Детей срубает за 15 минут, взрослых — за пару часов: в регионах фиксируют агрессивный всплеск болезни

Здоровье

В России фиксируется новый всплеск заболеваний гриппом, при котором вирус протекает особенно тяжело и поражает организм за считанные часы. Болезнь получила неофициальное название "пятидневной" из-за стремительного развития и выраженных симптомов. Об этом сообщает Baza со ссылкой на медицинские источники.

Человек болеет гриппом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек болеет гриппом

Опасный подъем: что известно о вирусе

По данным Baza, в нескольких регионах России наблюдается быстрый рост числа заражений агрессивным типом гриппа А. Болезнь развивается настолько стремительно, что у взрослых симптомы усиливаются за пару часов, а у детей — в течение 15-30 минут.

"С мощным мутировавшим вирусом не всегда справляется даже вакцинация. Хворь уже прозвали "пятидневной" — именно на столько выкашивает болезнь, давя сильной температурой", — говорится в публикации Baza.

Температура у заболевших держится на уровне 38-40 °C, сопровождается ломотой в теле, ознобом, рвотой и диареей. Медикаменты сбивают жар с трудом, а общее состояние пациентов остаётся тяжёлым несколько дней подряд.

Кто в группе риска

Особенно уязвимыми оказались дети в возрасте от двух до пяти лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Врачи отмечают, что опасность возрастает у людей, получающих иммуносупрессивную терапию или страдающих сахарным диабетом.

"Болезнь скашивает мгновенно — взрослых примерно за пару часов, а детей "накрывает" за 15-30 минут: резко появляется вялость, глаза краснеют, тело начинает ломить", — цитирует Baza.

В группе риска также пожилые люди, для которых вирусная инфекция может осложниться пневмонией. При этом случаи бактериальных осложнений, по данным врачей, участились — и зачастую требуют госпитализации.

Что говорят Роспотребнадзор и специалисты

Официальных данных о появлении нового мутировавшего штамма гриппа пока нет. В Роспотребнадзоре заявили, что распространённые сообщения о "сверхагрессивном" варианте вируса не подтверждены.

"На текущий момент данных о циркуляции нового, сверхагрессивного варианта гриппа, невосприимчивого к вакцинации, нет", — сообщили в ведомстве.

Академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что мутаций, кардинально изменивших вирус, не выявлено ни в России, ни в других странах.

"Рост идёт, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о новом, более опасном варианте, у нас нет", — отметил эксперт.

Тем не менее, число заболевших увеличивается: за неделю зарегистрировано более 23,4 тыс. случаев, что в 1,7 раза выше, чем неделей ранее. Доминирует гонконгский штамм вируса А.

Симптомы и течение болезни

Новый подтип гриппа характеризуется быстрым развитием и тяжёлым течением. В первые часы после заражения у пациентов наблюдаются:

  1. резкий подъём температуры до 39-40 °C;

  2. сильная ломота в мышцах и суставах;

  3. боли в горле, сухой кашель;

  4. головокружение, слабость и тошнота;

  5. кишечные расстройства.

Медики отмечают, что симптомы во многом схожи с признаками респираторных инфекций, однако протекают значительно тяжелее и быстрее приводят к обезвоживанию и истощению.

Сравнение: грипп, ОРВИ и COVID-19

На первый взгляд симптомы этих заболеваний похожи, однако различия принципиальны:

  1. Инкубационный период: у гриппа — 1-2 дня, у ОРВИ — до 5 дней.

  2. Температура: при гриппе резкий скачок до 40 °C, при ОРВИ — постепенный.

  3. Боли в теле: выражены при гриппе, слабее при простуде.

  4. Опасность осложнений: при гриппе выше риск пневмонии, особенно у пожилых и хронических больных.

Чтобы снизить вероятность заражения, специалисты советуют чаще проветривать помещения, носить маски в местах скопления людей и укреплять иммунитет.

Плюсы и минусы вакцинации от гриппа

Плюсы:

  • снижает вероятность тяжёлого течения;

  • помогает организму быстрее сформировать иммунитет;

  • уменьшает риск госпитализации;

  • защищает уязвимые группы — пожилых и детей.

Минусы:

  • вакцина не гарантирует 100 % защиты;

  • возможна кратковременная слабость или повышение температуры после прививки;

  • эффективность зависит от совпадения штамма в вакцине с циркулирующим вирусом.

Тем не менее, врачи подчёркивают: даже при несовпадении штаммов привитые переносят болезнь легче.

Советы по защите от сезонных вирусов

  1. Следите за влажностью воздуха. Сухой воздух пересушивает слизистую носа и повышает риск заражения.

  2. Укрепляйте иммунитет. Добавьте в рацион витамин C и продукты, богатые антиоксидантами.

  3. Избегайте переохлаждения. Тёплая одежда и регулярные прогулки снижают восприимчивость к вирусам.

  4. Пейте больше жидкости. Вода помогает организму выводить токсины.

  5. Соблюдайте гигиену. Мытьё рук и маски в транспорте остаются эффективными мерами защиты.

Также полезно включать в рацион напитки, которые способствуют восстановлению после болезни. Например, апельсиновый сок с витамином С помогает снизить воспаление и укрепить сосуды после вирусных инфекций.

Популярные вопросы о новом гриппе

Можно ли отличить новый тип гриппа от обычного?

Без лабораторного анализа — трудно. Симптомы схожи, но при агрессивных формах температура выше и дольше не снижается.

Помогает ли вакцинация против этой разновидности вируса?

По данным Роспотребнадзора, вакцинация остаётся эффективной мерой защиты и снижает риск тяжёлых осложнений.

Как лечиться при заболевании?

При высокой температуре и ломоте следует обратиться к врачу. Самолечение и приём антибиотиков при гриппе недопустимы.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
