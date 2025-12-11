Привлекательный запах, но смертельная угроза: вейпы — невидимый убийца, поджидающий на каждом вдохе

Вейпы повышают риск заболеваний дыхательных путей и рака - Пензенский центр здоровья

Парение вейпов не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Врачи подтверждают, что оно представляет опасность для здоровья, не уступая, а иногда и превышая вред от курения сигарет. На этот счет высказалась Ирина Пузракова, главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Фото: flickr.com by Обзор TBEC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина курит вейп

Вейпы: мифы и реальность

Современные электронные сигареты — устройства, предназначенные для создания пара с различными ароматами, давно завоевали популярность. Но несмотря на свою привлекательность и разнообразие вкусов, они несут серьезные риски для здоровья. Вейпы часто преподносят как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. Однако это далеко от истины.

При курении сигарет в организм попадает дым, в котором содержится множество вредных веществ, таких как канцерогенные смолы, угарный газ и никотин. В случае с вейпами, хотя состав и отличается, вред всё равно присутствует. Вдыхание пара может нанести ущерб лёгким и другим органам. В состав жидкости для вейпа часто входят ароматизаторы, загустители, канцерогены и даже частицы пластика, которые при нагреве могут быть вредными.

"Нет понятия "больше вреда” или "меньше вреда”. Вред от сигарет и вейпов существует, и важно понимать, что он проявляется с течением времени. Всё зависит от концентрации веществ и их воздействия на организм", — отмечает Ирина Пузракова, главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Существует мнение, что вейпы менее опасны для здоровья, чем сигареты. Однако медики заявляют, что для организма это одинаково вредные привычки. Все зависит от того, сколько времени человек использует эти устройства и какое количество пара он вдыхает. Исследования российских ученых показывают, что при регулярном использовании вейпа на протяжении года его влияние может быть сравнимо с курением на протяжении месяца. Учёные смоделировали эти условия на животных, и результат оказался тревожным. Уже через несколько недель наблюдались воспалительные изменения в слизистой гортани, а спустя год появились более серьёзные изменения на клеточном уровне.

Почему вейпы не безопасны

Все жидкости для вейпов состоят из химических соединений, которые при вдыхании способны повредить слизистую дыхательных путей. Часто бывает так, что этикетки с составом просто отсутствуют, а содержащиеся вещества, например, глицерин, могут вызвать раздражение. Это также способствует увеличению риска заболеваний, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Кроме того, ученые фиксируют тревожные случаи заболевания EVALI — воспаление легких, вызванное использованием электронных сигарет. Этот синдром может привести к дыхательной недостаточности и даже смерти. Всё это ставит под сомнение безопасность вейпов, особенно в сочетании с аномально высокой частотой их использования среди подростков.

"Вейпы — это не безвредная альтернатива сигаретам. Они всё равно приводят к тому же вреду, что и обычные сигареты", — подчеркнула Ирина Пузракова, главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Медики также обращают внимание на растущий риск развития онкологических заболеваний. Постоянное воздействие вредных веществ из пара может способствовать повреждению ДНК, воспалению и окислительному стрессу, что в долгосрочной перспективе увеличивает вероятность развития рака лёгких, ротовой полости или мочевого пузыря.

Последствия для сердечно-сосудистой системы

Кроме того, вейпы могут значительно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы. Вдохновение пара и химических добавок может вызвать воспалительные реакции в организме, которые приводят к сужению сосудов и повышению артериального давления. Со временем это может стать причиной развития ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.

Ароматизаторы, содержащиеся в жидкостях для вейпов, могут вызывать аллергические реакции — от кожного зуда до более серьёзных заболеваний, таких как отёк Квинке.

Вейпы и молодежь: скрытая угроза

Один из главных факторов, способствующих популярности вейпов, — это большое разнообразие ароматов. Благодаря этому вейпы становятся особенно привлекательными для молодежи. Особенно это опасно, поскольку организм подростков физиологически ещё не готов к воздействию таких химических веществ. До 25 лет у человека продолжается развитие головного мозга, а курение в любом виде может тормозить этот процесс, ухудшая обучаемость и вызывая повышенную тревожность.

Для подростков, употребляющих вейпы, риск пристраститься к курению обычных сигарет увеличивается в 3,5 раза. Это связано с тем, что вейп является неким "входом" в привычку курить. Проблема усугубляется тем, что подростки не осознают всех рисков, связанных с электронными сигаретами, и на практике им кажется, что они не подвергаются вреду, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Психологическая и физическая зависимость

Никотиновая зависимость, которая возникает от постоянного употребления вейпов, может быть как психологической, так и физической. Люди начинают ассоциировать вейп с чем-то приятным, так как он не вызывает привычного неприятного запаха сигарет, а различные вкусы и ароматы активируют дофаминовую систему, создавая иллюзию безопасности. В итоге человек не замечает, как постепенно становится зависимым.

Кроме того, пассивное парение также может привести к никотиновой зависимости. Вдыхаемые микрочастицы, содержащиеся в парах, вредят не только тем, кто курит, но и окружающим. Исследования показывают, что даже люди, находящиеся рядом с вейперами, подвергаются опасности развития заболеваний, таких как рак и болезни дыхательных путей.

Советы по выбору безопасных привычек

Избегайте любых видов курения - будь то сигареты или вейпы, все они представляют угрозу для здоровья. Не начинайте использовать вейпы, особенно если вы подросток. Раннее воздействие никотина может повлиять на развитие мозга и увеличить риск зависимостей. Если вы хотите бросить курить, обратитесь за помощью к специалистам. Существует множество программ и медицинских препаратов, которые помогут вам избавиться от зависимости.

Популярные вопросы о вейпах

Что безопаснее: курение сигарет или парение вейпа?

Несмотря на распространённое мнение, что вейпы менее опасны, оба этих способа курения наносят серьёзный вред организму. Риски развития заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и болезни лёгких, присутствуют при использовании как сигарет, так и вейпов.

Как бросить курить вейпы?

Для того чтобы избавиться от зависимости, важно обратиться за медицинской помощью. Специалисты помогут выбрать наиболее эффективную программу и препараты для отказа от курения.

Какие последствия могут быть от длительного использования вейпов?

Долгосрочное использование вейпов может привести к заболеваниям дыхательных путей, повреждению сердечно-сосудистой системы и развитию рака. Это также увеличивает риск психической зависимости и ухудшает психоэмоциональное состояние.