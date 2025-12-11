Безвкусная опасность течёт по трубам: обычная питьевая вода становится проводником вечных химикатов

Влияние химических загрязнителей воды на беременность выявили

Лёгкая уверенность в том, что питьевая вода безопасна, часто оказывается иллюзией — особенно для будущих матерей. Новые данные показывают, что даже ничтожно малые концентрации так называемых "вечных химикатов" способны изменить здоровье ребёнка ещё до его рождения. Тревожные факты, обнаруженные исследователями, заставили специалистов пересмотреть привычные представления о качестве питьевой воды. Об этом говорится в sciencealert.

Почему PFAS представляют опасность именно для беременных

PFAS — перфторалкильные и полифторалкильные вещества — получили своё прозвище "вечные химикаты" из-за невероятной устойчивости к разложению. Они медленно распадаются, сохраняются в окружающей среде годами и способны накапливаться в организме человека. Их влияние начинается ещё до того, как ребёнок появляется на свет.

Большая часть знаний о PFAS формировалась на основе исследований на животных или анализа взаимосвязи между концентрацией PFAS в крови и состоянием здоровья людей. Но оба подхода имеют ограничения. Экспериментальные животные живут в условиях, отличных от человеческих, а статистические исследования часто затрудняют отделение реального воздействия PFAS от сопутствующих факторов вроде состояния почек, питания или окружающей среды.

Поэтому учёные решили сконцентрироваться на ситуации, максимально близкой к настоящему рандомизированному эксперименту. Случайные природные обстоятельства дали возможность наблюдать последствия воздействия PFAS без прямого вмешательства в жизнь людей.

Естественный эксперимент: вода "выше и ниже по течению"

Исследовательская команда изучила расположение колодцев в Нью-Гэмпшире, обеспечивавших питьевой водой беременных женщин. PFAS из загрязнённых территорий проникали в грунтовые воды и двигались вниз по течению. Это создало своеобразный природный эксперимент: семьи, живущие "ниже по течению", получали воду с более высокой концентрацией PFAS, тогда как дома "выше по течению" оставались относительно защищёнными.

Анализ данных о 11 539 рождениях с 2010 по 2019 год показал ярко выраженную разницу между этими группами. До начала масштабного тестирования в 2016 году большинство женщин даже не подозревали, что в их водопроводной воде могут присутствовать PFAS.

Что показали результаты: риски, которые сложно игнорировать

Учёные обнаружили убедительные доказательства: высокая вероятность того, что PFAS негативно влияют на исходы беременности.

вероятность рождения ребёнка с низкой массой тела была выше на 43%;

риск преждевременных родов увеличивался на 20%;

вероятность смерти младенца в первый год жизни была выше на 191%.

Особенно тревожными оказались цифры для самых тяжёлых категорий: вероятность рождения ребёнка с экстремально низкой массой тела повышалась почти втрое, а риск появления ребёнка раньше 28-й недели беременности — более чем вдвое.

Даже лёгкие изменения состава воды могут вызывать выраженные последствия, что подтверждают исследования о влиянии качества питьевой воды на организм.

Почему последствия PFAS так ощутимы

PFAS обладают способностью проникать в ткани организма и накапливаться со временем. Даже небольшие концентрации способны нарушать гормональный баланс, механизмы роста плода и работу иммунной системы. Особенность PFAS — крайне медленное выведение, из-за чего воздействие растягивается на месяцы и годы.

Даже если производство некоторых PFAS прекращено, они продолжают присутствовать в окружающей среде, попадая в почву, воздух и воду.

Экономический след: сколько стоит бездействие

Учёные подсчитали, что влияние PFAS на снижение веса новорождённых обходится США примерно в 7,8 млрд долларов в течение жизни этих детей.

Последствия преждевременных родов и младенческой смертности — ещё около 5,6 млрд долларов ежегодно.

Эти расходы включают дорогостоящее лечение, повышенный риск хронических заболеваний, снижение будущих доходов и долгосрочную нагрузку на социальные системы.

На фоне этих данных регулярный контроль и поддержание здорового питьевого режима становятся важным фактором профилактики.

PFAS сегодня: почему проблема не исчезнет сама

Даже PFAS с длинной цепью, которые формально запрещены к производству, остаются в грунтовых водах годами. Новые виды PFAS с короткой цепью могут приносить иные, пока не изученные риски.

PFAS встречаются в:

упаковке для еды;

промышленных материалах;

одежде с водоотталкивающей пропиткой;

пенах для тушения пожаров.

Питьевая вода остаётся одним из основных путей поступления PFAS в организм.

Как фильтрация снижает риски

PFAS с длинной цепью эффективно удаляются фильтрами с активированным углем. Этот метод используется как в коммунальных системах, так и в бытовых фильтрах. Ключевое условие — регулярная замена картриджей.

Беременные женщины относятся к группе повышенного риска, поэтому при малейшем подозрении на загрязнение воды специалисты рекомендуют применение фильтрации.

Сравнение: верхние и нижние колодцы — что изменило анализ

Контраст, созданный природой, показал:

Колодцы выше по течению содержали значительно меньше PFAS. Женщины, пользующиеся этой водой, реже сталкивались с осложнениями. Вода ниже по течению приносила более высокие уровни PFAS. У женщин из этих зон фиксировались более серьёзные отклонения в исходах беременности.

Эта разница стала одним из наиболее убедительных доказательств влияния PFAS на здоровье.

Плюсы и минусы очистки воды

Плюсы:

снижение рисков осложнений беременности;

защита здоровья будущих детей;

уменьшение нагрузки на здравоохранение;

улучшение качества воды для всех групп населения.

Минусы:

высокая стоимость очистных систем;

необходимость регулярного обслуживания;

невозможность быстро устранить PFAS в почве.

Советы по снижению воздействия PFAS

Использовать фильтры с активированным углём. Регулярно менять картриджи. Избегать нагревания пищи в упаковке с фторсодержащими покрытиями. Проверять отчёты о качестве воды. Во время беременности уделять особое внимание источнику воды. При необходимости использовать бутилированную воду.

Популярные вопросы о PFAS в питьевой воде

Удаляет ли кипячение PFAS?

Нет, PFAS не разрушаются при нагревании.

Можно ли определить наличие PFAS по вкусу или запаху воды?

Нет, PFAS не имеют вкуса и запаха.

Какие фильтры эффективны против PFAS?

Фильтры с активированным углём и некоторые системы обратного осмоса.