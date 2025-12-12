Яд в повседневности: как обычные вещи в доме становятся причиной гормональных нарушений

Пластик и бытовая химия нарушают гормональный баланс – эндокринолог Скорогудаева

Пластиковые окна и посуда, мебельные полироли и освежители воздуха могут влиять на гормональный фон. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По словам специалиста, организм постоянно адаптируется к внешним воздействиям — от температуры и излучения до химических соединений в воздухе и окружающих предметах. Эти факторы включают нейроэндокринную систему и влияют на выработку гормонов.

"Особенно опасно использовать пластик при нагревании. Под воздействием высоких температур он выделяет фталаты и другие соединения, которые способны взаимодействовать с рецепторами стероидных гормонов. Поэтому я всегда советую минимизировать контакт с пластиком, особенно беременным женщинам", — пояснила врач.

Она отметила, что пластиковые материалы и синтетические покрытия стали неотъемлемой частью быта, однако при определенных условиях они могут выделять токсичные соединения. Особенно это актуально в жаркое время года, когда повышается температура в помещениях, а химические вещества из мебели, отделки и бытовых предметов начинают испаряться активнее.

"Когда жарко, пластик начинает постепенно выделять вредные фракции. Это тот же эффект, который наблюдается при пожарах — токсичность возрастает именно из-за термического разложения органических соединений. В обычных квартирах мы этого не чувствуем, но низкомолекулярные вещества из пластика и синтетических покрытий способны накапливаться в организме и со временем влиять на гормональный баланс", — отметила Скорогудаева.

Эндокринолог добавила, что лакокрасочные материалы и ароматизаторы для помещений также содержат вещества, способные взаимодействовать с гормональными рецепторами. Она подчеркнула, что в замкнутых помещениях с пластиковыми окнами концентрация таких соединений повышается, что делает воздух менее безопасным для здоровья.

"Чтобы разобраться с гормональным фоном, важно понимать, что однократный анализ не отражает всей картины. Уровень гормонов постоянно колеблется: сегодня, например, эстрогены могут быть высокими, а через несколько дней — значительно ниже. Поэтому для точной оценки состояния нужно наблюдение в динамике и анализ нескольких показателей", — заключила Скорогудаева.