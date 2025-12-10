Без компании, но с настроением: как встретить Новый год наедине с собой и почувствовать праздник

Технологии позволяют сохранить ощущение близости в праздник – психолог Абравитова

Новый год в одиночестве может стать временем гармонии, осознанности и даже радости, если правильно подойти к этому моменту. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила клинический психолог Марианна Абравитова.

Она отметила, что восприятие праздника в одиночестве зависит от причины, по которой человек остается один. Если уединение является осознанным выбором, оно может приносить радость и ощущение внутренней гармонии.

"Если человеку комфортно встречать Новый год одному, это говорит о его эмоциональной зрелости и самодостаточности. Он способен наслаждаться собственным обществом, не испытывая чувства неловкости или тревоги. Даже такой традиционно семейный праздник не вызывает у него внутреннего напряжения", — пояснила Абравитова.

Психолог подчеркнула, что в ситуациях вынужденного одиночества важно поддерживать контакт с окружающими. Современные технологии дают возможность сохранять эмоциональную близость с родными и друзьями, создавая ощущение участия и сопричастности, даже находясь на расстоянии.

"Если нет возможности встретить Новый год лично с родными, можно сделать это онлайн — через видеосвязь или групповой чат. Это помогает сохранить ощущение общности и тепла. А при отсутствии связи стоит просто перенести праздник и отметить его позже, например, в Старый Новый год", — отметила специалист.

Абравитова добавила, что новогодняя ночь может стать периодом осмысления прошедшего года и планирования будущего не только для тех, кто встречает праздник в одиночестве, но и для любого человека, стремящегося к личностному росту. По ее словам, такое осознанное отношение к празднику способствует укреплению внутреннего равновесия, повышает концентрацию на целях и помогает начать новый год в состоянии эмоциональной устойчивости и уверенности.