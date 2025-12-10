Организм включает режим морозилки: скрытый сбой, из-за которого мёрзнет даже в тёплом помещении

Стойкая зябкость может указывать на гипотиреоз — эндокринолог Мисниковой

Склонность мёрзнуть часто воспринимается как индивидуальная особенность, но нередко этот признак говорит о том, что организм подаёт важный сигнал. Многие люди не обращают внимания на постоянный дискомфорт, списывая его на погоду или особенности телосложения. Однако специалисты подчёркивают: устойчивое чувство холода может быть связано с внутренними нарушениями.

Почему организм начинает хуже переносить холод

Постоянная зябкость, которая появляется даже при нормальной температуре воздуха, нередко указывает на сбои в работе эндокринной системы. Медики объясняют, что терморегуляция — сложный процесс, зависящий от уровня гормонов, скорости обмена веществ и состояния сосудов. Если один из этих элементов нарушается, человек начинает острее реагировать на изменения температуры. Некоторые пациенты долго не связывают это состояние с возможными внутренними причинами, хотя оно может быть первым проявлением различных заболеваний.

«В отличие от временного переохлаждения, патологическая зябкость сохраняется независимо от внешних условий и говорит о нарушении терморегуляции организма. Одна из распространённых эндокринных причин постоянной зябкости – гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы», — объяснила Мисникова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава России.

В случае гипотиреоза щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов трийодтиронина и тироксина, чем нужно. Это приводит к снижению метаболической активности, уменьшению теплообразования и нарушению общего энергетического баланса. Внешне человек замечает, что ему холодно даже тогда, когда окружающие чувствуют себя комфортно. Чувство холода усиливается постепенно, и нередко человек начинает носить больше слоёв одежды или увеличивать температуру в помещении, чтобы избавиться от неприятного ощущения.

«Средняя температура тела может упасть ниже 36,6°C, и человек становится чувствительным к холоду. Замедление обмена веществ приводит к снижению выработки энергии и тепла. Этим и объясняется постоянное ощущение холода даже», — сказала эндокринолог.

Важно вовремя обратить внимание на такое состояние, поскольку оно может быть не особенностью организма, а признаком патологии. Поэтому людям, которые мёрзнут даже в тёплую погоду, рекомендуется проходить обследование у врача, чтобы определить истинную причину недомогания, сообщает "Радио 1"

Какие нарушения чаще всего сопровождаются ощущением холода

Эндокринные заболевания — не единственная причина стойкой зябкости, но одна из наиболее значимых. При снижении функции щитовидной железы замедляется не только обмен веществ, но и работа других систем организма. У таких людей могут возникать вялость, ухудшение концентрации, изменения кожи и волос. Снижение температуры тела становится лишь одним из множества симптомов. Помимо гипотиреоза, ощущение холода может сопровождать анемию, недостаток витаминов группы B или железа, нарушения кровообращения, а также низкую мышечную массу, поскольку мышцы участвуют в выработке тепла.

Важно учитывать образ жизни, рацион и физическую активность. Например, недостаток белка в питании или длительные низкокалорийные диеты также могут снижать теплообразование. У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, снижена активность мышц, что тоже оказывает влияние на восприятие температуры. При этом кожная реакция на холод может отличаться: у одних появляется сухость, у других — лёгкий синюшный оттенок пальцев.

Как понять, что зябкость стала симптомом

Не каждый человек может самостоятельно определить, является его состояние физиологической нормой или признаком заболевания. Однако есть несколько общих наблюдений, которые помогают обратить внимание на проблему. Если ощущение холода сопровождается другими симптомами, например, сонливостью, медлительностью, нарушением менструального цикла, ухудшением памяти или набором веса, это повышает вероятность гормонального нарушения. Кроме того, стоит учитывать частоту и длительность приступов зябкости: если они проявляются ежедневно и не связаны с погодными условиями, визит к врачу откладывать не стоит.

Ранняя диагностика позволяет избежать осложнений и своевременно начать коррекцию состояния. Обследование обычно включает анализы крови, оценку гормонов, ультразвуковое исследование щитовидной железы и дополнительные диагностические процедуры в зависимости от жалоб пациента.

Сравнение: физиологическая и патологическая зябкость

Физиологическая зябкость может появляться в ответ на конкретные условия — длительное пребывание на холоде, стресс, усталость. Она проходит после отдыха или согревания. Патологическая же сохраняется дольше и имеет внутренние причины.

Физиологическая зябкость:

Возникает эпизодически.

Связана с температурой окружающей среды.

Быстро проходит после согревания.

Не сопровождается дополнительными симптомами.

Патологическая зябкость:

Сохраняется даже при тёплой погоде.

Может быть ежедневной и постоянной.

Сопровождается другими признаками недомогания.

Требует медицинского обследования и лечения.

Советы: что делать, если вы постоянно мёрзнете

Оцените частоту и длительность ощущений. Если зябкость стала постоянной, важно это отметить. Ведите дневник симптомов — это поможет врачу быстрее разобраться в ситуации. Проанализируйте рацион: достаточное количество белка и витаминов снижает риск дефицитов. Добавьте умеренную физическую активность, чтобы улучшить кровообращение и поддержать мышечную массу. Обратитесь к специалисту, если зябкость сопровождается другими изменениями самочувствия. Пройдите назначенные обследования и следуйте рекомендациям врача.