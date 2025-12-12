Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Температура до 39 градусов считается нормой для животных – ветеринар Гольнева
Персиково-розмариновое варенье сочетает сладость и хвойную свежесть — повара
Использование вазелина перед окрашиванием волос защищает кожу от пигмента — Malatec
Зафиксирована двойная вспышка сверхновой SN 2023zkd - астрофизик Райан Фоули
Юрист объяснила, кому положена и как рассчитывается "13-я зарплата" — годовая премия
Ходьба снизила скованность суставов у людей старше 65 лет — jghall
Комнатные растения вызывают судороги и отек тканей у кошек — ветеринары
Зимние поломки авто участились из-за отсутствия подготовки — Expert home tips
Журналисты спросили у Долиной, не мучает ли её совесть

Не скандал и не измена: с чего на самом деле начинается кризис в семье

Молчание и избегание общения указывают на кризис в семье – психолог Леонова
Здоровье

Первым сигналом семейного кризиса становится потеря общения между партнерами и избегание совместного времени. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Парень ругается на девушку
Фото: freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парень ругается на девушку

Психолог отметила, что кризис в отношениях редко начинается внезапно — ему предшествуют характерные изменения в поведении одного или обоих партнеров. Люди начинают меньше разговаривать, избегают встреч и все чаще проводят время вне дома. Такие проявления, подчеркнула эксперт, говорят о накоплении эмоциональной дистанции и внутреннего отчуждения.

"Кризис в семье наступает тогда, когда люди перестают друг с другом разговаривать. Один или оба уже отчаялись что-то решить разговорами и просто молчат. Еще одним тревожным сигналом становится избегание контакта — человек задерживается на работе, проводит больше времени вне дома, лишь бы не возвращаться", — подчеркнула Леонова.

Она добавила, что о начале кризиса может говорить и резкая смена позиции в привычных вопросах, где раньше в семье царило согласие. Если партнер начинает принципиально не соглашаться с вашим мнением по бытовым темам — от воспитания детей до планирования отпуска, — это повод задуматься о глубинных причинах разногласий.

"Когда человек вдруг перестает соглашаться с вами в том, где раньше вы находили компромисс, это тоже тревожный сигнал. Это может означать, что он больше не хочет обсуждать, уступать или искать точки соприкосновения. Важно не игнорировать такие моменты и попытаться понять, почему между вами возникла эмоциональная дистанция", — пояснила Леонова.

По словам специалиста, прежде чем обращаться к психологу, стоит попытаться спокойно обсудить накопившиеся претензии и дать каждому возможность высказаться. Однако если разговоры превращаются во взаимные обвинения, лучше привлечь специалиста, который поможет наладить диалог и восстановить взаимопонимание.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Недвижимость
Поддельная доверенность позволяет арендатору продать квартиру
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева Лунный реголит содержит ионы земной атмосферы — University of Rochester Александр Рощин Грузовик УльЗиС-253 стал катализатором промышленности и ушел в небытие Сергей Милешкин
То, что вы носили десятилетие, исчезнет уже в 2026-м: вещи, которым мода больше не оставила шанса
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Последние материалы
Температура до 39 градусов считается нормой для животных – ветеринар Гольнева
Персиково-розмариновое варенье сочетает сладость и хвойную свежесть — повара
Неправильная техника уборки снега повышает риск травм
Использование вазелина перед окрашиванием волос защищает кожу от пигмента — Malatec
Зафиксирована двойная вспышка сверхновой SN 2023zkd - астрофизик Райан Фоули
Фиалки предпочитают умеренное освещение и влажную почву — Ciceksel
Молчание и избегание общения указывают на кризис в семье – психолог Леонова
Юрист объяснила, кому положена и как рассчитывается "13-я зарплата" — годовая премия
Ходьба снизила скованность суставов у людей старше 65 лет — jghall
Комнатные растения вызывают судороги и отек тканей у кошек — ветеринары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.