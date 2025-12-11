Тихая эпидемия на тарелках: почему тело работает на аварийном режиме, даже если едим правильно

Глобальный дефицит омега-3 выявлен у населения мира — Университет Восточной Англии

Мировое сообщество всё чаще поднимает тему скрытых дефицитов, которые незаметно влияют на качество жизни миллионов людей. Одним из таких дефицитов специалисты называют нехватку омега-3 жирных кислот — важнейших элементов для мозга, сердца и зрения. Новые научные данные показывают, что проблема распространяется быстрее, чем считалось раньше.

Глобальный масштаб дефицита омега-3

Учёные Университета Восточной Англии провели крупнейший обзор, охвативший данные о потреблении EPA и DHA среди жителей разных регионов мира. Эти два вида омега-3 — наиболее значимые для здоровья, поскольку участвуют в формировании клеточных мембран и поддерживают устойчивость нервной системы. Исследователи пришли к выводу, что подавляющая часть населения получает их в недостаточном количестве, и этот разрыв с рекомендациями врачей продолжает расти. Анализ показал, что проблема характерна как для стран с низким уровнем дохода, так и для высокоразвитых государств, где рацион тоже меняется под влиянием рыночных факторов.

Исследование опубликовано в журнале Nutrition Research Reviews. Учёные отмечают, что доступность качественной жирной рыбы — основного природного источника DHA и EPA — постепенно снижается, что создаёт дополнительные риски для миллионов людей. Во многих регионах рыба дорожает, а запасы в мировом океане подвержены высокой нагрузке, что также влияет на рацион населения.

Дефицит омега-3 связывают с повышенной вероятностью когнитивных нарушений, ухудшением памяти, слабостью иммунной системы и сердечно-сосудистыми проблемами. Поэтому интерес к вопросам питания и биологической доступности этих веществ растёт как среди специалистов, так и среди обычных потребителей, старающихся поддерживать здоровье через рацион или пищевые добавки.

Почему омега-3 так важны для организма

Омега-3 давно называют "строительным материалом" для мозга и глаз, поскольку DHA является ключевым компонентом сетчатки и нервной ткани. Кроме того, эти кислоты помогают сохранять гибкость мембран клеток — от этого, например, зависит передача нервных импульсов. Снижение уровня DHA и EPA может сказываться на эмоциональном состоянии, концентрации внимания и общем самочувствии.

Организм человека практически не способен самостоятельно синтезировать достаточный объём омега-3, поэтому большую часть необходимо получать с пищей. Чаще всего речь идёт о морской рыбе — лососе, сардинах, скумбрии, сельди. Однако современный рацион всё чаще смещается в сторону переработанных продуктов, что постепенно уменьшает количество полезных жирных кислот в повседневном меню.

Медицинские рекомендации разных стран также подчёркивают важность регулярного потребления морепродуктов. Однако даже в государствах с доступом к рыбным ресурсам люди нередко не достигают рекомендуемой нормы. Сказывается как экономический фактор, так и нехватка привычки включать рыбу в рацион несколько раз в неделю.

Какие риски создаёт нехватка омега-3

Дефицит омега-3 может развиваться постепенно и долго оставаться незаметным. Сначала человек может ощущать лишь лёгкую усталость или снижение работоспособности, но со временем недостаток этих кислот способен усиливать воспалительные процессы в организме и увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Отдельные исследования связывают низкий уровень DHA с повышенным риском возрастных когнитивных нарушений.

В сфере профилактики заболеваний омега-3 рассматриваются как один из элементов поддержки организма: они могут положительно влиять на состояние кожи, суставов и иммунитета. Поэтому включение омега-3 в рацион часто становится рекомендацией врачей при формировании сбалансированного питания, особенно в сезоны повышенной нагрузки, когда организм нуждается в поддержке.

Советы по поддержанию баланса омега-3

Чтобы сохранить здоровье, специалисты рекомендуют подходить к вопросу комплексно. Полезно планировать меню на неделю, включать в него рыбу разной степени жирности и обращать внимание на способы приготовления — запекание и тушение помогают сохранить больше полезных веществ. Тем, кто выбирает пищевые добавки, стоит предварительно проконсультироваться со специалистом и учитывать индивидуальные особенности — например, наличие аллергии или хронических заболеваний.

Выбирая продукты, важно отдавать предпочтение сертифицированной рыбе и маслам. Хранить масла следует в тёмных бутылках и в прохладном месте — так они дольше сохраняют полезные свойства. В рацион можно включить орехи, зелёные овощи, морепродукты. Такой подход помогает поддерживать баланс омега-3 и других полезных жирных кислот в повседневном меню.

Популярные вопросы

Как выбрать добавку с омега-3?

Следует обращать внимание на концентрацию EPA и DHA, происхождение сырья и наличие независимой сертификации качества.

Что лучше: рыба или капсулы?

Рыба обеспечивает организм комплексом веществ, а капсулы удобны тем, что позволяют получать точную дозу. Оптимальный выбор зависит от рациона и предпочтений человека.

Можно ли получить достаточное количество омега-3 только из растительных продуктов?

Растительные источники содержат ALA, который организм преобразует в EPA и DHA только частично. Поэтому людям с повышенной потребностью в омега-3 могут понадобиться дополнительные источники.