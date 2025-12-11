Один ингредиент в выпечке притворяется безобидным: он тихо запускает сбои обмена веществ

Пальмовое масло безопасно только для здоровых людей – диетолог Сюракшина

Пальмовое масло не представляет опасности для здоровых людей, однако может нанести вред при наличии скрытых нарушений обмена веществ или заболеваний ЖКТ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булочка Челси

Ранее "Ведомости" со ссылкой на ответ Правительства РФ Госдуме сообщили, что действующие нормы, регулирующие производство и использование пальмового масла, гарантируют безопасность продукции для взрослых и детей.

По словам Сюракшиной, реакция организма на пальмовое масло зависит от состояния здоровья. Здоровым людям оно не вредит, но при наличии хронических заболеваний, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта или эндокринной системы, его употребление может быть нежелательным.

"Людей можно условно разделить на две категории — здоровых и тех, у кого есть скрытые аутоиммунные или метаболические нарушения. Здоровому человеку употребление пальмового масла не принесет вреда. А вот тем, у кого есть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта или иммунной системой, такой продукт может спровоцировать нежелательные реакции", — пояснила эксперт.

Она отметила, что чаще всего пальмовое масло содержится в сладкой выпечке и кондитерских изделиях. Даже здоровым людям стоит употреблять такую продукцию в умеренных количествах, а при метаболических нарушениях — и вовсе ограничить.

"Основные источники пальмового масла — это сладкие хлебобулочные изделия, печенье, булочки, плюшки. Вред возможен при злоупотреблении, особенно у людей с уже существующими нарушениями обмена веществ. У таких пациентов возможно развитие инсулинорезистентности, набора веса и сахарного диабета второго типа", — добавила Сюракшина.

Специалист напомнила, что важную роль играет профилактика — регулярная диспансеризация, контроль уровня сахара и холестерина в крови помогают своевременно выявить риски.