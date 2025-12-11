Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Желудок встанет колом ещё до боя курантов: никогда не закусывайте алкоголь этим блюдом

Привычка запивать салаты алкоголем вредит больше всего — диетолог Кованова
Здоровье

За одним и тем же новогодним столом легко оказаться в ситуации, когда в тарелке встречаются сразу несколько салатов, горячее и десерт, а в руке — бокал шампанского. В такой атмосфере многие перестают задумываться о том, как организм справится с этим набором.

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Об особенностях такого застолья и самой вредной привычке за праздничным столом рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова. Поводом для разговора стали традиционные январские перегрузки, когда удовольствие от еды иногда оборачивается тяжестью и дискомфортом.

Салаты, традиции и главный риск

По словам специалиста, новогоднее меню почти всегда устроено так, что не смешивать блюда почти невозможно. На столе появляются несколько видов салатов, в том числе классические оливье и селедка под шубой, и каждое из этих блюд само по себе довольно насыщенное. В результате человек незаметно для себя пробует понемногу отовсюду и перестает контролировать объем и сочетание еды.

Однако, как подчеркивает Кованова, ключевая проблема кроется не в разнообразии салатов, а в том, чем их сопровождают. Самой вредной привычкой за новогодним столом она называет попытку запивать такие блюда алкоголем. На фоне тяжелых салатов спиртное создает дополнительную нагрузку, и организму становится сложнее справляться с перевариванием.

"Сложно будет не смешивать блюда, если у вас новогодний стол. Особенно там, где есть традиционные блюда типа оливье или селедки под шубой. Но хуже всего запивать новогодние салаты алкоголем. Нужно делать перерывы при приеме пищи, хотя бы 2 часа. Это поможет качественному усвоению", — пояснила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Она отмечает, что такие паузы позволяют телу завершить один этап пищеварения, прежде чем добавлять новую порцию еды или спиртного, как сообщает aif.ru.

Как смягчить нагрузку за праздничным столом

Эксперт советует выстраивать застолье так, чтобы между приемами пищи проходило не менее двух часов. В это время лучше не подкладывать себе очередную порцию салата или закуски, давая организму возможность адаптироваться к уже съеденному. Такой промежуток помогает тем, кто хочет сохранить ощущение легкости после праздника, а не бороться с последствиями переедания.

Отдельное внимание Кованова уделяет тому, что именно стоит ставить рядом с бокалом шампанского. Диетолог рекомендует делать выбор в пользу фруктов или овощного салата, чтобы сочетание с алкоголем было более щадящим. При этом она подчеркивает, что спиртное вполне допустимо употреблять и отдельно, но с обязательным сопровождением в виде воды.

Для самого напитка специалист предлагает простую схему, позволяющую снизить нагрузку на организм. По ее словам, между бокалами шампанского стоит пить обычную воду с лимоном. Алкоголь, по ее рекомендации, лучше сочетать со стаканом такой воды в пропорции 1:1 — один бокал шампанского на один стакан воды с лимоном, чтобы поддержать водный баланс во время застолья.

Поддержка пищеварения в непривычный день

Кованова напоминает, что новогодний стол часто отличается от повседневного рациона и по составу, и по объему. Если человек давно не ел такую плотную и непривычную еду, организм может реагировать на нее особенно остро. В этом случае специалист рекомендует заранее подумать о поддержке пищеварения, чтобы праздник не закончился ощущением тяжести.

Она обращает внимание на ферменты как на один из способов помочь пищеварительной системе в такой ситуации. Речь идет о случаях, когда праздничное меню сильно отличается от обычного образа питания и содержит много сложных сочетаний. В сочетании с паузами между приемами пищи и умеренным отношением к алкоголю это, по словам диетолога, может сделать новогоднюю ночь для организма гораздо спокойнее.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
