к своему здоровью. Даже качественный банкет, продуманный кейтеринг и дорогие напитки не могут компенсировать возможные последствия опасных сочетаний.

Медики рекомендуют заранее учитывать индивидуальные ограничения, особенно если речь идет о приеме препаратов, влияющих на психику или сердечно-сосудистую систему. В таких случаях разумной альтернативой алкоголю могут стать безалкогольные напитки, витаминные коктейли или чай.

Сравнение: алкоголь с лекарствами и без них

Употребление спиртного без медикаментозной нагрузки и на фоне приема препаратов — это принципиально разные сценарии. В первом случае организм справляется с нагрузкой относительно предсказуемо. Во втором — даже минимальная доза алкоголя может спровоцировать резкую реакцию.

Антидепрессанты и транквилизаторы усиливают седативный эффект алкоголя, что повышает риск потери сознания. Антибиотики могут влиять на печень, а алкоголь дополнительно увеличивает токсическую нагрузку. В результате возрастает вероятность осложнений, которые невозможно предсказать заранее.

Советы: как избежать опасных последствий

Чтобы корпоратив или праздник прошел без эксцессов, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил.

  1. Перед мероприятием изучите инструкцию к принимаемым препаратам.
  2. Уточните у врача или фармацевта, допустим ли алкоголь в вашем случае.
  3. Отдавайте предпочтение безалкогольным напиткам, особенно при приеме антидепрессантов.
  4. Следите за самочувствием и не игнорируйте тревожные симптомы.
  5. Сообщите близким или коллегам о возможных рисках, чтобы в экстренной ситуации они знали, как действовать.

Популярные вопросы о сочетании алкоголя и антидепрессантов

Можно ли пить алкоголь при приеме антидепрессантов?

В большинстве случаев это не рекомендуется, так как возрастает риск побочных эффектов и осложнений.

Сколько времени должно пройти между приемом лекарства и алкоголя?

Конкретные сроки зависят от препарата, но иногда опасное взаимодействие сохраняется даже спустя сутки.

Что лучше выбрать на корпоративе при лечении — минимальную дозу алкоголя или полный отказ?

Полный отказ считается самым безопасным вариантом, особенно при терапии, влияющей на нервную систему.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
