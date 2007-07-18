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Роспотребнадзор выступил с очередной рекомендацией по защите от COVID

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как сохранить здоровье в период пандемии и сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ.

Роспотребнадзор выступил с очередной рекомендацией по защите от COVID

"Роспотребнадзор напоминает, что физические упражнения имеют большое значение для хорошего самочувствия и укрепления организма человека. Особенно важно поддерживать физическую активность в период распространения респираторных заболеваний - гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Важнейшим видом самостоятельных занятий спортом названа утренняя гимнастика, а также которую - санитарные врачи на этом настаивают - необходимо делать всем, независимо от вида деятельности и физической формы.

"Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начинать с 5 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут.

Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении.

Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно 10 раз", - советует Роспотребнадзор.

Комплекс упражнений, по мнению специалистов Роспотребнадзора, должен состоять из разминки, упражнений на растяжку и заключительной части - ходьбы.

  • При этом в разминку рекомендуется включить наклоны, повороты шеи, вращательные движения плечами и руками, наклоны, круговые движения туловища, приседания, махи ногами, а также бег на месте.

 Кстати, о том, что гиподинамия - прямой путь на больничную койку, "Правда.Ру" писала и раньше.

Напомним:

Автомобиль - не роскошь, а провокатор болезней

Автомобиль - не роскошь, а провокатор болезней Об этом прекрасно знают те, чья профессия связана с долгими поездками – дальнобойщики, таксисты и т.п. Тем более удивительно, что обычные люди, купив машину, практически сутками не вылезают из нее, садясь за руль даже для того, чтобы съездить в булочную на углу. Чем это может обернуться рассказывает доктор медицинских наук Алексей Рунов.

Профессиональные болезни водителей условно можно разделить на три группы.

  • Первая группа. Это заболевания позвоночника и органов малого таза из-за длительного сидения за рулем, отчего происходит застой кровообращения в малом тазу. Сюда можно отнести радикулиты, остеохондрозы, геморрой и простатит.
  • Вторая группа заболеваний связана с повышенной эмоциональной нагрузкой. Не верьте тем, кто говорит, что за рулем отдыхает. На самом деле, человек, его нервная система находятся в постоянном напряжении, что становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний. У водителей часто наблюдаются сбои сердечного ритма, гипертония, инфаркты.
  • Третья группа – болезни желудочно-кишечного тракта, связанные с нерегулярным и неполноценным питанием во время работы. Но это больше удел водителей-профессионалов, нежели любителей.

Что делать, чтобы не допустить появления этих болезней и тем более перехода их в хроническую форму? Как банально это не звучало, но в первую очередь разнообразить физические нагрузки. Я говорю о ежедневном комплексе гимнастических упражнений, который должен держать в норме сердце, сосуды и поддерживать тонус нервной системы.

Это самый обычный комплекс зарядки. Но в нем обязательно должны присутствовать круговые движения в поясничном отделе позвоночника, всевозможные наклоны, сгибания и разгибания.

И нет ничего лучше контрастного душа. Процедура улучшит кровообращение кожи, центральное кровообращение, нормализует нервную систему и простимулирует иммунную.

Завершающим аккордом этих ежедневных профилактических мероприятий должна стать прогулка на воздухе. В день нужно проходить примерно 5 километров за 40 минут.

Этих трех составляющих вполне достаточно, чтобы поддерживать себя в тонусе и активизировать жизненно важные функции организма.

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