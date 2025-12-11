Кожа подает сигнал тревоги: эти незаметные изменения родинки могут стоить здоровья

Изменение цвета и формы родинки требует осмотра врача — дерматолог Вишня

Неравномерный цвет, изменение формы и появление зуда или кровоточивости — главные признаки перерождения родинки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог и косметолог Олеся Вишня.

По словам специалиста, большинство родинок безопасны, однако при определенных изменениях они могут представлять угрозу здоровью. Поводом для обращения к врачу служит любое внезапное изменение внешнего вида или ощущений в области родинки.

"Признаками озлокачествления родинки являются изменения ее внешнего вида: неравномерный цвет, появление участков разных оттенков — от бурых и сизых до светлых, нечеткие контуры и шероховатая поверхность. Возможны кровоточивость, образование корочек и ощущение зуда. При появлении таких симптомов необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу или дерматоонкологу", — объяснила Вишня.

Она подчеркнула, что подобные изменения нельзя игнорировать, поскольку кожа часто отражает внутренние процессы в организме. По словам врача, появление подозрительной активности родинки может быть связано не только с местным изменением тканей, но и с нарушениями в работе внутренних органов.

"Кожа — это орган, который отражает состояние всего организма. Если родинка внезапно начала меняться, это может означать, что в теле уже запущен какой-то патологический процесс. Важно не только обследовать новообразование, но и обратить внимание на общее состояние здоровья, питание и образ жизни", — отметила дерматолог.

Специалист добавила, что ранняя диагностика играет решающую роль: при своевременном обращении врач может провести дерматоскопию и назначить необходимые анализы, чтобы подтвердить или исключить риск онкологического процесса.