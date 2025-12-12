Не скандал и не измена: с чего на самом деле начинается кризис в семье

Молчание и избегание общения указывают на кризис в семье – психолог Леонова

Первым сигналом семейного кризиса становится потеря общения между партнерами и избегание совместного времени. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Фото: freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парень ругается на девушку

Психолог отметила, что кризис в отношениях редко начинается внезапно — ему предшествуют характерные изменения в поведении одного или обоих партнеров. Люди начинают меньше разговаривать, избегают встреч и все чаще проводят время вне дома. Такие проявления, подчеркнула эксперт, говорят о накоплении эмоциональной дистанции и внутреннего отчуждения.

"Кризис в семье наступает тогда, когда люди перестают друг с другом разговаривать. Один или оба уже отчаялись что-то решить разговорами и просто молчат. Еще одним тревожным сигналом становится избегание контакта — человек задерживается на работе, проводит больше времени вне дома, лишь бы не возвращаться", — подчеркнула Леонова.

Она добавила, что о начале кризиса может говорить и резкая смена позиции в привычных вопросах, где раньше в семье царило согласие. Если партнер начинает принципиально не соглашаться с вашим мнением по бытовым темам — от воспитания детей до планирования отпуска, — это повод задуматься о глубинных причинах разногласий.

"Когда человек вдруг перестает соглашаться с вами в том, где раньше вы находили компромисс, это тоже тревожный сигнал. Это может означать, что он больше не хочет обсуждать, уступать или искать точки соприкосновения. Важно не игнорировать такие моменты и попытаться понять, почему между вами возникла эмоциональная дистанция", — пояснила Леонова.

По словам специалиста, прежде чем обращаться к психологу, стоит попытаться спокойно обсудить накопившиеся претензии и дать каждому возможность высказаться. Однако если разговоры превращаются во взаимные обвинения, лучше привлечь специалиста, который поможет наладить диалог и восстановить взаимопонимание.