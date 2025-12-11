Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Передний привод стал базовой архитектурой массовых авто
Пальмовое масло безопасно только для здоровых людей – диетолог Сюракшина
Геопарк в предгорьях Алтая получил научную концепцию развития
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Беспилотник Лютый может лететь до тысячи километров – военный эксперт Клупов
В Калифорнии стартовало серийное производство летающего авто
В Антарктике обнаружена хищная губка-сфера семейства Cladorhizidae — Earth
Рецепт горячей закуски из слоёного теста и лосося — пошаговые рекомендации поваров
Жену Цекало обидело сравнение с Лолитой Милявской

Известный враг под новой маской: чем на самом деле опасен нынешний сезон гриппа

Грипп в этом году протекает по привычному сценарию – иммунолог Жемчугов
Здоровье

Нынешний сезон гриппа не связан с появлением новых опасных штаммов — в России циркулирует стандартный вариант вируса A (H3N2), известный как "гонконгский". Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Больная девушка в маске
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Больная девушка в маске

Ранее Baza сообщила, что в России зафиксирован резкий рост числа заражений агрессивным штаммом гриппа A.

По словам Жемчугова, нынешний рост заболеваемости не связан с появлением нового возбудителя — вирус H3N2 давно известен медицине и включен в состав всех противогриппозных вакцин. Он подчеркнул, что заболевание протекает стандартно, а серьезных оснований для паники нет.

"Грипп в этом году протекает по привычному сценарию. Температура может быть высокой, но заболевание поддается лечению. Мы имеем дело с сезонным штаммом H3N2, или гонконгским гриппом, который наблюдается с 1968 года. Этот вирус давно известен медицине и ежегодно включается в состав противогриппозных вакцин", — пояснил он.

Иммунолог отметил, что опасность гриппа заключается прежде всего в осложнениях, которые могут развиться при неправильном или запоздалом лечении. Он подчеркнул, что важно не путать вирус с другими инфекциями, имеющими схожие симптомы, и обязательно обращаться к врачу для постановки точного диагноза.

"Сбить температуру самостоятельно можно, но без диагноза это не решает проблему. Помимо гриппа, есть еще несколько десятков заболеваний с похожими проявлениями, и только врач может определить точную причину. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к воспалению мозга, сердца, почек и другим тяжелым осложнениям", — заключил Жемчугов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Наука и техника
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Недвижимость
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Подъёмы на носки укрепляют икры и улучшают кровоток
Новости спорта
Подъёмы на носки укрепляют икры и улучшают кровоток
Популярное
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники

Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.

Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Последние материалы
Геопарк в предгорьях Алтая получил научную концепцию развития
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй
У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года
США предложили Европе восстановить поставки российских энергоресурсов
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Классические Жигули собирают фестивали в России — автоэксперт Александр Виноградов
Беспилотник Лютый может лететь до тысячи километров – военный эксперт Клупов
В Калифорнии стартовало серийное производство летающего авто
Суставы скрипят даже у здоровых людей — Die Sportberatung
В Антарктике обнаружена хищная губка-сфера семейства Cladorhizidae — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.