Один список и немного воли: простой способ, который помогает бросить курить навсегда

Никотин плохо влияет на мозг курильщика — Минздрав

В первые дни тематической недели, посвящённой профилактике потребления никотиносодержащей продукции, медики напомнили жителям региона о механизмах формирования зависимости и доступных способах её преодоления.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сигарета

Никотин и формирование привычки

Никотин действует как наркотическое вещество: он быстро проникает в мозг и вызывает цепочку реакций, формирующих сначала эмоциональную привязку, а затем и устойчивую физиологическую потребность. В числе таких продуктов перечисляются вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака, кальяны и бездымные смеси. Их воздействие на организм сопоставимо с традиционными табачными изделиями и не несёт заявленной "мягкости".

Распространённые представления о более безопасном характере подобных устройств не подтверждаются реальными данными.

"Помните, что никотиносодержащая продукция наносит такой же вред организму, как и табачные изделия, а мифы об их безвредности хорошо запланированная дезинформация табачной индустрии", — подчёркивается в региональном минздраве.

Практические шаги для отказа

Эксперты рекомендуют начинать процесс с мотивации: составить короткий перечень причин, по которым отказ от курения кажется важным, и оставить его на виду. Такой приём помогает удерживать внимание на цели. Затем стоит определить конкретный день, после которого, по советам специалистов, не должно быть ни одной сигареты или её заменителей.

Далее врачи предлагают заменить ритуал курения привычками, не требующими химического подкрепления. Подходят физические нагрузки, дополнительные бытовые дела, дыхательные практики и техники расслабления. Эти действия уменьшают интенсивность желания сделать затяжку и позволяют справляться со стрессом и однообразием, усиливающими тягу.

Поддержка организма и помощь специалистов

Переходный период легче переносится при корректировке рациона: специалисты советуют включать в питание больше овощей, фруктов, бобовых, рыбы, сыра и увеличивать потребление воды. Такой режим помогает сгладить неприятные ощущения, возникающие при снижении уровня никотина в крови.

Если самостоятельных усилий недостаточно, медики напоминают о возможности обратиться к профильному врачу. Он подберёт препараты, которые облегчают абстинентные проявления и поддерживают организм в период отказа. Ведомство подчёркивает, что единичный срыв не должен восприниматься как провал: повторные попытки зачастую оказываются более успешными.

"Отказаться от курения вам помогут специалисты кабинетов медицинской помощи по отказу от табака и никотина, а также кабинетов медицинской профилактики, центров здоровья", — добавили в региональном минздраве.

Сравнение подходов

Подходы к отказу от курения, предложенные региональными специалистами, опираются на сочетание поведенческих и медицинских стратегий. Самостоятельный отказ делает ставку на мотивацию, смену привычек и работу с повседневными триггерами. Такой путь требует высокой самодисциплины, но позволяет постепенно перестраивать образ жизни. Медицинская поддержка ориентирована на снижение физиологического дискомфорта и даёт дополнительный ресурс тем, кто сталкивается с выраженными проявлениями зависимости.

Отличия заметны и в темпах изменений. Поведенческие методы помогают перестроить ритуалы и укрепляют уверенность за счёт накопления малых успехов, тогда как лекарственная терапия действует быстрее, уменьшая ощутимые симптомы отмены. В комплексе эти подходы усиливают друг друга: медикаменты облегчают первые недели, а привычка к новым моделям поведения закрепляет долгосрочный результат.

Различается и роль внешней помощи. Самостоятельный отказ делает человека главным участником процесса, а привлечение специалистов превращает путь в совместную работу с врачом, который помогает корректировать шаги и контролировать динамику. В итоге оба формата могут привести к стабильному отказу, если человек готов к постепенным изменениям и выбирает стратегию, соответствующую уровню зависимости и собственному ритму жизни.

Подход региональных врачей объединяет практические советы и доступную инфраструктуру, позволяющую пережить период отказа без чрезмерного напряжения. Эта система строится на идее постепенного укрепления контроля над привычкой, где каждому шагу есть поддержка — от списка мотивирующих причин до консультации специалиста, способной удержать человека на выбранной траектории. Такой формат помогает не связывать успех с единственной попыткой, а воспринимать изменения как процесс, который можно продолжать даже после временных срывов — ИА "Пенза-Пресс".