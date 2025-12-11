Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Длинные ночи перед экзаменами бесполезны: короткие блоки обучения дают эффект, будто учились месяц

Разделение учебы на короткие блоки улучшает запоминание — преподаватель Романова
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Вспышка паники перед контрольной знакома большинству школьников: изученный накануне материал вдруг перестаёт вспоминаться в нужный момент. Такие разъяснения дают специалисты, которые считают, что проблема скрыта не в слабой памяти, а в том, как человек организует работу с информацией.

студенты в ВУЗЕ
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
студенты в ВУЗЕ

Почему память нуждается в дозированных нагрузках

По наблюдению педагогов, способность помнить напрямую связана с темпом обучения. Руководитель онлайн-преподавания компании MAXIMUM Алина Романова объясняет, что перегрузка блокирует усвоение, и лучший результат даёт дробление материала на небольшие части.

Она подчёркивает, что многодневная подготовка эффективнее, чем ночные марафоны перед экзаменом.

"Советы от опытных преподавателей всегда начинаются с простого правила: не пытаться объять необъятное в процессе запоминания", — объяснила она.

Короткие занятия по 15-20 минут позволяют поддерживать концентрацию, а перерывы снижают утомление. Такой подход формирует устойчивые связи и удерживает внимание на ключевых идеях темы. В отличие от интенсивных длительных занятий, метод постепенного распределения нагрузки помогает удерживать знания в активной памяти на протяжении всего периода подготовки.

Как пересказ помогает увидеть пробелы

Пересказ остаётся одной из базовых стратегий обучения. Когда ученик воспроизводит материал вслух, он вынужден структурировать содержание и формулировать смысловые точки опоры. В процессе объяснения быстрее проявляются недочёты: если какая-то часть вызывает трудности, значит, её нужно изучить повторно.

Этот механизм работает даже в неформальных ситуациях — будь собеседником родственник или импровизированная аудитория. Проговаривание помогает мозгу выстраивать логические цепочки и тем самым превращать разрозненные знания в единую картину.

Сочетание каналов восприятия усиливает запоминание

Механическое чтение редко закрепляет информацию надолго. Более продуктивна стратегия, в которой задействованы зрительные, слуховые и моторные процессы.

"Не менее важно подключать разные каналы восприятия", — посоветовала эксперт.

Сочетание лекции, конспекта, схемы или диаграммы формирует несколько путей доступа к одной теме, что повышает стабильность воспоминаний, уточняет Газета.Ru.

Когда ученик одновременно видит, записывает и проговаривает материал, в мозге формируются многослойные нейронные связи. Благодаря этому информация остаётся доступной и через значительный промежуток времени.

Ментальные карты и яркие ассоциации

Для работы с объёмными разделами Романова рекомендует ментальные карты. Этот инструмент позволяет разложить сложный параграф по смысловым узлам, выделить ключевые термины и показать взаимосвязи между ними. Гибкая структура карты помогает быстро обновлять знания и восстанавливать общую картину темы.

Не менее действенным приёмом остаётся создание эмоциональных ассоциаций.

"Наш мозг устроен так, что лучше всего запоминает то, что вызывает эмоции", — подчеркнула она.

Яркие образы, шутливые фразы или личные метафоры становятся опорными точками для запоминания сложных слов, дат или формул. Пример с фразой "Ел ли интеллигент?" демонстрирует, как необычное звучание закрепляет правильное написание.

Интервальное повторение как основа долговременной памяти

Теория Эббингауза показывает стремительное снижение объёма сохранённой информации без регулярного возвращения к теме. Система интервального повторения — в день изучения, затем на следующий день, через неделю и месяц — переводит знания в долговременное хранилище. Такой подход делает подготовку более устойчивой и менее зависимой от стресса.

Романова подчёркивает, что распределённая работа эффективнее аврального зубрёжа.

"Главный вывод: учить нужно не за 24 часа до экзамена, а распределять нагрузку во времени", — резюмировала она.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
