Угроза заражения: когда высыпания на коже действительно опасны для окружающих

Акне не заразно и связано с внутренними нарушениями организма — дерматолог Вишня

Акне не передается от человека к человеку и связано с внутренними нарушениями в организме, а не с инфекцией. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог и косметолог Олеся Вишня.

Фото: unsplash.com by Barbara Krysztofiak is licensed under Free to use under the Unsplash License Проблемная кожа

Она отметила, что угревая болезнь — это хроническое неинфекционное состояние, при котором воспалительные элементы на коже отражают внутренние проблемы организма. Наиболее часто акне связано с нарушениями в работе пищеварительной и гормональной систем, а также с изменениями обмена веществ.

"Акне или угревая болезнь — это не заразное состояние, а отражение внутренних нарушений в организме. Высыпания на коже при акне связаны с гормональными колебаниями, особенностями обмена веществ и работой пищеварительной системы, а не с инфекцией. Поэтому считать акне заразным заболеванием ошибочно", — пояснила Вишня.

Врач отметила, что нередко акне принимают за инфекционное поражение кожи. В таких случаях воспаления вызваны бактериями — стафилококками или стрептококками, которые проникают в организм при ослабленном иммунитете или после повреждения кожи. Внешне эти состояния могут выглядеть схоже, но имеют совершенно разную природу и требуют разного подхода к лечению.

"Если на коже появляются гнойнички, причиной может быть бактериальная инфекция. Это происходит у людей со сниженным иммунитетом после контакта с источником заражения. Такие воспаления отличаются от акне, так как имеют инфекционную природу и требуют иного подхода к лечению", — отметила дерматолог.

Вишня добавила, что отличить акне можно по сочетанию разных типов высыпаний — комедонов, воспаленных узелков и гнойничков, а также по отсутствию температуры и характерной локализации на лице, груди и спине. Инфекционные гнойнички, напротив, имеют однотипный вид, сопровождаются температурой и чаще возникают на руках и ногах.