Тихая точка на карте тела становится горячей: аппендикс оказывается ядром необъяснимого всплеска

Здоровье

Лёгкая уверенность молодых людей в том, что серьёзные болезни касаются только старших поколений, всё чаще сталкивается с тревожащими данными. Новые исследования показывают: редкий вид онкологии, долго считавшийся проблемой пожилых, неожиданно и стремительно смещается в сторону тридцати- и сорокалетних. Учёные фиксируют рост заболеваемости раком аппендикса у представителей поколений X и миллениалов, и причины этого скачка пока остаются загадкой. Об этом сообщает sciencealert.

Врач осматривает мужчину
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач осматривает мужчину

Резкий рост заболеваемости: что известно на данный момент

Аппендикс долгое время считался рудиментарным органом, о котором большинство людей вспоминает только в контексте аппендицита. Однако последние десятилетия принесли более глубокое понимание его роли, в том числе участия в иммунных процессах и формирования специфической микрофлоры кишечника. Параллельно с этим накопились наблюдения, демонстрирующие рост случаев опухолей аппендикса — крайне редкого, но трудно диагностируемого вида рака.

Недавний анализ данных в США выявил: у людей, родившихся после середины 1970-х годов, рак аппендикса диагностируется в три-четыре раза чаще, чем у тех, кто появился на свет за несколько десятилетий до них. Особенно тревожит тот факт, что сегодня каждый третий пациент с таким диагнозом — человек моложе пятидесяти.

Автор двух ключевых исследований, эпидемиолог и молекулярный биолог Андреана Холоватых, много лет изучает причины этих изменений.

"Если подумать о значительном прогрессе, которого мы добились в лечении других видов рака, то можно увидеть большой пробел", — сказала Андреана Холоватых.

Несколькими годами ранее Холоватых провела национальный анализ, установивший, что заболеваемость раком аппендикса в США увеличилась на 232 процента в период с 2000 по 2016 год. Рост затронул все поколения, однако именно среди молодых он оказался наиболее выраженным.

Почему рак аппендикса так трудно обнаружить

Опухоли аппендикса могут долго развиваться бессимптомно. Первые признаки — боль в животе, вздутие, неприятные ощущения в области таза — легко перепутать с другими состояниями. Эта неопределённость делает особенно важным знание ранних сигналов, которые сопровождают ряд онкологических заболеваний.

Холоватых подчёркивает необходимость своевременной диагностики:

"Хотя рак аппендикса встречается редко, людям с такими симптомами важно обратиться к врачу", — говорит Андреана Холоватых.

Опухоль нередко маскируется под другие процессы: грыжи, миомы, кисты. У женщин — под патологии эндометрия. Отсутствие стандартизированных программ скрининга дополнительно усложняет ситуацию.

В исследованиях 2020 года Холоватых отметила принципиальные различия между опухолями аппендикса и раком толстой кишки:

"Опухоли аппендикса имеют молекулярные особенности, отличающие их от колоректального рака", — пояснила Андреана Холоватых.

Особенности биологии опухоли влияют и на эффективность лечения — стандартные схемы химиотерапии часто не дают ожидаемого результата.

Как изменился риск у разных поколений

По данным последней работы Холоватых и её команды:

  • люди 1976-1984 годов рождения имеют втрое больший риск развития рака аппендикса;
  • представители 1981-1989 годов рождения — уже вчетверо больший.

Темпы роста заболеваемости заставляют исследователей рассматривать несколько групп факторов: особенности питания, снижение физической активности, генетические мутации и влияние окружающей среды — от микропластика до устойчивых химических соединений.

Хирург-онколог из Университета Колорадо Стивен Арендт также наблюдает тревожную динамику:

"Я часто вижу пациентов в возрасте от 20 до 30 лет с запущенными опухолями аппендикса, которых мы оперируем", — сказал Стивен Арендт.

Он отмечает, что рост рака толстой кишки среди молодых делает закономерным и рост опухолей аппендикса:

"Мы знаем, что заболеваемость раком толстой кишки среди молодых людей растёт, поэтому логично предположить, что те же факторы влияют на пациентов с раком аппендикса", — говорит Стивен Арендт.

Рост онкологических заболеваний у молодых: часть общей тенденции

По данным международных исследований, доля онкодиагнозов у людей до пятидесяти лет выросла на десятки процентов за последние три десятилетия. Особенно заметен рост опухолей желудочно-кишечного тракта: кишечника, аппендикса, желчных протоков и поджелудочной железы.

Учёные указывают на роль нарушенного сна, избытка ультраобработанных продуктов, алкоголя и экологических токсинов. Влияние окружающей среды становится одним из ключевых направлений изучения — от пластиковых частиц до биохимических соединений, способных вмешиваться в клеточные процессы. В этом контексте растёт интерес к мягким биологическим веществам, которые могут проявлять противоопухолевую активность.

Биолог подчёркивает, что внимание к редким видам рака должно возрастать:

"Рак аппендикса встречается редко, поэтому ему уделяется мало внимания. Наша команда страстно желает добиться значительных успехов в изучении этого заболевания для блага наших пациентов", — говорит Андреана Холоватых.

Сравнение: рак аппендикса vs. другие онкологические заболевания у молодых

  1. Заболеваемость растёт быстрее, чем у большинства других опухолей ЖКТ.

  2. Симптомы перекрываются с распространёнными желудочно-кишечными нарушениями.

  3. Стандартные схемы лечения менее эффективны.

  4. Молекулярные особенности опухоли делают её уникальной в клинической практике.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы:

  • повышает шансы на успешное лечение;
  • позволяет выявить опухоль до распространения;
  • облегчает подбор эффективного лечения;
  • снижает смертность.

Минусы:

  • отсутствие скрининга;
  • редкость опухоли приводит к низкой настороженности;
  • симптомы неочевидны;
  • диагностика часто происходит поздно.

Советы по снижению рисков

  1. Не игнорировать повторяющиеся боли в животе.

  2. Следить за изменениями пищеварения.

  3. Контролировать семейную историю заболеваний ЖКТ.

  4. Поддерживать умеренную физическую активность.

  5. Ограничивать потребление алкоголя.

  6. Минимизировать продукты глубокой переработки.

  7. Следить за качеством питьевой воды.

  8. Обращаться к врачу при подозрении на аппендицит.

Популярные вопросы о раке аппендикса у молодых

Можно ли выявить рак аппендикса заранее?

Чётких методик нет, но внимательность к симптомам значительно повышает шанс раннего выявления.

Почему заболевание молодеет?

Точной причины нет — рассматривают питание, экологию, генетику и образ жизни.

Влияет ли лечение аппендицита без операции на диагностику?

Да, опухоли могут оставаться незамеченными при отсутствии хирургического вмешательства.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
