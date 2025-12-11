Уходит вес, но не жир: почему детокс-чаи вымывают из организма не токсины, а здоровье

Детокс-чаи вызывают обезвоживание и не помогают худеть — диетолог Соломатина

Детокс-чаи не способствуют сжиганию жира и не влияют на причины набора веса, а их эффект часто связан лишь с временной потерей жидкости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: unsplash.com by Zulfugar Karimov is licensed under Free to use under the Unsplash License Чашка чая

Врач пояснила, что подобные напитки не способны ускорить обмен веществ или воздействовать на процесс расщепления жира. По ее словам, заметное уменьшение веса при их приеме чаще всего объясняется мочегонным или слабительным эффектом. Потерянные килограммы возвращаются, как только восстанавливается водный баланс.

"Похудеть напрямую они никак не помогают. На причину набора веса, то есть на образование или расщепление жира, такие средства не влияют. Снижение объемов происходит из-за выведения жидкости, а не за счет уменьшения жировой массы. Как только человек возвращается к обычному питьевому режиму, отеки возвращаются", — отметила Соломатина.

Она подчеркнула, что частое употребление таких чаев может привести к обезвоживанию, вымыванию электролитов и замедлению метаболизма. Кроме того, многие компоненты подобных сборов обладают сильным биологическим действием, поэтому использовать их без назначения врача опасно.

"Организм испытывает обезвоживание, и тогда замедляются метаболические процессы. Вымываются электролиты, что негативно сказывается на сердечной деятельности. Такие чаи можно рассматривать только как вспомогательное средство, но не как способ похудеть. Любые лечебные отвары нужно принимать по показаниям и под контролем специалиста", — Заключила врач.