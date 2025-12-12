Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Боль за грудиной — не просто дискомфорт: этот сигнал сердца нельзя игнорировать

Боль за грудиной и слабость могут быть признаками инфаркта – врач Беляева
Здоровье

Главным симптомом приближающегося инфаркта является боль за грудиной, нередко отдающая в левую руку, шею или челюсть. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

По словам специалиста, развитие инфаркта редко происходит внезапно. Особое внимание к своему состоянию должны проявлять люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким артериальным давлением. Помимо типичной боли в груди, опасными признаками могут быть чувство сдавления, перебои в ритме сердца и необъяснимая слабость.

"В первую очередь это боль в груди, с левой стороны, которая часто отдает в руку, может — в челюсть, в голову. Это чувство сдавленности и тяжести, которое нельзя игнорировать, даже если оно быстро проходит. Подобная боль — один из первых сигналов, что сердце испытывает нехватку кислорода и ему нужна помощь", — пояснила Беляева.

Врач добавила, что при развитии инфаркта человек резко чувствует себя плохо: появляется сильная слабость, одышка, он может бледнеть, покрываться холодным потом и не реагировать на окружающих.

"Если человек жалуется на внезапную боль за грудиной, не может нормально дышать, становится вялым или дезориентированным — это повод немедленно вызывать скорую помощь. Даже если впоследствии окажется, что причина другая, лучше перестраховаться, чем потерять драгоценное время", — заключила Беляева.

