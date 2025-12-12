Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима бьёт по иммунитету без жалости: эти продукты включают защиту быстрее лекарств

Сульфорафан в капусте имеет противовоспалительные свойства — иммунолог Романова
Здоровье

Сначала жители столичного региона воспринимали зимнюю волну простуд как сезонное неудобство, однако в условиях растущей заболеваемости внимание к питанию становится частью повседневной стратегии защиты.

Женщина с корзиной овощей
Фото: https://ru.freepik.com by ASphotofamily is licensed under Free
Женщина с корзиной овощей

Овощи как опорный элемент зимнего рациона

В холодный период организм острее реагирует на дефицит нутриентов, и врач подчеркивает роль насыщенных пигментов в простых сезонных продуктах.

"Оранжевые и красные овощи — обеспечивают поступление бета-каротина, который преобразуется в витамин А и поддерживает состояние слизистых оболочек. Этот барьер работает непрерывно, снижая риск проникновения вирусов, особенно важно в пик гриппа и ОРВИ.", — аллерголог-иммунолог Алина Романова.

Эти же продукты, как и доступная зимой квашеная капуста, помогают восполнить витамин С. Врач отмечает, что ферментированная капуста содержит пробиотики, влияющие на микрофлору кишечника. А стабильность микробиоты напрямую коррелирует с эффективностью иммунного ответа — связь, о которой специалисты говорят всё чаще.

Природные защитные соединения

В рационе могут появляться и другие овощи семейства крестоцветных: брокколи, брюссельская и цветная капуста. В них присутствует сульфорафан — соединение с выраженными противовоспалительными свойствами. И хотя зима традиционно ассоциируется со снижением доступности свежих растений, эти варианты сохраняют питательность и подходят для регулярного употребления.

Специалист обращает внимание и на сезонную хурму, богатую йодом и танинами. Такие плоды поддерживают обменные процессы в холодный период. Дополняют картину привычные лук и чеснок: они служат питательной средой для полезных бактерий и поставляют фитонциды, способные сдерживать рост патогенных микроорганизмов.

Подход к приготовлению и режиму

"Для сохранения витаминов предпочтительны щадящие методы приготовления — на пару или запекание. При этом важно понимать, что речь идет о ежедневном включении этих продуктов в рацион для создания устойчивого защитного фона", — объяснила иммунолог Романова.

Такая стратегия предполагает не разовые попытки укрепить защитные силы, а выстроенный режим, при котором полезные продукты появляются на столе постоянно. Идея регулярности становится ключевой: только так формируется стабильная поддержка иммунных функций на фоне сезонных вирусных рисков.

Подходы к зимнему питанию

Зимний рацион часто строится вокруг калорийных блюд, которые дают ощущение сытости, но не всегда поддерживают иммунные функции. На этом фоне демонстрируют иной подход: акцент не на количестве, а на составе пищи и её воздействии на барьерные системы организма. Такой фокус выделяет овощи с бета-каротином, витамином С и пробиотиками как инструменты долгосрочной поддержки, а не быстрого насыщения.

В сравнении с привычными энергетически плотными продуктами, растительные источники нутриентов обеспечивают более мягкое влияние на обмен веществ. Специалист подчёркивает их способность формировать устойчивый фон, тогда как кратковременные изменения в питании редко дают осязаемый эффект. Так что разница между стратегиями становится очевидной: одна направлена на комфорт, другая — на снижение уязвимости организма в сезон вирусов.

Зимняя схема питания, предложенная специалистом, выстраивается как последовательная поддержка естественных защитных механизмов, а не разовая мера в период всплесков заболеваний. Регулярное включение овощей, богатых витаминами и биологически активными соединениями, формирует устойчивый фон, на котором организм легче реагирует на вирусные угрозы. Такой подход показывает, что продуманное ежедневное меню способно стать заметным фактором сохранения здоровья в сезон повышенной заболеваемости — "Вести Подмосковья".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
