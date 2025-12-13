Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никаких медикаментов: тайный агент, который борется с вашим давлением — без усилий и лекарств

Ликопин в помидорах снижает артериальное давление
Здоровье

Обычный овощ, который многие из нас едят каждый день, оказывается способен оказывать реальное влияние на здоровье. Недавние исследования показали, что ликопин — пигмент, придающий помидорам их красный цвет, может существенно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Этот вывод был сделан на основе обобщающего анализа, опубликованного в научном журнале Food & Function (F&F). Исследования показали, что регулярное потребление томатов или продуктов, содержащих натуральный ликопин, способствует снижению артериального давления.

Крупноплодные томаты на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крупноплодные томаты на грядке

Как ликопин влияет на здоровье

Эффект от употребления ликопина оказался заметным, но не слишком значительным. Среднее снижение артериального давления составило несколько миллиметров ртутного столба, что в рамках популяции считается клинически значимым результатом. Это подтверждается данными клинических исследований, в которых участие принимали люди с различным уровнем артериального давления. Такой эффект не является заменой медикаментозной терапии, однако может стать полезным дополнением к здоровому образу жизни.

"Регулярное потребление томатов или продуктов с ликопином может стать доступным и эффективным способом поддержания нормального давления", — говорится в исследовании.

Тем не менее, влияние ликопина на уровень холестерина и триглицеридов оказалось более спорным. Результаты разных исследований не всегда совпадают, и стабильного улучшения липидного профиля ученые не зафиксировали. Это указывает на необходимость дальнейших исследований для точной оценки всех эффектов ликопина на организм.

Какую дозу ликопина нужно потреблять

Согласно данным исследования, эффективной дозой ликопина является 5-30 мг в сутки. Для получения этой дозы достаточно употреблять два сырых помидора в день. Такой подход является простым и доступным способом улучшить здоровье, не прибегая к сложным мерам или дорогим медикаментам. Важно отметить, что это не замена медицинской помощи, а дополнение к здоровому питанию.

Рекомендации по использованию ликопина для улучшения давления

Регулярное включение в рацион помидоров и продуктов, содержащих ликопин, может оказывать поддерживающее воздействие на кровеносные сосуды, помогая предотвратить повышение давления. Однако, важно понимать, что все улучшения будут заметны только при длительном употреблении этих продуктов.

Популярные вопросы

Как помидоры помогают снизить артериальное давление?

Помидоры содержат ликопин — пигмент, который может помочь снижать артериальное давление, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы. Важно употреблять их регулярно, чтобы получить видимый результат.

Какая дозировка ликопина является эффективной для снижения давления?

Эффективной дозой считается 5-30 мг ликопина в сутки. Это примерно два сырых помидора в день, что является доступным и простым способом улучшить здоровье.

Можно ли заменить лекарственные препараты помидорами?

Ликопин не является заменой медикаментозной терапии. Он может быть полезным дополнением, но не должен заменять предписанные врачом лекарства.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Ликопин в помидорах снижает артериальное давление
Белокрылка размножается в теплице из-за высокой влажности
