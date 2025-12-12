Микробы, что стучат в дверь сердца: межзубные отложения формируют зону, связанную с риском инсульта

Зубная нить снизила риск ишемического инсульта на 22% — sudouest

Связь здоровья сердца и состояния полости рта долгое время оставалась недооценённой, хотя современные данные показывают совершенно иную картину. Миллионы людей сталкиваются с болезнями дёсен и кариесом, не подозревая, что эти проблемы могут влиять на риск сердечно-сосудистых нарушений. Новые исследования подтверждают: ежедневные привычки ухода за зубами играют куда большую роль, чем считалось раньше. Об этом сообщает sudouest.

Почему здоровье полости рта связано с риском инсульта

На Международной конференции по инсульту 2025 года специалисты напомнили, что заболевания полости рта остаются одним из наиболее распространённых нарушений на планете:

"Заболеваниями полости рта страдают 3,5 миллиарда человек во всем мире, что делает их одной из самых серьезных и распространённых угроз для здоровья", — заявил доктор Сувик Сен, заведующий кафедрой неврологии Университета Южной Каролины.

Стоматологические инфекции становятся потенциальными воротами для бактерий, способных проникать в кровоток. Токсины, возникающие в результате нелечёного кариеса или хронического воспаления дёсен, могут закрепляться на стенках сосудов и воздействовать на сердце. Эта цепочка процессов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты.

Учёные подчёркивают: воспаление является ключевым механизмом, связывающим состояние ротовой полости и сосудистую систему. Если налёт регулярно не удаляется, он превращается в зубной камень, а хроническое воспаление дёсен становится постоянным источником биологического стресса для организма. В результате сердечно-сосудистая система вынуждена реагировать на повышенный уровень воспалительных маркеров, что со временем способствует повреждению сосудов.

Как исследование Сувика Сена изменило представление о профилактике инсульта

Команда учёных провела длительное исследование — наблюдение продолжалось 25 лет и охватило более 6000 человек. За этот период свыше 400 участников перенесли инсульт, а около 1300 столкнулись с фибрилляцией предсердий — распространённым нарушением сердечного ритма. Задача исследования заключалась в том, чтобы определить, какие привычки гигиены полости рта оказывают наибольшее влияние на снижение этих рисков.

Особое внимание уделялось трём параметрам: регулярности чистки зубов, использованию зубной нити и частоте визитов к стоматологу. Именно эти повседневные действия способны влиять на интенсивность бактериального воспаления и объём налёта между зубами.

Результаты оказались неожиданными даже для специалистов: оказалось, что использование зубной нити оказывает самое выраженное влияние на снижение риска инсульта и аритмии.

Какие привычки дают максимальный эффект

Учёные обнаружили, что ежедневное использование зубной нити связано со снижением риска ишемического инсульта на 22%, а риска фибрилляции предсердий — на 12%. Эти данные стали важным подтверждением того, что именно межзубные пространства являются критической зоной накопления бактерий.

Щётка, даже при идеальной технике, не способна полностью очистить участки между зубами. Именно там формируется плотный бактериальный налёт, который наиболее часто вызывает воспаление дёсен и провоцирует проникновение микробов в кровоток.

Исследователи подчеркнули также общую важность ежедневных процедур: чистка зубов дважды в день, использование щётки с мягкой щетиной, пасты с фтором и своевременные визиты к стоматологу. Но именно нить показала статистически значимый вклад в снижение сосудистых рисков. Это особенно важно, учитывая, что мозг глохнет от перегрузки, и многие факторы риска — от воспаления до гипертонии — тесно пересекаются с качеством ежедневного ухода за собой.

"Это исследование предлагает ценную информацию о привычках ухода за полостью рта и риске сердечно-сосудистых заболеваний", — отмечают авторы.

Учёные предполагают, что со временем рекомендации по гигиене полости рта могут быть официально включены в перечень ключевых факторов профилактики сердечно-сосудистых нарушений — наряду с питанием, физической активностью, контролем давления, уровня сахара и холестерина.

Значение межзубной гигиены и её влияние на воспаление

Межзубные пространства остаются наиболее сложной зоной для очистки. Бактерии, сохраняющиеся в этих областях, ежедневно выделяют токсины, провоцируя раздражение дёсен и формируя хронический воспалительный процесс.

Регулярное использование зубной нити уменьшает плотность этого налёта, снижает риск кровоточивости дёсен и препятствует распространению бактерий. Поскольку именно воспаление служит одним из ключевых факторов повреждения сосудов, его снижение автоматически уменьшает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Чем зубная нить превосходит другие методы?

она механически удаляет бактерии там, где щётка не работает;

снижает объём хронического воспаления;

уменьшает вероятность микротравм дёсен;

предотвращает образование зубного камня в сложных зонах;

стабилизирует микрофлору полости рта.

Сравнение: что действительно работает лучше — щётка, нить или ополаскиватель?

Существуют различные методы ухода за полостью рта, но их эффективность различается:

Зубная щётка удаляет поверхностный налёт, но не очищает межзубные промежутки. Ополаскиватель уменьшает количество бактерий, но не заменяет механическую очистку. Зубная нить очищает самые труднодоступные зоны, формируя более глубокий профилактический эффект.

В сочетании эти методы дают наиболее устойчивый результат, однако именно нить имеет прямое подтверждённое влияние на сердечно-сосудистые показатели.

Плюсы и минусы ключевых методов гигиены

Понимание сильных и слабых сторон каждого инструмента позволяет выстроить оптимальную ежедневную систему ухода.

Преимущества комплексной гигиены:

уменьшение воспаления дёсен;

снижение риска заболеваний пародонта;

профилактика системных воспалительных реакций;

улучшение микрофлоры полости рта;

снижение риска сердечно-сосудистых нарушений.

Недостатки при отсутствии регулярности:

быстрый рост налёта;

повышение вероятности кровоточивости дёсен;

ускоренное образование камня;

ухудшение запаха изо рта;

усиление воспалительных реакций организма.

Советы: как выстроить эффективную систему ухода за полостью рта

Чтобы ежедневная гигиена стала устойчивой привычкой, стоматологи рекомендуют:

использовать зубную нить 1 раз в день;

чистить зубы 2 раза в день щёткой с мягкой щетиной;

менять щётку каждые 3 месяца;

выбирать пасты с фтором;

посещать стоматолога 1-2 раза в год;

избегать чрезмерного потребления сахара;

уделять внимание состоянию дёсен.

Регулярность оказывается важнее, чем длительность процедуры. Даже короткая, но правильная чистка даёт больший эффект, чем продолжительная, но нерегулярная.

В контексте сердечно-сосудистого здоровья стоит учитывать и общий образ жизни, поскольку сердце предупреждает задолго до диагноза, и многие симптомы могут развиваться параллельно с нарушениями гигиены полости рта.

Популярные вопросы о гигиене полости рта и профилактике инсульта

Может ли стоматологическое здоровье действительно влиять на сердце?

Да. Хроническое воспаление дёсен связано с повышенным риском инсульта и нарушений сердечного ритма. Почему зубная нить эффективнее щётки?

Она удаляет налёт между зубами — в зоне, где образуется самый стойкий бактериальный слой. Достаточно ли просто ополаскивателя?

Нет. Он может дополнять уход, но не заменяет механическую очистку.