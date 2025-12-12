Детей срубает за 15 минут, взрослых — за пару часов: в регионах фиксируют агрессивный всплеск болезни

В России фиксируется новый всплеск заболеваний гриппом, при котором вирус протекает особенно тяжело и поражает организм за считанные часы. Болезнь получила неофициальное название "пятидневной" из-за стремительного развития и выраженных симптомов. Об этом сообщает Baza со ссылкой на медицинские источники.
По данным Baza, в нескольких регионах России наблюдается быстрый рост числа заражений агрессивным типом гриппа А. Болезнь развивается настолько стремительно, что у взрослых симптомы усиливаются за пару часов, а у детей — в течение 15-30 минут.
"С мощным мутировавшим вирусом не всегда справляется даже вакцинация. Хворь уже прозвали "пятидневной" — именно на столько выкашивает болезнь, давя сильной температурой", — говорится в публикации Baza.
Температура у заболевших держится на уровне 38-40 °C, сопровождается ломотой в теле, ознобом, рвотой и диареей. Медикаменты сбивают жар с трудом, а общее состояние пациентов остаётся тяжёлым несколько дней подряд.
Особенно уязвимыми оказались дети в возрасте от двух до пяти лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Врачи отмечают, что опасность возрастает у людей, получающих иммуносупрессивную терапию или страдающих сахарным диабетом.
"Болезнь скашивает мгновенно — взрослых примерно за пару часов, а детей "накрывает" за 15-30 минут: резко появляется вялость, глаза краснеют, тело начинает ломить", — цитирует Baza.
В группе риска также пожилые люди, для которых вирусная инфекция может осложниться пневмонией. При этом случаи бактериальных осложнений, по данным врачей, участились — и зачастую требуют госпитализации.
Официальных данных о появлении нового мутировавшего штамма гриппа пока нет. В Роспотребнадзоре заявили, что распространённые сообщения о "сверхагрессивном" варианте вируса не подтверждены.
"На текущий момент данных о циркуляции нового, сверхагрессивного варианта гриппа, невосприимчивого к вакцинации, нет", — сообщили в ведомстве.
Академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что мутаций, кардинально изменивших вирус, не выявлено ни в России, ни в других странах.
"Рост идёт, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о новом, более опасном варианте, у нас нет", — отметил эксперт.
Тем не менее, число заболевших увеличивается: за неделю зарегистрировано более 23,4 тыс. случаев, что в 1,7 раза выше, чем неделей ранее. Доминирует гонконгский штамм вируса А.
Новый подтип гриппа характеризуется быстрым развитием и тяжёлым течением. В первые часы после заражения у пациентов наблюдаются:
резкий подъём температуры до 39-40 °C;
сильная ломота в мышцах и суставах;
боли в горле, сухой кашель;
головокружение, слабость и тошнота;
кишечные расстройства.
Медики отмечают, что симптомы во многом схожи с признаками респираторных инфекций, однако протекают значительно тяжелее и быстрее приводят к обезвоживанию и истощению.
На первый взгляд симптомы этих заболеваний похожи, однако различия принципиальны:
Инкубационный период: у гриппа — 1-2 дня, у ОРВИ — до 5 дней.
Температура: при гриппе резкий скачок до 40 °C, при ОРВИ — постепенный.
Боли в теле: выражены при гриппе, слабее при простуде.
Опасность осложнений: при гриппе выше риск пневмонии, особенно у пожилых и хронических больных.
Чтобы снизить вероятность заражения, специалисты советуют чаще проветривать помещения, носить маски в местах скопления людей и укреплять иммунитет.
Плюсы:
снижает вероятность тяжёлого течения;
помогает организму быстрее сформировать иммунитет;
уменьшает риск госпитализации;
защищает уязвимые группы — пожилых и детей.
Минусы:
вакцина не гарантирует 100 % защиты;
возможна кратковременная слабость или повышение температуры после прививки;
эффективность зависит от совпадения штамма в вакцине с циркулирующим вирусом.
Тем не менее, врачи подчёркивают: даже при несовпадении штаммов привитые переносят болезнь легче.
Следите за влажностью воздуха. Сухой воздух пересушивает слизистую носа и повышает риск заражения.
Укрепляйте иммунитет. Добавьте в рацион витамин C и продукты, богатые антиоксидантами.
Избегайте переохлаждения. Тёплая одежда и регулярные прогулки снижают восприимчивость к вирусам.
Пейте больше жидкости. Вода помогает организму выводить токсины.
Соблюдайте гигиену. Мытьё рук и маски в транспорте остаются эффективными мерами защиты.
Также полезно включать в рацион напитки, которые способствуют восстановлению после болезни. Например, апельсиновый сок с витамином С помогает снизить воспаление и укрепить сосуды после вирусных инфекций.
Без лабораторного анализа — трудно. Симптомы схожи, но при агрессивных формах температура выше и дольше не снижается.
По данным Роспотребнадзора, вакцинация остаётся эффективной мерой защиты и снижает риск тяжёлых осложнений.
При высокой температуре и ломоте следует обратиться к врачу. Самолечение и приём антибиотиков при гриппе недопустимы.
Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.