Тонкая грань защиты: как попытки укрепить иммунитет могут его разрушить

Иммунитет нужно укреплять только по показаниям врача — терапевт Лапа
Здоровье

После COVID-19 у многих людей наблюдается повышенная активность иммунной системы, поэтому попытки стимулировать ее без медицинских показаний могут быть вредны. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт и директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Нос заложен
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Нос заложен

Она отметила, что популярное стремление укрепить иммунитет не всегда оправдано. После перенесенного COVID-19 у многих людей защитные реакции организма стали чрезмерно активными, и попытки их дополнительно стимулировать могут привести к обратному эффекту. Врач подчеркнула, что важно сначала оценить состояние иммунной системы, а уже потом принимать меры.

"Не всегда иммунитет нужно поднимать. После ковида у многих людей он стал агрессивным, поэтому усиливать его без понимания механизма работы нельзя. В таких случаях важно обратиться к врачу-иммунологу или аллергологу, чтобы определить, ослаблена ли защита организма или, наоборот, чрезмерно активна", — пояснила специалист.

По словам терапевта, поддержание здорового иммунитета требует не лекарственной стимуляции, а соблюдения базовых принципов здорового образа жизни. В их числе — рациональное питание, полноценный отдых, защита слизистых оболочек и соблюдение санитарных норм в период сезонных инфекций.

"Иммунитет нужно держать в хорошем состоянии, и для этого важно соблюдать простые меры. Это рациональное питание, хороший отдых, защита слизистых и соблюдение дистанции от больных не менее полутора метров. Такие меры помогают избежать лишней вирусной нагрузки и позволяют организму справляться с инфекциями самостоятельно", — подчеркнула Лапа.

Она добавила, что выполнение санитарных рекомендаций особенно важно в периоды роста вирусных заболеваний. При соблюдении этих правил, даже при контакте с инфекцией, человек либо переносит болезнь легко, либо вовсе не заболевает.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
