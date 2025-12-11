Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Опасное облегчение: почему обычные капли от насморка превращаются в наркотик для слизистой

Сосудосуживающие капли нарушают естественную работу сосудов носа — врач Зайцев
Здоровье

Сосудосуживающие капли вызывают привыкание, поскольку вмешиваются в естественные механизмы регуляции сосудов слизистой носа. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники доктора Зайцева, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID
По словам специалиста, в норме сужение сосудов в носу регулируется естественным выбросом адреналина, который вырабатывается надпочечниками и поступает в ткани носовых раковин. Когда человек часто использует сосудосуживающие капли, содержащие ксилометазолин или оксиметазолин, организм перестает выполнять эту функцию самостоятельно.

"Сосудосуживающие капли действительно вызывают привыкание, потому что берут на себя функцию адреналина, который должен выбрасываться в толщу нижних носовых раковин. Организм постепенно перестает использовать собственные механизмы и ждет поступления вещества извне, в виде капель. В итоге человек попадает в замкнутый круг зависимости", — пояснил Зайцев.

Врач подчеркнул, что использовать такие препараты следует только в крайних случаях и не дольше нескольких дней подряд. При этом даже при сильной заложенности носа лучше дать организму возможность восстановить естественную регуляцию сосудов.

"Правильным будет по возможности не использовать сосудосуживающие капли. Даже если нос закладывает, нужно подождать — через день или два дыхание восстановится самостоятельно. Если же зависимость уже сформировалась, необходимо обратиться к врачу, который с помощью процедур поможет вернуть тонус носовым раковинам", — отметил специалист.

Зайцев пояснил, что при появлении зависимости от сосудосуживающих капель сначала можно попытаться отказаться от них самостоятельно, постепенно сокращая частоту применения. Если это не помогает, следует обратиться к врачу, который подберет щадящие методы восстановления слизистой. 

По словам врача, для этого используют физиотерапию, вакуумное промывание или радиоволновую коагуляцию — процедуры, которые выполняются амбулаторно и помогают вернуть естественное носовое дыхание.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
