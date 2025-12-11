Тихая точка на карте тела становится горячей: аппендикс оказывается ядром необъяснимого всплеска

Заболеваемость раком толстой кишки среди молодых растёт — онколог Арендт

Лёгкая уверенность молодых людей в том, что серьёзные болезни касаются только старших поколений, всё чаще сталкивается с тревожащими данными. Новые исследования показывают: редкий вид онкологии, долго считавшийся проблемой пожилых, неожиданно и стремительно смещается в сторону тридцати- и сорокалетних. Учёные фиксируют рост заболеваемости раком аппендикса у представителей поколений X и миллениалов, и причины этого скачка пока остаются загадкой. Об этом сообщает sciencealert.

Резкий рост заболеваемости: что известно на данный момент

Аппендикс долгое время считался рудиментарным органом, о котором большинство людей вспоминает только в контексте аппендицита. Однако последние десятилетия принесли более глубокое понимание его роли, в том числе участия в иммунных процессах и формирования специфической микрофлоры кишечника. Параллельно с этим накопились наблюдения, демонстрирующие рост случаев опухолей аппендикса — крайне редкого, но трудно диагностируемого вида рака.

Недавний анализ данных в США выявил: у людей, родившихся после середины 1970-х годов, рак аппендикса диагностируется в три-четыре раза чаще, чем у тех, кто появился на свет за несколько десятилетий до них. Особенно тревожит тот факт, что сегодня каждый третий пациент с таким диагнозом — человек моложе пятидесяти.

Автор двух ключевых исследований, эпидемиолог и молекулярный биолог Андреана Холоватых, много лет изучает причины этих изменений.

"Если подумать о значительном прогрессе, которого мы добились в лечении других видов рака, то можно увидеть большой пробел", — сказала Андреана Холоватых.

Несколькими годами ранее Холоватых провела национальный анализ, установивший, что заболеваемость раком аппендикса в США увеличилась на 232 процента в период с 2000 по 2016 год. Рост затронул все поколения, однако именно среди молодых он оказался наиболее выраженным.

Почему рак аппендикса так трудно обнаружить

Опухоли аппендикса могут долго развиваться бессимптомно. Первые признаки — боль в животе, вздутие, неприятные ощущения в области таза — легко перепутать с другими состояниями. Эта неопределённость делает особенно важным знание ранних сигналов, которые сопровождают ряд онкологических заболеваний.

Холоватых подчёркивает необходимость своевременной диагностики:

"Хотя рак аппендикса встречается редко, людям с такими симптомами важно обратиться к врачу", — говорит Андреана Холоватых.

Опухоль нередко маскируется под другие процессы: грыжи, миомы, кисты. У женщин — под патологии эндометрия. Отсутствие стандартизированных программ скрининга дополнительно усложняет ситуацию.

В исследованиях 2020 года Холоватых отметила принципиальные различия между опухолями аппендикса и раком толстой кишки:

"Опухоли аппендикса имеют молекулярные особенности, отличающие их от колоректального рака", — пояснила Андреана Холоватых.

Особенности биологии опухоли влияют и на эффективность лечения — стандартные схемы химиотерапии часто не дают ожидаемого результата.

Как изменился риск у разных поколений

По данным последней работы Холоватых и её команды:

люди 1976-1984 годов рождения имеют втрое больший риск развития рака аппендикса;

представители 1981-1989 годов рождения — уже вчетверо больший.

Темпы роста заболеваемости заставляют исследователей рассматривать несколько групп факторов: особенности питания, снижение физической активности, генетические мутации и влияние окружающей среды — от микропластика до устойчивых химических соединений.

Хирург-онколог из Университета Колорадо Стивен Арендт также наблюдает тревожную динамику:

"Я часто вижу пациентов в возрасте от 20 до 30 лет с запущенными опухолями аппендикса, которых мы оперируем", — сказал Стивен Арендт.

Он отмечает, что рост рака толстой кишки среди молодых делает закономерным и рост опухолей аппендикса:

"Мы знаем, что заболеваемость раком толстой кишки среди молодых людей растёт, поэтому логично предположить, что те же факторы влияют на пациентов с раком аппендикса", — говорит Стивен Арендт.

Рост онкологических заболеваний у молодых: часть общей тенденции

По данным международных исследований, доля онкодиагнозов у людей до пятидесяти лет выросла на десятки процентов за последние три десятилетия. Особенно заметен рост опухолей желудочно-кишечного тракта: кишечника, аппендикса, желчных протоков и поджелудочной железы.

Учёные указывают на роль нарушенного сна, избытка ультраобработанных продуктов, алкоголя и экологических токсинов. Влияние окружающей среды становится одним из ключевых направлений изучения — от пластиковых частиц до биохимических соединений, способных вмешиваться в клеточные процессы. В этом контексте растёт интерес к мягким биологическим веществам, которые могут проявлять противоопухолевую активность.

Биолог подчёркивает, что внимание к редким видам рака должно возрастать:

"Рак аппендикса встречается редко, поэтому ему уделяется мало внимания. Наша команда страстно желает добиться значительных успехов в изучении этого заболевания для блага наших пациентов", — говорит Андреана Холоватых.

Сравнение: рак аппендикса vs. другие онкологические заболевания у молодых

Заболеваемость растёт быстрее, чем у большинства других опухолей ЖКТ. Симптомы перекрываются с распространёнными желудочно-кишечными нарушениями. Стандартные схемы лечения менее эффективны. Молекулярные особенности опухоли делают её уникальной в клинической практике.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы:

повышает шансы на успешное лечение;

позволяет выявить опухоль до распространения;

облегчает подбор эффективного лечения;

снижает смертность.

Минусы:

отсутствие скрининга;

редкость опухоли приводит к низкой настороженности;

симптомы неочевидны;

диагностика часто происходит поздно.

Советы по снижению рисков

Не игнорировать повторяющиеся боли в животе. Следить за изменениями пищеварения. Контролировать семейную историю заболеваний ЖКТ. Поддерживать умеренную физическую активность. Ограничивать потребление алкоголя. Минимизировать продукты глубокой переработки. Следить за качеством питьевой воды. Обращаться к врачу при подозрении на аппендицит.

Популярные вопросы о раке аппендикса у молодых

Можно ли выявить рак аппендикса заранее?

Чётких методик нет, но внимательность к симптомам значительно повышает шанс раннего выявления.

Почему заболевание молодеет?

Точной причины нет — рассматривают питание, экологию, генетику и образ жизни.

Влияет ли лечение аппендицита без операции на диагностику?

Да, опухоли могут оставаться незамеченными при отсутствии хирургического вмешательства.