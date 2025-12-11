Известный враг под новой маской: чем на самом деле опасен нынешний сезон гриппа

Грипп в этом году протекает по привычному сценарию – иммунолог Жемчугов

Нынешний сезон гриппа не связан с появлением новых опасных штаммов — в России циркулирует стандартный вариант вируса A (H3N2), известный как "гонконгский". Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Ранее Baza сообщила, что в России зафиксирован резкий рост числа заражений агрессивным штаммом гриппа A.

По словам Жемчугова, нынешний рост заболеваемости не связан с появлением нового возбудителя — вирус H3N2 давно известен медицине и включен в состав всех противогриппозных вакцин. Он подчеркнул, что заболевание протекает стандартно, а серьезных оснований для паники нет.

"Грипп в этом году протекает по привычному сценарию. Температура может быть высокой, но заболевание поддается лечению. Мы имеем дело с сезонным штаммом H3N2, или гонконгским гриппом, который наблюдается с 1968 года. Этот вирус давно известен медицине и ежегодно включается в состав противогриппозных вакцин", — пояснил он.

Иммунолог отметил, что опасность гриппа заключается прежде всего в осложнениях, которые могут развиться при неправильном или запоздалом лечении. Он подчеркнул, что важно не путать вирус с другими инфекциями, имеющими схожие симптомы, и обязательно обращаться к врачу для постановки точного диагноза.

"Сбить температуру самостоятельно можно, но без диагноза это не решает проблему. Помимо гриппа, есть еще несколько десятков заболеваний с похожими проявлениями, и только врач может определить точную причину. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к воспалению мозга, сердца, почек и другим тяжелым осложнениям", — заключил Жемчугов.