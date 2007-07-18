Роспотребнадзор выступил с очередной рекомендацией по защите от COVID

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как сохранить здоровье в период пандемии и сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ.
"Роспотребнадзор напоминает, что физические упражнения имеют большое значение для хорошего самочувствия и укрепления организма человека. Особенно важно поддерживать физическую активность в период распространения респираторных заболеваний - гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Важнейшим видом самостоятельных занятий спортом названа утренняя гимнастика, а также которую - санитарные врачи на этом настаивают - необходимо делать всем, независимо от вида деятельности и физической формы.
"Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начинать с 5 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут.
Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении.
Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно 10 раз", - советует Роспотребнадзор.
Комплекс упражнений, по мнению специалистов Роспотребнадзора, должен состоять из разминки, упражнений на растяжку и заключительной части - ходьбы.
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Что делать, чтобы не допустить появления этих болезней и тем более перехода их в хроническую форму? Как банально это не звучало, но в первую очередь разнообразить физические нагрузки. Я говорю о ежедневном комплексе гимнастических упражнений, который должен держать в норме сердце, сосуды и поддерживать тонус нервной системы.
Это самый обычный комплекс зарядки. Но в нем обязательно должны присутствовать круговые движения в поясничном отделе позвоночника, всевозможные наклоны, сгибания и разгибания.
И нет ничего лучше контрастного душа. Процедура улучшит кровообращение кожи, центральное кровообращение, нормализует нервную систему и простимулирует иммунную.
Завершающим аккордом этих ежедневных профилактических мероприятий должна стать прогулка на воздухе. В день нужно проходить примерно 5 километров за 40 минут.
Этих трех составляющих вполне достаточно, чтобы поддерживать себя в тонусе и активизировать жизненно важные функции организма.
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