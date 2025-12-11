Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Геопарк в предгорьях Алтая получил научную концепцию развития
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Беспилотник Лютый может лететь до тысячи километров – военный эксперт Клупов
В Калифорнии стартовало серийное производство летающего авто
В Антарктике обнаружена хищная губка-сфера семейства Cladorhizidae — Earth
Рецепт горячей закуски из слоёного теста и лосося — пошаговые рекомендации поваров
Жену Цекало обидело сравнение с Лолитой Милявской
Рост тарифов связан с увеличением НДС до 22% — ФАС
Грипп в этом году протекает по привычному сценарию – иммунолог Жемчугов

Один ингредиент в выпечке притворяется безобидным: он тихо запускает сбои обмена веществ

Пальмовое масло безопасно только для здоровых людей – диетолог Сюракшина
Здоровье

Пальмовое масло не представляет опасности для здоровых людей, однако может нанести вред при наличии скрытых нарушений обмена веществ или заболеваний ЖКТ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

Булочка Челси
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочка Челси

Ранее "Ведомости" со ссылкой на ответ Правительства РФ Госдуме сообщили, что действующие нормы, регулирующие производство и использование пальмового масла, гарантируют безопасность продукции для взрослых и детей.

По словам Сюракшиной, реакция организма на пальмовое масло зависит от состояния здоровья. Здоровым людям оно не вредит, но при наличии хронических заболеваний, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта или эндокринной системы, его употребление может быть нежелательным.

"Людей можно условно разделить на две категории — здоровых и тех, у кого есть скрытые аутоиммунные или метаболические нарушения. Здоровому человеку употребление пальмового масла не принесет вреда. А вот тем, у кого есть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта или иммунной системой, такой продукт может спровоцировать нежелательные реакции", — пояснила эксперт.

Она отметила, что чаще всего пальмовое масло содержится в сладкой выпечке и кондитерских изделиях. Даже здоровым людям стоит употреблять такую продукцию в умеренных количествах, а при метаболических нарушениях — и вовсе ограничить.

"Основные источники пальмового масла — это сладкие хлебобулочные изделия, печенье, булочки, плюшки. Вред возможен при злоупотреблении, особенно у людей с уже существующими нарушениями обмена веществ. У таких пациентов возможно развитие инсулинорезистентности, набора веса и сахарного диабета второго типа", — добавила Сюракшина.

Специалист напомнила, что важную роль играет профилактика — регулярная диспансеризация, контроль уровня сахара и холестерина в крови помогают своевременно выявить риски.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Подъёмы на носки укрепляют икры и улучшают кровоток
Новости спорта
Подъёмы на носки укрепляют икры и улучшают кровоток
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Популярное
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники

Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.

Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Последние материалы
Геопарк в предгорьях Алтая получил научную концепцию развития
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй
У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Классические Жигули собирают фестивали в России — автоэксперт Александр Виноградов
Беспилотник Лютый может лететь до тысячи километров – военный эксперт Клупов
В Калифорнии стартовало серийное производство летающего авто
Суставы скрипят даже у здоровых людей — Die Sportberatung
В Антарктике обнаружена хищная губка-сфера семейства Cladorhizidae — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.